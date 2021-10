I capolavori di Pablo Picasso diventano pochette per libri tascabili

Il celebre collezionista d’arte, DJ e banditore d’asta Simon de Pury insieme al marchio parigino Olympia Le-Tan lanciano sul mercato OLT X Picasso, una nuova collezione di pochette per libri firmati OLT contrassegnate da 10 capolavori di Pablo Picasso a cura di de Pury. Disponibile dall’autunno 2021, ogni capolavoro incluso nella collezione OLT X Picasso sarà ricamato a mano in edizioni limitate di 77 pochette per libri.

Il 7 ottobre le prime pochette: Le rêve, Portrait de Dora Maar e Tête de femme avec un chapeau à pompons, saranno vendute attraverso il sito web di Olympia Le-Tan alla somma di 3.200 euro, con tre nuovi modelli rilasciati ogni sei mesi che possono essere preordinati tramite una lista d’attesa. Alcune delle pochette saranno vendute anche durante l’evento benefico “naked heart Foundation” ospitato da Natalia Vodianova, che de Pury sta conducendo a Roma.

De Pury e il marchio OLT si sono incrociati molte volte in tutto il mondo in occasioni come serate, vernissage e altro ancora. Nel 2019, de Pury mise all’asta una pochette per libri OLT X Basquiat presso la Snow Leopard Foundation in Kazakistan, per 90mila dollari. Poco dopo, il banditore strinse amicizia con Gregory Bernard, fondatore di OLT.

«Sono rimasto affascinato dal mestiere e dal grado di qualità con cui sono realizzati», ha commentato De Pury, riferendosi al marchio OLT, «L’artigianato è eccezionale. Sono tanto originali quanto estremamente ben fatti». De Pury ha apprezzato le pochette non solo come «Un oggetto indossato da qualcuno ma anche come un oggetto da collezione che puoi lasciare su un tavolo. Funziona come un oggetto anche quando non è indossato».

Anche Gregory Bernard si dice assolutamente entusiasta dell’incredibile lavoro di de Pury, sostenendo che l’ultima asta a cui ha partecipato sia stata un’esperienza affascinante grazie all’opera del banditore: «Simon può trasformare un’asta in un momento magico in cui la sua generosità e il suo entusiasmo sono assolutamente contagiosi. Niente è paragonabile a un’asta con Simon. È un artista, un performer, un intrattenitore e anche un vero filantropo impegnato nella causa della carità. Quando Simon è qui, gli ospiti vogliono spendere il più possibile per sostenere la causa. È un momento speciale a cui assistere. Siamo diventati subito amici e abbiamo iniziato a lavorare su una collezione curata da Simon». Rinomato per le sue leggendarie performance sul podio d’asta, che gli sono valse il soprannome di “Mick Jagger delle aste”, de Pury ha messo all’asta e assicurato alcune delle collezioni d’arte più leggendarie. Recentemente è stato chiamato come direttore artistico di Newlands House, una nuova galleria d’arte situata in una casa del XVIII secolo, nel West Sussex.

La scelta di Simon di rivolgere la collezione ai capolavori di Picasso non è casuale e si chiarisce nella sua totale ammirazione per l’opera di Picasso: «Fin da quando ero bambino, ho seguito il suo lavoro. Ciò che mi affascina sempre è quanto sia fresco e quanto rimanga rilevante. Ogni volta che esco da una mostra di Picasso, sono ri-energizzato e scopro sempre nuovi aspetti nel suo lavoro. Ho scelto dieci opere che personalmente amo molto e che si tradurrebbero bene in una pochette per libri».

Le prime tre pochette a essere rilasciate, questo ottobre, sono basate su una linografia del 1962 dal titolo Tête de femme avec un chapeau à pompons, e su due dipinti, Le Rêve (1932) e Portrait de Dora Maar (1937).