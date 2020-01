Arte e design in dialogo a Lagos: alla scoperta di Floor One 9

Dopo avervi parlato del nuovo museo d’arte contemporanea a Lomè, in Togo, e del progetto Under the Spell of Africa, che ha portato tre artisti italiani in altrettanti capitali africane, facciamo una nuova tappa in questo enorme Continente che, negli ultimi anni, si sta affermando come una importante piattaforma di lancio e di sperimentazione nel settore. Questa volta siamo a Lagos, capitale della Nigeria, dove Caline Chagoury Moudaber nel 2013 ha fondato Art Twenty One, spazio dedicato all’arte contemporanea e diffuso su 600 metri quadri all’interno dell’Eko Hotel & Suites. Lo scopo di Chagoury è ambizioso e in linea con la tendenza: consolidare la scena artistica in crescita di Lagos, facendo al contempo da catalizzatore per progetti ad ampio respiro, favorendo l’interazione tra i vari attori del sistema. Lo spazio supporta anche artisti locali, non solo dando loro gli strumenti necessari a portare avanti il proprio lavoro, ma anche mettendoli in contatto con le realtà internazionali attive nel campo.

L’ultimo progetto presentato da Art Twenty One è “Floor One 9”, mostra collettiva dedicata al dialogo tra arte contemporanea e design. Visitabile fino a marzo 20202, l’esposizione intende ribaltare l’immagine negativa della Nigeria e dell’Africa, lasciandone emergere, invece, il talento, il colore, la bellezza, l’identità culturale, proprio nel cuore di Lagos. Il titolo è infatti un riferimento al 419 scam, una delle truffe postali e informatiche più diffuse al mondo, chiamata anche truffa alla nigeriana.

In mostra le opere di 19 artisti, designer e artigiani, chiamati a collaborare con l’obiettivo di creare spazi comuni in cui l’unione tra diversi linguaggi possa dar forma a nuove soluzioni abitative e di lavoro: Medina Dugger, Namsa Leuba, Olu Amoda, Dimitri Fagbohoun, Vincent Michéa, Uthman Wahaab, Jean-Servais Somian, The Da Brand, Ada Sol, Lambert Shambusho, Oxygen Furniture, Ile Ila by Tosin Oshinowo, Studio Lani, Jade Folawiyo, Fatyly, Studio Badge, The Baba Tree, People of the Sun, Chabi Chic Morocco. In esposizione, conoscenze ed esperienze variegate, tra dipinti, fotografie, sculture, divani, chaise longue, lampade e altri pezzi di design contemporaneo dalle linee aggiornate e accattivanti, per evidenziare lo spirito poliedrico e stratificato della creatività in Africa.

«Volevo fare un passo avanti nella mia ricerca: continuare a offrire agli artisti una piattaforma, celebrando la città che chiamo casa, Lagos. Se l’arte è espressione e il design è comunicazione, la combinazione di questi due elementi può solo portare a una dichiarazione più potente. Questa è la dichiarazione di Floor One 9. Ci sono molte idee preconcette di Lagos ma è una città che sorprende ed emoziona ed è questo che Floor One 9 vuole celebrare. Prevediamo anche di ampliare Floor One 9 in futuro», ha commentato Caline Chagoury.