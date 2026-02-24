La Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, da sempre impegnata nel sostegno alla giovane arte contemporanea, lancia il bando per la 108ma Collettiva Giovani Artisti, storico appuntamento dedicato alla scoperta e alla promozione di nuovi talenti. L’iniziativa, ormai un evento attesissimo nel panorama italiano, conferma l’attenzione della Fondazione verso le giovani generazioni di creativi, offrendo loro visibilità e spazi di confronto ma anche opportunità concrete di crescita professionale.

L’open call è infatti rivolta ad artiste e artisti under 30 residenti o domiciliati nel Triveneto e accoglie tutte le forme di espressione contemporanea: dalla pittura alla scultura, dall’installazione al video, dalla performance alle pratiche processuali. Una sezione specifica del bando di quest’anno è inoltre dedicata al concorso per l’immagine grafica della manifestazione, con un premio di mille euro e l’affidamento dell’immagine coordinata dell’evento.

Per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa farà inoltre parte di CreArt 3.0 #stringing_together, progetto finanziato dal Programma Europa Creativa. Grazie a questa rete internazionale, gli artisti selezionati entrano in un circuito che coinvolge 13 città europee, favorendo lo scambio di esperienze e buone pratiche nel campo dell’arte contemporanea.

Fondata nel 1908 come Esposizione Permanente di Arti e Industrie Veneziane con sede a Ca’ Pesaro, la Collettiva Giovani Artisti della Fondazione Bevilacqua La Masa prende forma dall’eredità testamentaria della duchessa Felicita Bevilacqua La Masa che, nel 1898, destinò il palazzo al sostegno di quegli artisti esclusi dai circuiti accademici. Alla mostra inaugurale parteciparono, tra gli altri, Gino Rossi e Arturo Martini, mentre negli anni successivi vi esposero autori come Cagnaccio di San Pietro, Felice Casorati, Bice Lazzari, Guido Marussing, Armando Pizzinato, Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova e Vittorio Zecchin.

Nel corso di oltre un secolo la Collettiva si è affermata come uno dei principali osservatori sulle giovani ricerche del Triveneto, configurandosi come un passaggio significativo verso il sistema professionale dell’arte. Numerosi artisti transitati per la Fondazione hanno poi consolidato percorsi riconosciuti in ambito nazionale e internazionale. Tra i nomi emersi negli ultimi anni, Giacomo Bianco, Ludovico Bomben, Giorgio Andreotta Calò, T-Yong Chung, Nebojša Despotović, Roberto Fassone, Enej Gala, Riccardo Giacconi, Veronica de Giovanelli, Kensuke Koike, Rachele Maistrello, Arianna Marcolin, Fabio Roncato, Michele Spanghero, Jacopo Valentini ed Emilio Vavarella.

Le opere candidate per la 108ma edizione saranno valutate da una giuria nominata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e selezionate per essere esposte nella Collettiva, in programma dal 5 maggio al 28 giugno 2026, in concomitanza con la Biennale di Venezia, presso la Sala del Camino del complesso monumentale dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca. Il complesso, che negli anni è diventato un vero e proprio hub creativo della città, ospita una delle tre sedi istituzionali della Fondazione e nove dei 15 Atelier d’Artista ed entra in dialogo con altre realtà culturali come CTR – Centro Teatrale di Ricerca, Pantakin Circoteatro – PTK, la Compagnia de Calza “I Antichi” e la Fondazione Archivio Luigi Nono. Le opere vincitrici, attraverso il premio acquisto, entreranno a far parte della Collezione della Bevilacqua La Masa.

Gli artisti saranno coinvolti in tutte le fasi del processo espositivo, fino all’allestimento della mostra e alla realizzazione del catalogo. Questo approccio distingue la Collettiva Giovani Artisti per la sua dimensione concreta e relazionale, mantenendo un rapporto stretto tra artisti e istituzione. La pubblicazione annuale che accompagna la Collettiva rappresenta inoltre uno strumento documentale fondamentale e contribuisce alla storica collana editoriale della Fondazione, attiva dal 1908 e risorsa imprescindibile per la ricerca sull’arte contemporanea.

La partecipazione al concorso è gratuita. La domanda dovrà essere presentata entro lunedì, 16 marzo, alle ore 11, inviando la scheda scaricabile dal sito bevilacqualamasa.it, dove si trovano anche tutte le altre informazioni.