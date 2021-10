Al via la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma

22 registe donne, 22 paesi, 35 prime mondiali, 8 prime internazionali, 5 prime europee, 8 prime italiane e 2 red carpet, a via Condotti e davanti all’ex Filmstudio, per un budget di 4 milioni e 165mila euro.

Sono i numeri della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 14 al 24 ottobre, presentata questa mattina in conferenza stampa dalla Presidente della Fondazione Cinema per Roma Laura Delli Colli e dal direttore artistico Antonio Monda, affiancato nella selezione da Richard Peña, Giovanna Fulvi, Alberto Crespi, Francesco Zippel e Valerio Carocci.

«Grinta, grande forza, voglia di ripartire. Sempre in sicurezza ma con voglia di essere nella normalità. Sono felice di questa sala aperta, ricca e accogliente anche se auspico che arrivino presto notizie per una capienza allargata». Ha dichiarato Laura Delli Colli «Affianchiamo la raccolta di firme a sostegno della campagna per l’allargamento delle presenze, perché il cinema è un posto tra i più sicuri».

Dopo i ringraziamenti, è stato dato ampio spazio alla presentazione del ricco programma di quest’anno.

Il volto protagonista del manifesto ufficiale di questa edizione di ripresa e di rinascita, come sottolineato da Monda, è “una donna forte, temeraria e coraggiosa”: Uma Thurman in Kill Bill di Quentin Tarantino.

Ad aprire la festa sarà “The Eyes of Tammy Faye” (“Gli Occhi di Tammy Faye”), diretto da Michael Showalter, che narra la storia vera dell’ascesa, caduta e redenzione della telepredicatrice Tammy Faye Bakker, interpretata da Jessica Chastain.

Due i Premi alla carriera, che quest’anno vengono assegnati in presenza a Tim Burton e Quentin Tarantino, protagonisti della sezione “incontri ravvicinati” insieme ai Fratelli Manetti che presenteranno Diabolik, Marco Bellocchio, Luca Guadagnino, Joe Wright, Peter Dinklage, Zerocalcare, Claudio Baglioni, Frank Miller, Alfonso Cuaron e Jessica Chastain.

Nella selezione ufficiale, L’Arminuta, Young Lovers, Cyrano, One Second di Zhang Yimou e American Genious di Frank Miller. Pretty Woman, Don Camillo e l’onorevole Peppone, Le Barzellette (presentato da Enrico Vanzina), Il Merlo Maschio, Il colpo vincente e l’intramontabile Notting Hill sono i titoli scelti per la rassegna Film della vita, quest’anno a tema Guilty Pleasure.

Protagonisti del format Duelli saranno Tim Burton vs Christopehr Nolan, Brian De Palma vs William Friedkin, Lars von Trier vs Micheal Haneke, Dino Risi vs Michelangelo Antonioni, Amici Miei vs Un sacco bello e La dolce vita vs Il sorpasso. Nella sezione Omaggi troviamo molti documentari dedicati a personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura: Vitti d’arte Vitti d’amore dedicato a Monica Vitti, che quest’anno compie novant’anni, presentato da Paola Cortellesi, Essere Giorgio Strehler, Luigi Proietti detto Gigi di Edoardo Leo, Onde Radicali dedicato a Radio Radicale e Ciao, Libertini dedicato a Pier Vittorio Tondelli. E ancora, Scalfari a sentimental journey dedicato alla vita del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, Caterina Caselli, una vita cento vite di Renato De Maria e un film su Marina Cicogna, tra le prime produttrici donna in un mondo maschile come quello del cinema italiano tra la fine degli anni Sessanta e i Settanta.

Tra gli eventi speciali, poi “i buoni nel cinema che non sono così buoni e viceversa” e “sfida infernale: le traduzioni nel cinema”, Vita da Carlo, serie TV di e con Carlo Verdone prodotta da Amazon Prime Video e la serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino, prodotta da Sky. E ancora I fratelli De Filippo di Sergio Rubini e Oliver Stone e il suo JFK, in versione integrale.

In Riflessi troviamo Fellini e Simenon – l’amicizia tra due giganti di due media diversi e Netflix – Stories of a Generation. Risonanze che coinvolge gli eventi organizzati in autonomia con il patrocinio della Festa del Cinema di Roma, si è ricordata la selezione che porterà il cinema all’ospedale Gemelli e le mostre dedicate a Zerocalcare, alle donne afghane e al Marchese del Grillo, per i suoi 40 anni. Infine, da non perdere, il restauro del film C’eravamo tanto amati, in omaggio a Nino Manfredi ed Ettore Scola.

Il nuovo film Marvel Studios, Eternals di Chloé Zhao, chiuderà presso l’Auditorium Parco della Musica il programma della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella città.

Trovate il programma completo qui.