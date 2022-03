Un nuovo direttore per l’Architettura del MAXXI: aperto il bando

C’è tempo fino al 26 aprile 2022 per rispondere al bando indetto dalla Fondazione MAXXI, istituzione costituita nel luglio 2009 dall’allora MIBAC e responsabile della gestione dell’omonimo museo romano dedicato alla creatività contemporanea, per l’individuazione di una figura di elevata professionalità alla quale affidare l’incarico di direttore del Dipartimento Architettura.

Da dicembre 2013 Hou Hanru è il Direttore Artistico del museo, al quale afferiscono quattro dipartimenti: oltre a MAXXI Arte, diretto dal 2016 da Bartolomeo Pietromarchi, e MAXXI Architettura, attualmente diretto da Margherita Guccione, anche MAXXI Ricerca, Educazione, Formazione, e MAXXI Sviluppo. Il MAXXI Architettura è il primo museo nazionale di architettura presente in Italia e «Il suo radicamento nel contesto culturale e territoriale italiano ne definisce l’identità», si legge sul sito del MAXXI.

Il Dipartimento di Architettura, in sintonia con l’indirizzo del Museo, svolge attività scientifiche e divulgative, tra queste le esposizioni temporanee. Dal programma culturale discendono le acquisizioni, le attività di produzione e di ricerca promosse direttamente dal museo anche in coproduzione e collaborazione con altre istituzioni. La collezione del Dipartimento è composta dalla Collezione del XX secolo, dalla Collezione del XXI secolo e dalla Collezione di Fotografia. Aldo Rossi, Enrico Del Debbio, Carlo Scarpa, Pier Luigi Nervi, Paolo Soleri, Vittorio De Feo, Maurizio Sacripanti, Alessandro Anselmi, Giancarlo De Carlo, Carlo Aymonino, Superstudio sono alcuni dei protagonisti italiani nelle collezioni, che comprendono oltre 50 fondi, composti da circa 60mila elaborati progettuali e 75mila fotografie, di autori come Olivo Barbieri, Gabriele Basilico, Letizia Battaglia, John Davies, Mimmo Jodice, Armin Linke, Guido Guidi, Walter Niedermayr, Massimo Vitali, oltre a modelli, lettere e documenti, sculture, tempere, materiali a stampa.

Il direttore del Dipartimento MAXXI Architettura eserciterà la sua responsabilità e le sue funzioni in tutte le sedi museali della Fondazione, quindi a Roma e a L’Aquila, e tra le altre attività «Avrà il compito di promuovere e divulgare la conoscenza, la ricerca e lo studio dell’architettura e del design del ?900 e del XXI secolo, anche attraverso l’attività espositivva e il centro archivi di architettura, e di promuovere l’accrescimento, la conservazione e la valorizzazione della collezione permanente di architettura e design», si legge nel testo del bando. In particolare, il direttore del MAXXI Architettura dovrà cooperare con il Direttore del Dipartimento MAXXI Arte e con il Direttore artistico, per elaborare un documento programmatico pluriennale delle attività della Fondazione.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura esclusivamente inviando la domanda per posta elettronica certificata all’indirizzo museomaxxi@pec.it. Al direttore del Dipartimento Architettura sarà proposto un contratto di lavoro a tempo determinato, con il trattamento economico e normativo stabilito dal vigente CCNL Dirigenti Industria Confindustria-Federmanager. Qui tutte le informazioni.