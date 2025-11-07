Sono 64 i progetti vincitori della nuova edizione di Strategia Fotografia 2025, il programma promosso dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura che sostiene acquisizioni, committenze e iniziative dedicate alla fotografia e al patrimonio fotografico italiano. Nel contesto del Piano strategico per lo sviluppo della fotografia in Italia e all’estero 2024–2026, eon un finanziamento complessivo di 3 milioni di euro, il bando, giunto alla quinta edizione, conferma la centralità della fotografia come arte, documento e strumento critico, capace di leggere le trasformazioni culturali, sociali e paesaggistiche dell’Italia contemporanea. Nel 2024 furono premiati 58 progetti, per un finanziamento complessivo di poco meno di 2,5 milioni di euro.

«Con Strategia Fotografia celebriamo la passione e la sensibilità di chi racconta l’anima del nostro Paese», ha dichiarato il Sottosegretario Lucia Borgonzoni, sottolineando come la fotografia rappresenti «Una memoria viva e un’emozione condivisa». Il Direttore Generale Angelo Piero Cappello ha invece evidenziato «La qualità e la vitalità della fotografia italiana, capace di coniugare ricerca artistica, pensiero critico e innovazione tecnologica».

La commissione selezionatrice, presieduta da Lara Conte e composta da Paolo Barbaro, Alessandra Barbuto, Stefano Corso e Luciano Antonino Scuderi, ha premiato la varietà dei linguaggi, la qualità dei progetti e la capacità di costruire ponti tra istituzioni, artisti e territori. I progetti selezionati restituiscono un quadro ampio e sfaccettato della fotografia contemporanea, in dialogo con archivi storici e nuove committenze.

Nell’ambito dedicato alle acquisizioni e committenze, le iniziative della Galleria Nazionale dell’Umbria, che arricchirà le proprie collezioni con scatti di Mario Giacomelli e Fulvio Roiter, della Fondazione Torino Musei, con Lisetta Carmi. Erotismo e autoritarismo a Staglieno, della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, con Luisa Lambri. Untitled (Sail), e del Museo delle Civiltà, con Metodologia contemporanea, dedicato a nuovi linguaggi e prospettive di rilettura delle collezioni nazionali. Tra le nuove committenze, la Fondazione Un Paese promuoverà A Luzzara, mentre la Fondazione Brescia Musei affiderà a Bruce Gilden il progetto Grace/Grazia: Bruce Gilden per Raffaello.

Per quanto riguarda la promozione della fotografia in Italia e all’estero, sono stati selezionati numerosi festival, mostre e programmi formativi, tra cui Luigi Ghirri/Gianni Celati. Verso la foce del MAMbo di Bologna, Sulle tracce del Sud. Un omaggio a Ernesto De Martino della Fondazione Pino Pascali, e Linea Sud. Paesaggio fotografico dopo il Duemila dell’Università di Bari.

Nel campo dell’editoria fotografica, il MAN di Nuoro con 3350 gr. Photographs and Letters on Obstetric Violence, la FAF Toscana con Gli Alinari (1852–1920). Immagini e obiettivi, e la Fondazione Carlo Levi con Fotografi siciliani del Novecento.

Infine, la sezione dedicata alle borse per la promozione internazionale premia 15 autori e curatori, tra cui Monika Bulaj (Broken Songlines), Pietro Paolini (Progreso), Alisa Martynova (Anima), Arianna Rinaldo (An Atlas of Stereotypes), Livia Milani (Rivers eat the land) e Francesco Cabras (Far and out, luminous with acceptance).

Strategia Fotografia 2025: tutti i progetti vincitori

AMBITO 1. ACQUISIZIONE E COMMITTENZA

Sezione I – Contributo per l’acquisizione di opere, progetti fotografici, collezioni, raccolte, archivi, fondi, di fotografia contemporanea e di fotografia storica, da destinare a una collezione pubblica italiana

Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria – Galleria Nazionale dell’Umbria per la propria collezione con il progetto Grandi Fotografi per l’Umbria: gli scatti di Mario Giacomelli e Fulvio Roiter Provincia Autonoma di Trento – UMSt soprintendenza per i beni e le attività culturali per la collezione dell’Archivio fotografico storico provinciale – AFSP con il progetto Sine sol sileo: acquisizione e valorizzazione dell’archivio Floriano Menapace Museo Civico di Castelbuono per la propria collezione con il progetto Maxiprocesso Comune di Cotignola per la collezione dell’Archivio Varoli presso il Museo civico Luigi Varoli con il progetto Uno sguardo che abita Fondazione Torino Musei per la collezione della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino con il progetto Lisetta Carmi. Erotismo e autoritarismo a Staglieno Comune di Bra per la collezione del proprio archivio fotografico con il progetto Archivio fotografico “Studio Bruno Risso” per la città di Bra Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo “D.L. Bianco” per la collezione del proprio archivio con il progetto Tutto il silenzio sperduto del mondo. Viaggio in Argentina sulle tracce deli emigrati piemontesi (e di sé) Fondazione Galleria d’arte moderna e contemporanea Silvio Zanella per la propria collezione con il progetto Dopo le grandi manovre. Vincenzo Agnetti al Ma*Ga in occasione del centenario della nascita Museo delle Civiltà per la propria collezione con il progetto Metodologia contemporanea per la collezione nazionali del Museo delle Civiltà: nuovi linguaggi e prospettive per riscrivere storie e creare nuove relazioni Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche – Roma Capitale per la collezione della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali – Direzione Patrimonio artistico delle ville storiche – Centro Ricerca e Documentazione Arti Visive con il progetto Fondo Fotografico Corinto Marianelli Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee per la propria collezione con il progetto Luisa Lambri. Untitled (Sail) Servizio 26 – Museo Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo per la propria collezione con il progetto Ferdinando Scianna. La lingua della luce Archivio di Stato di Nuoro per la collezione del proprio archivio con il progetto Acquisizione della raccolta fotografica “Oliviero Maccioni” MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna per la propria collezione con il progetto In Accademia Museo Hendrik Christian Andersen – Direzione Musei nazionali della città di Roma per la propria collezione con il progetto Momenti e paesaggi Biblioteca civica Gambalunga per la propria collezione con il progetto L’archivio fotografico di Pasquale Bove: la Rimini di fine ‘900 tra cronaca e immaginario

Sezione II – Contributo per la committenza di nuove opere o progetti fotografici da destinare a una collezione pubblica italiana

Fondazione Un Paese per la propria collezione con il progetto A Luzzara Fondazione Museo Nazionale di Fotografia per la propria collezione con il progetto Scrittura obliqua #2. Fotografia e musica Comune di Reggio Emilia – Servizio cultura, intercultura, giovani e università per la collezione del Comune di Reggio Emilia – Musei Civici con il progetto Manicomi Italici Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione per la collezione del Gabinetto Fotografico Nazionale con il progetto Indagine fotografica sull’edilizia residenziale dei complessi industriali del Novecento italiano Parco tecnologico e archeologico delle colline metallifere per la collezione del proprio archivio fotografico con il progetto Visioni telluriche, nuove esplorazioni nel Parco delle Colline Metallifere Archivio di Stato di Caserta per la collezione Fondo fotografico AS-CE: “Terra di Lavoro” con il progetto Ri-Conoscere il litorale domizio. Il riscatto di un territorio con un passato di confine. Trasformazione e Sviluppo del Litorale Domizio dagli anni ’60 ad oggi Sistema Museale d’Ateneo dell’Università di Firenze per la collezione del Museo di Storia Naturale de “La Specola”, Sistema Museale di Ateneo, Università di Firenze con il progetto Le pietre dormono all’aperto Fondazione Brescia Musei per la collezione Musei Civici di Brescia con il progetto Grace/Grazia: Bruce Gilden per Raffaello Comune di Carrara per la collezione del mudaC |Museo delle arti Carrara con il progetto The redemption of nature Comune di Cavriglia per la collezione Museo Mine con il progetto Anapaite

AMBITO 2. PROMOZIONE DELLA FOTOGRAFIA IN ITALIA E ALL’ESTERO

Sezione III – Contributo per la realizzazione in Italia di mostre, festival, cicli di incontri, convegni, masterclass, workshop, seminari, programmi di studio visit e residenze dedicate alla fotografia

Settore Musei Civici di Bologna | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna per la realizzazione del progetto Luigi Ghirri/Gianni Celati. Verso la foce Fondazione Beta per la realizzazione del progetto SPAZIO/CIRCO – Raccontare i cambiamenti dei luoghi e delle persone che li attraversano Fondazione Valenzi ETS per la realizzazione del progetto RILETTURE. Antropologia visiva del cambiamento urbano Università degli Studi di Bari Aldo Moro per la realizzazione del progetto Linea Sud: paesaggio fotografico dopo il Duemila Fondazione Ugo Da Como – ETS per la realizzazione del progetto In the Forest, in the Villages | Nepal Today Comune di Savignano sul Rubicone per la realizzazione di SI FEST KIDS – Festival di fotografia per ragazzi Istituto Superiore Regionale Etnografico per la realizzazione del progetto Yan 1956. Jean Dieuzaide e il viaggio in Sardegna Comune di San Lucido per la realizzazione di Fotografia Calabria Festival – V edizione Istituto dei ciechi Francesco Cavazza Onlus per la realizzazione del progetto Camera Chiara Istituto Campana per l’istruzione permanente per la realizzazione del progetto HUMUS – Storie di terra e appartenenza Fondazione ISEC per la realizzazione del progetto Sguardi sul lavoro – Il racconto di un fotoreporter d’eccezione, le testimonianze di due archivi fotografici Università degli Studi di Cagliari per la realizzazione del progetto Città in/visibili – Mostra fotografica di Mouhamed Yaye Traore Associazione Istituto di Culture Mediterranee per la realizzazione del progetto Foggiascape Fondazione Pino Pascali Museo d’Arte Contemporanea per la realizzazione del progetto Sulle tracce del Sud. Un omaggio a Ernesto De Martino

Sezione IV – Contributo per produzioni editoriali dedicate alla fotografia

Fondazione Carlo Levi per il progetto editoriale Fotografi siciliani del Novecento Fondazione Gramsci ONLUS per il progetto editoriale Plinio De Martiis fotoreporter Associazione Officine Fotografiche Roma per il progetto editoriale Resolution 808 Fondazione Angelo Pezzana – FUORI per il progetto editoriale FUORI Fuoco! Manifestazioni, Luoghi, Persone Istituto Alcide Cervi per il progetto editoriale Gianni Berengo Gardin – MONDO CONTADINO Museo Nazionale dell’Automobile per il progetto editoriale Capolavori di Torino. Immagini, oggetti e documenti dalla Scuola Allievi Fiat Fondazione Studio Marangoni per il progetto editoriale Silent Spring MAN Museo d’arte della Provincia di Nuoro per il progetto editoriale 3350 gr. Photographs and Letters on Obstetric Violence FAF Toscana – Fondazione Alinari per la Fotografia per il progetto editoriale Gli Alinari (1852–1920). Immagini e obiettivi

Sezione V – Borsa per il sostegno e la promozione internazionale di fotografi, fotoreporter, artisti, curatori, studiosi e altri professionisti del settore fotografico