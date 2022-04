La Archibald di Felipe Pantone, per i 110 anni di Poltrona Frau

Ogni epoca ha la sua sedia di riferimento e Poltrona Frau ormai può dire di averne viste e fatte tante, in 110 anni di storia, più di un secolo e lunghissimo, considerando tutto quello che è successo ma, nel caso specifico, evidentemente, molto comodo. Fondata nel 1912 a Torino, dal cagliaritano Renzo Frau, presente nelle case e negli uffici di tutto il mondo come un punto fermo di riconoscibilità – «Questa è proprio una Frau», si sente dire spesso -, l’azienda festeggia il suo compleanno con una collaborazione ad arte, invitando l’artista Felipe Pantone a reinventare la Poltrona Archibald.

La poltrona è stata progettata dal designer Jean-Marie Massaud solo una decina di anni fa ma è diventata subito iconica per la sua riuscita combinazione tra forma e sostanza: la sua aria è misteriosa ed essenziale, con uno stile retrofuturistico e avvolgente. Nella sua interpretazione, Pantone ha fatto esplodere la linea minimale valorizzandone al contempo i particolari, attraverso una griglia di colori ipnotici, iperdigitali e inaspettati.

«Ho avuto l’opportunità di visitare lo stabilimento di Poltrona Frau per visitare il museo, l’intera collezione e conoscere la storia del brand, che è ampia e suggestiva», ha raccontato Pantone, che è nato a Buenos Aires nel 1986 e si è formato in Spagna. «Ho finito per scegliere Archibald, per la sua struttura minimale e per le caratteristiche uniche come i braccioli e i dettagli dello schienale. La mia idea è stata di utilizzare il design minimale della poltrona e di accostarlo alle mie grafiche che sono molto rumorose e dinamiche», ha continuato l’artista, la cui ricerca parte dall’eredità dell’Arte Cinetica e della Op Art.

Utilizzando come ispirazione la palette della ColorSphere di Poltrona Frau, Pantone ha creato una texture vibrante sulle superfici in pelle della Archibald, una griglia sfumata di rossi, arancioni, gialli, bianchi e blu, che ricordano le gradazioni delle temperature in una mappa di calore. La base e le parti in metallo delle caratteristiche gambe sottili sono verniciate in Multicolor Chrome, con sfumature iridescenti e cangianti.

«Questa collaborazione vuole spostare la prospettiva di Poltrona Frau verso il futuro, non solo nei termini di una prima collaborazione con un artista internazionale ma anche sul tema della tutela ambientale», ha dichiarato Nicola Coropulis, CEO di Poltrona Frau: «La nuova pelle Frau Impact Less porta a compimento un percorso verso la sostenibilità, che da sempre contraddistingue la ricerca e l’evoluzione della Pelle Frau». La Pelle Frau Colorsphere Impact Less è priva di cromo, con una sostanziale riduzione dell’uso di acqua e di componenti chimici, mentre il minimo rilascio di sostanze inquinanti viene compensato.

La Archibald Anniversary Limited Edition sarà realizzata in 110 esemplari, disponibili all’acquisto attraverso i canali e-commerce di Poltrona Frau e gli store selezionati in tutto in mondo. Il progetto sarà esposto anche durante la design week del Salone del Mobile di Milano, dal 7 al 12 giugno, presso il Flagship store di Poltrona Frau in via Manzoni: qui saranno allestite l’intera collezione Poltrona Frau True Evolution 2022 e una installazione digitale in collaborazione con Felipe Pantone.