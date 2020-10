Una lunga storia di artisti che, dagli anni ’50 a oggi, si incrocia con quella di un museo. Nel corso delle varie edizioni, il Premio Termoli, uno dei riconoscimenti più longevi del panorama artistico italiano, ha riunito una ricca collezione di opere, di artisti come Carla Accardi, Franco Angeli, Antonio Calderara, Dadamaino, Tano Festa, Sergio Lombardo, Eliseo Mattiacci, Gastone Novelli, Achille Pace, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Mario Schifano, Giulio Turcato, Giuseppe Uncini, Nanda Vigo, affidata alla gestione della Fondazione MACTE e dell’omonimo museo di Termoli, diretto dalla neoeletta Caterina Riva e presieduto da Paolo De Matteis Larivera. Ma il Premio Termoli continua ad aggiornarsi e, per la sua 62ma edizione, apre il nuovo bando per il 2020, lanciando una nuova sezione, oltre a quella di Arti Visive, dedicata all’Architettura e al Design.

Curata da Laura Cherubini, la 62ma edizione del Premio Termoli assegnerà due premi in denaro, ai vincitori della Sezione Arti Visive e della Sezione Architettura e Design. Per quanto riguarda la sezione Arti Visive, un comitato curatoriale procederà all’invito diretto degli artisti, mentre per la sezione Architettura e Design, architetti, designer e artisti di ogni nazionalità potranno inviare le proprie candidature dal 9 ottobre al 26 novembre 2020, all’indirizzo premiotermoli@fondazionemacte.com.

La giuria che selezionerà i progetti finalisti, presentati in una mostra al Museo MACTE in apertura il 15 dicembre 2020, è composta da Laura Cherubini, Paolo De Matteis Larivera, Domitilla Dardi, Curatore per il Design, MAXXI, Angela Rui, critica e curatrice del design, Andrea Viliani, Curatore CRRI-Centro di Ricerca Castello di Rivoli e di Pompeii Commitment.

Oggetto della Sezione Architettura e Design è la progettazione di una pensilina per la sosta degli autobus urbani per la città di Termoli, che abbia caratteristiche di innovazione e che sia tecnologicamente avanzata ed ecosostenibile. Al progetto vincitore sarà attribuito un premio in denaro di 10mila euro e il Comune di Termoli lo includerà nei futuri piani di riqualificazione urbana. Il progetto che riceverà il maggior numero di consensi da parte dei visitatori riceverà una menzione speciale, annunciata l’ultimo giorno della mostra.

Qui è possibile consultare il bando completo.