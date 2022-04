Presentato il bando di Italian Council 11: 2 milioni per l’arte contemporanea

La DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del MiC – Ministero della Cultura ha presentato l’11ma edizione Italian Council, il bando internazionale dedicato al supporto dell’arte contemporanea italiana, oltre che all’incremento delle collezioni pubbliche, che potrà contare su un budget di 2 milioni di euro. Perseguendo l’obiettivo specifico della promozione all’estero, un tema particolarmente – o endemicamente – sensibile per il settore, potranno essere ammessi al finanziamento progetti che prevedono committenze internazionali e acquisizioni di opere d’arte, la promozione internazionale di artisti, curatori e critici e lo sviluppo di talenti italiani.

Musei, enti pubblici e privati, istituti universitari, fondazioni, associazioni culturali, comitati formalmente costituiti, e altri soggetti, purché tutti senza scopo di lucro, potranno presentare domanda di partecipazione. Il finanziamento richiesto non potrà superare l’80% dell’importo totale, con un tetto massimo che varia in base alla tipologia del progetto presentato. Ma anche artisti, critici e curatori italiani o fiscalmente residenti in Italia, che rispondano ai requisiti del bando, potranno presentare domanda, esclusivamente per i grant di sostegno per residenze all’estero e per supporto alla ricerca.

I tre ambiti di intervento dell’11ma edizione dell’Italian Council

Facendo tesoro dell’esperienza maturata nelle ultime edizioni e recependo indicazioni e urgenze, l’Italian Council ha sviluppato diversi ambiti di intervento, ognuno caratterizzato da prerogative e indirizzi specifici.

Il primo ambito riguarda la “Committenza internazionale e acquisizione di nuove opere per i musei pubblici italiani”. La scadenza per la presentazione delle domande in questo ambito è per il 31 luglio 2022 ore 16. Le proposte potranno riguardare la produzione – anche in occasione di residenza e/o mostra – di un progetto artistico di un artista italiano o residente in Italia vivente e relativa promozione e valorizzazione; oppure l’acquisizione, promozione e valorizzazione dell’opera di un artista italiano o residente in Italia vivente o non più vivente, purché realizzata negli ultimi 50 anni.

«Lo scopo dell’azione è creare reti internazionali per promuovere e sostenere la ricerca, la pratica e la produzione artistica italiana di artisti di tutte le generazioni, con particolare attenzione agli artisti emergenti e ai mid-career. Inoltre, attraverso le acquisizioni, il bando permette l’incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea italiana anche con opere prodotte negli ultimi 50 anni», spiegano dalla DGCC. Il bando incoraggia progetti che lavorino su tutte le espressioni dell’arte visiva contemporanea, con particolare attenzione alle contaminazioni e alle indagini sui confini tra linguaggi con il fine di diffondere a livello internazionale le metodologie e le pratiche italiane. Le opere prodotte o acquisite andranno a incrementare le collezioni di musei statali, regionali, provinciali e civici italiani. Ogni progetto dovrà necessariamente prevedere una fase di presentazione del lavoro all’estero, attraverso esposizioni, presentazioni o talk in una istituzione pubblica o privata non profit attiva nell’ambito dell’arte contemporanea.

La seconda linea riguarda la “Promozione internazionale di artisti, curatori e critici italiani” e le proposte potranno riguardare mostre monografiche presso istituzioni internazionali; partecipazioni a manifestazioni internazionali, come biennali, triennali, festival; Guest curator ed eventi collaterali ad acquisizioni internazionali; Progetti editoriali internazionali far conoscere al mondo artisti, protagonisti, vicende peculiari e problematiche dell’arte italiana contemporanea. La scadenza per l’invio delle domande per questo ambito è fissata al 23 giugno 2022, ore 16.

Lo “Sviluppo dei talenti” rappresenta il terzo ambito, a sua volta diviso in: Borsa (Grant) per residenze di ricerca all’estero presso istituzioni deputate e accreditate; Borsa (Grant) per il sostegno alla ricerca di artisti, curatori e critici, con progetti mirati allo sviluppo formativo e concettuale e alla evoluzione della ricerca e della pratica artistica, critica e curatoriale in prospettiva internazionale. Scadenza delle domande: 21 maggio 2021 ore 16.

Modalità di invio delle candidature e tempistiche

Il Bando Italian Council 11 sarà attivo sul portale bandi della DGCC a partire dal 21 aprile 2022. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite il Portale, secondo il seguente calendario: