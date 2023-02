Tra febbraio e aprile 2023, la DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MIC – Ministero della Cultura pubblicherà i nuovi avvisi pubblici. Si tratta di progetti strutturali come il PAC – Piano Arte Contemporanea e Strategia Fotografia e di iniziative ormai consolidate, quali l’Italian Council e il Creative Living Lab che, ormai da anni, sono attivi su tutto il territorio, coinvolgendo artisti, autori e istituzioni. Proseguono anche le attività nel settore dell’architettura contemporanea, con un nuovo bando in uscita, e delle imprese culturali e creative nel filone del PNRR.

DGCC, bandi 2023: le novità

Vediamo nello specifico le varie iniziative, tra le quali ci sono anche alcune novità. Sarà lanciato per la prima volta nel 2023 un avviso pubblico per sostenere proposte progettuali e prototipi innovativi e sperimentali di architettura contemporanea destinati ai luoghi della cultura e che contemperino qualità e sostenibilità. Inoltre, a completamento del filone della “Transizione digitale ed ecologica degli organismi culturali e creativi” previsto dal PNRR, nel primo semestre del 2023 verranno pubblicati tre avvisi pubblici.

Le conferme

Italian Council 12 edizione

Arrivato alla 12ma edizione, l’Italian Council è il bando internazionale promosso dalla DGCC, dedicato al supporto dell’arte contemporanea italiana, oltre che all’incremento delle collezioni pubbliche. Per quanto concerne questo avviso pubblico, che nel corso degli anni si è andato sempre più affinando, vengono finanziati tre ambiti: proposte progettuali che prevedono committenze internazionali e acquisizioni di opere d’arte per musei pubblici italiani (Ambito 1); la promozione internazionale di artisti, curatori e critici attraverso mostre, manifestazioni internazionali o pubblicazioni (Ambito 2); lo sviluppo di talenti italiani attraverso borse di sostegno per la ricerca e le residenze all’estero (Ambito 3).

Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico musei, enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, e altre soggetti con personalità giuridica, purché tutti senza scopo di lucro, sia italiani che stranieri. Persone fisiche come artisti, critici e curatori potranno presentare domanda esclusivamente per l’Ambito 3.

L’ultima edizione, la undicesima, ha potuto contare su un budget di 2 milioni di euro. Una contrazione rispetto alla decima, che metteva sul piatto 2 milioni e 500mila euro, a sua volta mezzo milione in più rispetto alla nona edizione. Vedremo per questa dodicesima edizione a quanto ammonterà la copertura.

PAC 2023 – Piano per l’Arte Contemporanea

Istituito già nel 2001 e rafforzato negli ultimi due anni, l’Avviso Pubblico del PAC è destinato all’incremento delle collezioni pubbliche italiane e finanzia proposte progettuali per l’acquisizione, la committenza e la valorizzazione di opere dell’arte e della creatività contemporanee destinate al patrimonio pubblico italiano, realizzate negli ultimi decenni o di nuova produzione.

Potranno rispondere all’Avviso tutti i musei e i luoghi della cultura pubblici italiani, compresi quelli dotati di autonomia organizzativa e di bilancio, anche costituiti in forma di fondazione, istituzione e azienda speciale, così come i soggetti privati senza scopo di lucro gestori dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica. I proponenti devono essere proprietari o gestori di una collezione pubblica, a cui destinare le acquisizioni e le produzioni realizzate attraverso il finanziamento del PAC, e dovranno dimostrare una chiara programmazione, a medio e lungo termine, nel campo dell’arte e della creatività contemporanee. Nel 2022, il fondo per l’avviso pubblico PAC 2021 è stato incrementato di 545.122 euro, per un totale di 3.727.673 euro, al fine di ammettere al finanziamento tutti i 39 progetti risultati idonei a ottenere il contributo.

Strategia Fotografia 2023

Destinato alla promozione della fotografia contemporanea, Strategia Fotografia finanzia proposte progettuali per l’acquisizione, la produzione, la conservazione e la valorizzazione della fotografia contemporanea e del patrimonio fotografico italiano contemporaneo.

Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i musei, gli istituti e gli archivi pubblici italiani, anche gestiti da enti privati senza fine di lucro, che intendono ampliare/estendere le proprie collezioni o che promuovono la fotografia contemporanea.

Per il bando dello scorso anno, la DGCC ha stanziato fondi per 1 milione e mezzo di euro, articolati in due ambiti: Acquisizione e Valorizzazione, per progetti di acquisizione di opere fotografiche eseguite negli ultimi 50 anni e per la valorizzazione della fotografia contemporanea; Conservazione e Valorizzazione.

Creative Living Lab

Istituito nel 2018, Creative Living Lab finanzia progetti condivisi di rigenerazione urbana delle periferie italiane, non necessariamente lontane dal centro fisico della città ma caratterizzate da difficile accessibilità a servizi e infrastrutture. Tra gli obiettivi del bando, anche realizzare spazi per svolgere attività, che possano contribuire a trasformare la dimensione urbana e sostenere la creatività contemporanea. Possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico, i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro italiani, dedicati alla cultura e alla creatività contemporanea e radicati nei territori. Per l’avviso pubblico del 2022, furono stanziati oltre 1 milione e 200 mila euro.