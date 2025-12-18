18 dicembre 2025

FMSchool 2026 a Siena: l’open call di residenze artistiche per studiare l’acqua

Bandi e concorsi

di

Acque, materiali e altri paesaggi sommersi: questo il tema della nuova edizione delle residenze artistiche promosse da Fondazione Musei Senesi. Per partecipare alla open call c'è tempo fino a gennaio

Radicondoli, Parco delle Biancane, credit Enel Green Power

Fondazione Musei Senesi apre le candidature per FMSchool 2026, il nuovo programma di residenza dedicato a giovani artisti e curatori, pensato come un percorso intensivo di ricerca, formazione e produzione radicato nei territori della Toscana meridionale. La call mette a disposizione dieci posti e rimarrà aperta fino al 5 gennaio 2026.

Al centro del progetto c’è un tema che attraversa in profondità il paesaggio senese e le sue trasformazioni storiche e contemporanee: Acque, materiali e altri paesaggi sommersi. Un titolo che amplia la definizione di ambiente naturale e la immette in un sistema complesso di relazioni tra risorse, economie, saperi locali, pratiche di cura e ferite estrattive. In questi territori, l’acqua è insieme forza produttiva e dispositivo simbolico, elemento che lavora e che guarisce, lente attraverso cui leggere le stratificazioni culturali e sociali.

Serre di Rapolano, cava di travertino

FMSchool 2026 si articola in due traiettorie di ricerca parallele. Acqua che lavora attraversa i paesaggi del cristallo, della geotermia e dell’archeologia industriale, interrogando i processi produttivi e le loro eredità materiali e immateriali. Acqua che cura si muove invece nelle geografie termali di Chianciano Terme, Rapolano Terme e Serre di Rapolano, esplorando il rapporto tra corpo, benessere, ecologia e politiche della salute. Due percorsi distinti ma comunicanti, che condividono l’obiettivo di leggere il contemporaneo come un paesaggio instabile e abitato, in cui arte e curatela diventano strumenti di interpretazione e di relazione.

Corpo e cura. Uno dei workshop di FMschool a cura di Martina Rota

Il programma si svolgerà da febbraio ad agosto 2026 e coinvolgerà i territori di Siena, Colle di Val d’Elsa, Casole d’Elsa, Radicondoli, Chianciano Terme, Rapolano Terme e Serre di Rapolano. Si tratterà di una vera e propria scuola temporanea e situata: sei mesi di lavoro che combinano ricerca sul campo, formazione teorica e produzione artistica. I partecipanti vivranno in alloggi condivisi e lavoreranno tra musei, archivi, cave attive e dismesse, paesaggi geotermici, spazi pubblici e comunità locali, per un totale di circa ottocento ore tra studio, sopralluoghi, progettazione e realizzazione.

Il percorso prevede una borsa di residenza mensile, l’alloggio, un budget individuale di produzione, tutoraggio continuo e supporto tecnico e organizzativo. A questo si affianca un programma formativo articolato, che include moduli di museografia, ecologia politica, diritto dell’arte, pratiche di comunità, scrittura dello spazio, documentazione e comunicazione culturale. Ogni partecipante svilupperà un progetto autonomo, che confluirà in mostre, eventi pubblici e in un catalogo finale, restituendo i risultati della ricerca ai territori coinvolti.

Workshop di Field Recording a cura di NUB. Una delle attività di FMschool

FMSchool è rivolta a otto artisti e artiste e a due curatori e curatrici tra i 18 e i 35 anni, con percorsi anche non lineari e pratiche visive, performative o curatoriali. Il bando è aperto a persone in condizione di disoccupazione, inoccupazione o con occupazioni non stabili, non inserite in percorsi di studio o formazione. Non è richiesta una formazione accademica specifica: ciò che conta è la qualità della pratica e la disponibilità a lavorare in contesti complessi, in dialogo con comunità reali.

La selezione avverrà tramite open call nazionale e colloquio con una commissione multidisciplinare. FMSchool è progettato e coordinato da Chiara Vacirca e Gabriele Tosi e coinvolge una rete ampia di partner istituzionali e culturali, tra cui i Comuni dei territori interessati, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, Galleria Continua, Galleria Fuoricampo, Siena Art Institute, Terra di Siena Lab, Toast Project, TVSpenta e Unione Comuni Valdichiana. Per uttte le informazioni sulla open call, si può cliccare qui.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui