Giovani artisti frizzanti cercasi, per la nuova Ca’ Select di Venezia

A Venezia, si sa, lo spritz è con il Select. Fortissima, anzi, frizzante è infatti la relazione tra le atmosfere della città sulla Laguna e il tipico sapore del bitter distillato per la prima volta nel 1920 dai Fratelli Pilla & C, attualmente nel Gruppo Montenegro (che a sua volta ha appena presentato un bel progetto con Flavio Favelli). E oggi, il brand conferma il legame con la città, attraverso l’arte contemporanea: a settembre 2022, Select aprirà un nuovo spazio nel sestiere Cannaregio, che si chiamerà Ca’ Select, ovviamente, e che avrà sede in un ex laboratorio industriale, recuperato dallo studio Marcante-Testa. L’allestimento valorizzerà la stratificazione del luogo e l’eleganza e l’originalità dello stile Select, reinterpretando i caratteri unici della venezianità. E i giovani artisti, che tanti spritz avranno degustato al cospetto dei canali, potranno ricambiare il favore. È infatti aperta una call per artisti under 35, finalizzata alla realizzazione di un intervento su una parete nell’Area Bar&Mixology di Ca’ Select, al fianco del bancone, che rimarrà in esposizione per 12 mesi a partire dall’inaugurazione dello spazio.

«Da sempre Select crede nella potenza del design grafico e dell’arte per comunicare l’eccellenza. Ne è testimone la recente campagna di comunicazione che ha celebrato i 100 anni di storia del brand», spiegano dall’organizzazione. Le proposte artistiche saranno valutate da Aurora Fonda, curatrice del progetto e founder della School for Curatorial Studies Venice, e da Federica Sala, curatrice e design advisor. Ogni candidato deve presentare il proprio progetto entro le 23:59 del 29 maggio 2022.

Per aderire alla call ogni partecipante dovrà motivare la propria connessione con la città di Venezia per esperienza diretta o per affinità ideale (e possiamo immaginare quante storie verranno fuori). I candidati saranno liberi di interpretare aspetti dell’immaginario e della tradizione veneziana realizzando un’opera con una “connotazione grafica” nelle forme. Per la sua realizzazione, l’artista potrà avvalersi di tecniche diverse, come pittura, collage, tessuto, wallpaper o poster ma, trovandosi in una zona di passaggio, dovrà essere bidimensionale e pensata per dialogare e armonizzarsi con l’ambiente e il percorso.

In seguito alla corretta procedura di iscrizione, ogni candidato riceverà un documento tecnico comprensivo di pianta quotata della parete (misure indicative 500 x 215 cm), render degli interni e riferimenti cromatici della visual identity di Ca’ Select. Per partecipare, i candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’esito della open call verrà comunicato entro il 15 giugno 2022. Ogni candidato è libero di scegliere il soggetto dell’opera, che non dovrà contenere riferimenti sessuali, politici o religiosi che possano essere ritenuti offensivi. Per il candidato vincitore sarà previsto un corrispettivo in denaro. I costi di produzione dell’intervento artistico sono esclusi dalla cifra.

Per tutte le informazioni e i moduli, potete cliccare qui.