La Grande Onda di Hokusai tutta da costruire, con il nuovo set LEGO

Babbo Natale ormai è andato ma rimane ancora la Befana, anche se, per regalarsi un LEGO non è mai troppo tardi. E a qualunque età. La leggendaria azienda danese ha presentato un nuovo pezzo della sua linea dedicata ai capolavori della storia dell’arte: La grande onda al largo di Kanagawa, più comunemente nota come La grande onda. Xilografia in stile ukiyo-e, realizzata dal pittore giapponese Hokusai e pubblicata la prima volta tra il 1830 e il 1831, in questo caso L’onda sarà tutta costruire, ovviamente, con i mattoncini più famosi al mondo.

Il kit sarà composto da 1800 pezzi di vari colori e forme e sarà lanciato in commercio a partire da gennaio 2023, a un prezzo di 99 euro. La misura complessiva sarà di circa 52 centimetri per 39, dunque ben più grande dei circa 37 per 25 della xilografia originale, i cui multipli sono conservati nei musei più importanti al mondo, dal Metropolitan di New York al British Museum di Londra, fino al MAO – Museo d’Arte Orientale di Torino. Il set riproduce fedelmente l’onda e, grazie al mix di varie tipologie di pezzi, si riesce a ottenere un fantastico effetto tridimensionale.

Nella confezione anche i pezzi per la cornice chiara con passe-partout bianco, entrambi rigorosamente in mattoncini. Una differenza sostanziale rispetto agli altri set “artistici”, tra cui la Marilyn Monroe di Andy Warhol e la Notte Stellata di Vincent Van Gogh, che invece prevedevano solo un bordino nero. Oltre alle opere d’arte, LEGO ha in catalogo anche una nutrita serie dedicata alle architetture. Monumentale il set da 9mila pezzi che riproduce il Colosseo. Tante anche le collaborazioni con la moda e il design, come con Adidas, per una copia “mattoncinata” delle sneakers Superstar, e IKEA, per i contenitori BYGGLEK.