Premio Nocivelli 2022: aperte le iscrizioni al concorso under 40

Sono aperte le iscrizioni al Premio Nocivelli, concorso dedicato alla promozione dell’arte contemporanea in Italia, organizzato dall’Associazione Culturale Techne, istituita nel 2009 dalla famiglia dell’imprenditore Luigi Nocivelli, dirigente della storica azienda elettromeccanica Ocean e Consigliere del FAI – Fondo Ambiente Italiano. Rivolto ad artisti under 40 e giunto alla 15ma edizione, il concorso ha una cadenza annuale ed è aperto a opere di fotografia, pittura e scultura. Le premiazioni si svolgono nel mese di settembre presso il Parco Lina ed Angelo Nocivelli a Verolanuova, in provincia di Brescia, e danno inizio a una serie di iniziative dedicate agli artisti del Premio Nocivelli.

Il regolamento del Premio Nocivelli 2022 e la Giuria

Il concorso è a tema libero e suddiviso in tre sezioni: Pittura, Scultura e Fotografia (non sono previste opere di video-arte). Non sono ammesse opere premiate in altri concorsi. Per la pittura, valgono opere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili, realizzate su qualsiasi supporto. I lavori scultorei dovranno essere in qualsiasi materiale non deteriorabile. Le opere possono anche avvalersi di suoni, luci, video e movimenti meccanici o elettrici. Le fotografie potranno essere stampate su supporto di qualsiasi materiale, avente dimensioni massime di 150 x 150 cm.

Il concorso prevede due premiazioni: il Premio Nocivelli e la Coppa Luigi. Con riferimento al Premio Nocivelli, il Comitato di giuria selezionerà sei vincitori, due per ciascuna sezione, e un vincitore assoluto, scelto tra uno dei sei artisti selezionati. L’opera del vincitore assoluto rimarrà di proprietà dell’Associazione Culturale Techne. Con riferimento alla Coppa Luigi, una giuria differente selezionerà un unico vincitore. Il concorso ha un montepremi totale pari a 10mila euro, di cui 3mila andranno al vincitore assoluto, al quale sarà dedicato anche un libro d’artista in 50 copie numerate, da pubblicare nel 2023. Il vincitore della Coppa Luigi, oltre a ricevere il premio in denaro di mille euro, potrà partecipare a una residenza d’artista a Casa degli Artisti di Milano nel 2023. In occasione delle premiazioni, sarà inaugurata la mostra dedicata alle opere finaliste, che rimarrà aperta al pubblico presso la Chiesa della Disciplina di Verolanuova, dall’11 al 25 settembre 2022. Per partecipare, c’è tempo fino al 14 maggio 2022, qui il form per candidarsi.

La Giuria del Premio Nocivelli 2022 è presieduta da Alessandra Pioselli, critica d’arte, curatrice e ricercatrice, e composta da Daniele Astrologo Abadal, critico e storico dell’arte e curatore, Marcella Vanzo, antropologa e artista, Daniele Perra, docente, giornalista e curatore, Katia Anguelova, co-direttrice di Kunstverein (Milano).