‘Infinito Alluminio’: il Premio COMEL Vanna Migliorin alla nona edizione. Online il bando

Il Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea è una competizione internazionale dedicata all’alluminio e giunge quest’anno alla nona edizione. «Ogni artista che intende partecipare deve valorizzare questo metallo declinando un tema specifico per ogni edizione secondo la propria sensibilità e abilità tecnica. Sono ammesse a partecipare opere di pittura, scultura, design, fotografia e installazione».

«Per il tema di quest’anno, – hanno proseguito – Infinito Alluminio, ci si è soffermati sulla capacità dell’alluminio di essere totalmente riciclato infinite volte senza mai perdere le sue caratteristiche, dunque questo metallo ha la possibilità di vivere esistenze diverse, infiniti nuovi inizi, aprirsi a sempre nuove possibilità».

Anche per l’edizione 2022 è stata nominata «una giuria di altissimo profilo che, come è ormai tradizione, sarà presieduta da Giorgio Agnisola, critico d’arte e scrittore, docente di arte sacra presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Ad affiancarlo nella selezione dei 13 finalisti di quest’anno: Giulia Palma, Direttrice dell’Archivio bioiconografico e dei Fondi storici della Galleria nazionale d’arte moderna di Roma; Marilena Vita, artista, performer, curatrice di eventi e critica d’arte, Segretario generale Nuova Aica Italia; Michelangelo Giovinale, docente di storia dell’arte, curatore freelance, critico d’arte; Maria Gabriella Mazzola in rappresentanza della CO.ME.L. azienda promotrice e unico sostenitore del Premio.

Una giuria che ben rappresenta il fior fiore della critica e curatela italiana, diverse generazioni a confronto con esperienze differenti alle spalle per valutare al meglio le centinaia di iscrizioni provenienti da tutto il continente europeo e selezionare solo le 13 opere che meglio hanno declinato il tema di quest’anno attraverso la lavorazione dell’alluminio e che saranno esposte in autunno allo Spazio COMEL di Latina», hanno proseguito gli organizzatori.

«L’iscrizione al bando è gratuita, possono partecipare tutti gli artisti maggiorenni che vivono e lavorano nei paesi del continente europeo, presentando un’opera che vede l’alluminio come unico o principale elemento. Per il vincitore in palio c’è un premio in denaro di 3500 euro e la possibilità di essere protagonista di una personale presso lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina, con relativo catalogo dedicato. Le iscrizioni sono aperte fino al 21 giugno 2022».

«Il bando è aperto a tutte gli artiste e gli artisti maggiorenni residenti in Europa. Tra le centinaia di iscritti che pervengono a ogni edizione sono solo 13 le opere scelte dalla giuria di esperti per l’esposizione finale, 13 come il numero atomico dell’alluminio. Tra i finalisti viene decretato il vincitore del Premio della Giuria (che si aggiudica una somma in denaro di 3500 euro e una personale presso lo Spazio COMEL di Latina con catalogo dedicato) e il Vincitore del Premio del pubblico che risulta essere l’artista autore dell’opera più votata dai visitatori della mostra conclusiva del Premio COMEL», hanno precisato gli organizzatori.

Il Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea

«Il premio è dedicato alla memoria di Vanna Migliorin, che è stata oltre che mamma e moglie affettuosa, una grande appassionata d’arte e capace imprenditrice, fondatrice insieme al marito Alfonso Mazzola, dell’azienda oggi conosciuta come COMEL Industrie, unica sostenitrice del Premio. È stato proprio nel 2012, dopo la prematura scomparsa della signora Vanna, che i figli hanno continuato a sostenere l’arte contemporanea come faceva lei, unendo a questo intento quello di promuovere l’uso estetico e artistico dell’alluminio, e di rinforzare il connubio tra arte e impresa, istituendo il Premio COMEL.

Un concorso che è cresciuto ampliando i propri orizzonti, già dalla seconda edizione, prima verso l’Unione Europea e poi verso tutto il continente europeo, andando al di là dei confini politici, per sottolineare come l’Arte e la Bellezza siano strumenti per unire, che permettono di condividere emozioni, passioni e sapere al di là di ogni differenza culturale e distanza geografica.

Ogni edizione del Premio COMEL sottolinea una caratteristica precisa dell’alluminio: la sua leggerezza, la sua malleabilità, l’eleganza, l’espressività e quest’anno per la nona edizione, ci si è soffermati sulla capacità dell’alluminio di essere riciclato all’infinito senza mai perdere le sue caratteristiche e così vivere mille esistenze diverse», ha ricordato COMEL.

Potete trovare qui tutte le informazioni per partecipare.