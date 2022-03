Un nuovo direttore per Bologna Musei: il Comune pubblica il bando

Il Comune di Bologna ha pubblicato un bando per individuare il nuovo direttore dell’Istituzione Bologna Musei. Attualmente, il direttore è Maurizio Ferretti. Il Presidente è invece Roberto Grandi, mentre il Consiglio di Amministrazione è composto da Maura Pozzati, Fabiola Naldi, Eugenio Sidoli, Annapaola Tonelli.

Il nuovo direttore di Bologna Musei accompagnerà l’Amministrazione in un percorso di crescita e nella costruzione di strategie di potenziamento del sistema museale civico bolognese. La procedura selettiva prevede la valutazione dei curricula professionali presentati. I candidati ritenuti in possesso di adeguato curriculum formativo e professionale saranno invitati a un colloquio. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 6 aprile 2022, ore 12. Qui tutte le informazioni sul bando.

Fondata nel 2012 per la gestione e il coordinamento del sistema museale comunale, sotto l’egida di Bologna Musei ricadono spazi e collezioni eterogenee, dall’archeologia all’arte contemporanea, come il MAMbo e lo spazio espositivo di Villa delle Rose, e poi Museo Morandi e Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica, Museo Civico Archeologico nel quattrocentesco Palazzo Galvani, Museo Civico Medievale, Collezioni Comunali d’Arte, Museo Civico d’Arte Industriale e Galleria Davia Bargellini, Museo del Tessuto e della Tappezzeria “Vittorio Zironi”, Museo del Patrimonio Industriale situato nelle ex Fornaci Gallotti, Museo e Biblioteca del Risorgimento, Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna.

L’Istituzione compendia, attraverso le sue raccolte, l’intera storia dell’area metropolitana bolognese, dalle testimonianze dei primi insediamenti preistorici ai linguaggi della società contemporanea, in un unico percorso diffuso sul territorio, articolato in sei aree tematiche: Archeologia, Arte Antica, Arte Moderna e Contemporanea, Storia e memoria, Patrimonio Industriale e Cultura Tecnica, Musica. A febbraio, il Comune aveva pubblicato già l’avviso per la figura di direttore dei musei civici afferenti all’Area Arte Moderna e Contemporanea, quindi MAMbo, Museo Morandi, Villa delle Rose e Museo di Ustica, incarico attualmente ricoperto da Lorenzo Balbi.