Con uno stanziamento complessivo di 2,7 milioni di euro, la DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura ha annunciato il bando della 15ma edizione dell’Italian Council, il programma dedicato alla promozione dell’arte visiva italiana all’estero. Nato con l’obiettivo di rafforzare la presenza di artisti, curatori e critici italiani nel sistema globale dell’arte contemporanea, Italian Council si propone come uno degli strumenti centrali della strategia pubblica per l’internazionalizzazione della ricerca artistica e curatoriale italiana, agendo in maniera complementare rispetto ad altri dispositivi della DGCC, come il PAC – Piano per l’Arte Contemporanea e Strategia Fotografia, che sono incentrati principalmente sull’accrescimento delle collezioni e sulle nuove produzioni.

Un programma strutturato in tre ambiti

Anche l’edizione 2026 si articola in tre ambiti di intervento, che coprono l’intero spettro della produzione, della promozione e della formazione internazionale.

Il primo ambito riguarda la Committenza internazionale di opere d’arte. Il contributo sostiene la produzione di una nuova opera di un artista vivente con cittadinanza italiana o fiscalmente residente in Italia, destinata a entrare nelle collezioni di musei pubblici italiani. Ogni progetto deve prevedere almeno una fase di promozione all’estero – preferibilmente una mostra presso un’istituzione non profit attiva nel contemporaneo – con l’obiettivo di creare o ampliare reti internazionali attorno alla pratica dell’artista. Possono candidarsi enti pubblici e privati senza scopo di lucro, italiani o stranieri, richiedendo un contributo fino all’80% del costo totale del progetto, con un tetto massimo variabile in base alla tipologia proposta.

Il secondo ambito è dedicato alla Promozione internazionale di artisti, curatori e critici. Rientrano in questa sezione mostre monografiche all’estero, partecipazioni a biennali, triennali e manifestazioni di rilievo internazionale, incarichi curatoriali per rassegne fuori dai confini nazionali, progetti editoriali destinati alla distribuzione internazionale e attività legate all’acquisizione di opere italiane da parte di musei stranieri. Anche in questo caso, possono presentare domanda enti pubblici e privati non profit, italiani o stranieri, con un contributo fino all’80% del budget complessivo.

Il terzo ambito, Sviluppo dei talenti, è rivolto direttamente a singoli professionisti: artisti, fotografi, curatori e critici con cittadinanza italiana o fiscalmente residenti in Italia. Prevede borse di ricerca o residenza all’estero dell’importo di 15mila euro (al lordo degli oneri fiscali) per progetti della durata di 15 mesi, da realizzarsi tra il primo luglio 2026 e il 31 ottobre 2027. I progetti devono includere almeno un momento di restituzione pubblica all’estero presso enti accreditati.

Italian Council 2026: tempistiche e modalità di candidatura

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale Bandi della DGCC, a partire dal 20 febbraio 2026, mentre la scadenza per l’invio delle domande è fissata al 31 marzo 2026 alle ore 15. Sarà possibile richiedere chiarimenti via mail entro il 16 marzo 2026, all’indirizzo italiancouncil@cultura.gov.it. I progetti selezionati non potranno avviarsi prima del primo luglio 2026. La conclusione è prevista entro il 31 ottobre 2027 per l’Ambito 3 ed entro il 31 agosto 2028 per gli Ambiti 1 e 2.