Contestualmente allo svolgimento del Salone del Mobile, la manifestazione milanese dedicata al design torna propagandosi per tutta la città, offrendo per una settimana un bacino ampissimo di appuntamenti aperti al pubblico. Stiamo parlando del Fuorisalone, un palcoscenico internazionale e diffuso della creatività dove i brand si associano a progetti di design e non solo. Ecco una guida selezionata agli eventi che mettono in primo piano la contaminazione tra le arti e l’approccio sperimentale.

Superdesign Show festeggia il 25esimo anniversario

Superstudio Più segna i suoi 25 anni celebrando la felicità: HAPPINESS è il tema della mostra curata da Giulio Cappellini e Leonardo Talarico in arrivo a Milano dal 7 al 13 aprile. La posizione strategica in zona Tortona, il distretto della moda e del design della città, e il contesto artistico che caratterizzano i suoi 20.000 mq di superficie di spazi per eventi, gallerie d’arte, giardino e rooftop dallo stile essenziale e curato, fanno di Superstudio Più la venue che ne ha caratterizzato questo lungo percorso. 70 designer, 10 nazioni, 3 continenti in zona Tortona: Milano esploderà di felicità, come promette Superstudio scegliendo questo filo conduttore del percorso espositivo. Un evento corale che inneggia alla felicità, un “mosaico di progetti felici”. Tra i tanti protagonisti del SuperDesign Show spiccano nomi quali Lexus e Geberit i quali si distinguono per la visione futuristica delle loro installazioni dall’impatto innovativo. Accanto alle voci singole si affiancano le collettive che, nate dal lavoro sinergico di diverse realtà legate al design, porteranno a Milano visioni e tecniche sempre più green quali, tra le altre, Hong Kong Interior Design Association (HKIDA) con Urban Reflection o Department of International Trade Promotion (DITP) insieme a Thailand Creative Culture Agency (THACCA) che presenteranno Slow Hand Design Thailand 2025 e FRONT 100.

I confini della detenzione da Dropcity

Dropcity torna a Milano e apre i battenti dal 4 al 13 aprile. Due le mostre di questa nuova edizione: Prison Times – Spatial Dynamics of Penal Environments, che esplora il rapporto tra tempo e spazio nei centri di detenzione attraverso oggetti provenienti dalle carceri di tutto il mondo, esposti in modo clinico e tassonomico, e Bruther.fbx, un’installazione che analizza i temi e le tecniche centrali nella pratica dello studio di architettura parigino Bruther, ridefinendo i confini delle mostre tradizionali attraverso forme multimediali. Situato nei tunnel dietro la Stazione Centrale, Dropcity si propone come piattaforma di innovazione e ricerca per architetti e designer emergenti, attraverso un concetto di progettazione che si sviluppa attraverso il contatto diretto con materiali, contesti e situazioni. Dropcity punta a colmare il divario tra idea ed esecuzione, promuovendo un’esperienza di progettazione basata sull’interazione diretta con la materia.

Prada Frames – Milano Fuori Salone 2025

In occasione della Milano Design Week, torna l’appuntamento annuale con Prada Frames, giunto alla sua quarta edizione che si aprirà al pubblico dal 6 all’8 aprile 2025. il Padiglione Reale della stazione centrale di Milano e nel Treno Arlecchino ospiterà al suo interno un denso programma di talk ideato e curato dallo studio Formafantasma ispirato al concetto di mobilità e le sue declinazione nel mondo dell’arte, design e moda che dialogano in una triangolazione vincente. Da qui il titolo “In Transit” perché l’edizione 2025 intende indagare il rapporto tra infrastrutture e paesaggio circostante non solo naturale ma sociale, economico e culturale contemporaneo.

Hotel Voyeur – Seletti con Tracey Snelling

L’azienda italiana Seletti torna alla Milano Design Week 2025 con Hotel Voyeur, prima collaborazione del brand con Tracey Snelling, artista americana di base a Berlino. Il progetto presenta una lampada da tavolo che riproduce la facciata di un hotel con sei finestre, al cui interno sei schermi trasmettono in loop dei brevi video. Durante la Milano Design Week, i visitatori avranno l’opportunità di apportare delle modifiche e personalizzare il prodotto con il proprio filmato presso lo store Seletti in Corso Garibaldi 117, con un set allestito che riproduce l’ambientazione dei video. Contemporaneamente, un’installazione site-specific di Samsung Galaxy sulla facciata dello stesso store Seletti vedrà la proiezione sulla facciata dei video realizzati all’interno dell’edificio, contribuendo a mettere in dialogo architettura e mondo multimediale. Tracey Snelling e Seletti ricercano insieme un punto di congiunzione per superare il confine tra arte e design, rendendo accessibili concetti artistici e trasformandoli in oggetti d’uso quotidiano. Questa collaborazione tra Seletti e Snelling rappresenta solamente il primo passo di un lavoro molto più ampio, che mira alla creazione di altri “edifici”, fino a costruire un’intera città ideale.

Opendoor – Il giardino delle meraviglie

door, il magazine di interior di Repubblica diretto da Emanuele Farneti, promuove un primo evento interamente dedicato all’outdoor design a cura di Luca Molinari, tra i più autorevoli critici e curatori italiani nel campo dell’architettura contemporanea. Il progetto avrà luogo presso i chiostri di San Barnaba dal 7 al 13 aprile. Il format, dal nome Opendoor, è stato concepito come un vero e proprio Giardino delle meraviglie, che vede al centro installazioni su grande scala pensate per l’occasione dall’artista Agostino Iacurci. Al suo interno,vedrà al suo interno un programma di talk e interviste che metteranno in dialogo alcuni tra i più importanti autrici e autori dal mondo del design, insieme a protagonisti di altri settori: dall’arte alla moda, dalla scrittura all’architettura, in un continuo dialogo tra mondi creativi. Gli incontri sono gratuiti previa registrazione. Per iscriversi, qui.

Milano Design Week – Palazzo Litta / MoscaPartners Variations – installazione Byoung Soo Cho

Dal 6 aprile al 13 aprile 2025, in occasione della Milano Design Week, MoscaPartners torna a Palazzo Litta con Mosca Partners Variations, una mostra collettiva dedicata al design innovativo e al mondo del progetto. Il tema della mostra sarà Migration, abbracciando la polisemia che il termine porta con sé. L’esposizione vedrà anche un’installazione site-specific – la prima in Italia – dell’architetto coreano Byoung Soo Cho, regalando al Cortile d’Onore una nuova visione. Il lavoro, Nobody Owns the Land: Earth, Forest, Mahk, integra alla tema della migrazione le filosofie architettoniche orientali e occidentali; si tratta infatti di una piattaforma sospesa in terra rossa insieme a una serie di opere pittoriche immersive. La mostra accoglie inoltre designer e aziende internazionali che, attraverso materiali innovativi e sostenibili, propongono un percorso di ricerca tra design, arte e cultura. Un laboratorio di sperimentazione che rende Palazzo Litta un punto di incontro per creativi e professionisti, confermandolo come epicentro del design contemporaneo.

House of Switzerland alla Casa degli Artisti di Milano

Dall’8 al 13 aprile 2025, il MUDAC – Museum of Contemporary Design and Applied Arts, situato a Losanna, Svizzera – presenta BADDANCE WITH THEBADWEEDS, dell’artista Rocio Berenguer, trasferendo momentaneamente la House of Switzerland alla Casa degli Artisti di Milano. L’installazione partecipativa inviterà i visitatori a unirsi a THEBADWEEDS, un gruppo musicale trans-species, metà umana e metà vegetale. Questi mutanti incarnano una versione di tradizione ecologica nuova e queer: emergendo dall’oblio e dai luoghi più inospitali, mettono in luce con umorismo la resilienza e la resistenza delle “erbacce”. L’esperienza immersiva incoraggia il pubblico a mutare e danzare insieme, provando così a guadare dei semi di un futuro possibile. Rocio Berenguer ha raccolto la sfida di creare una “storia eco-sexy” e di trasmettere il messaggio – semplice ma potentissimo – che il futuro è vegetale.

Il festival sperimentale Opposites United Milano 2025

Dal 7 al 13 aprile 2025, in occasione della Milano Design Week, il Museo della Permanente ospita la terza edizione di Opposites United Milano. Sette giorni in cui immergersi in un programma denso e vario che alterna arti visive, talk interdisciplinari, performance musicali all’interno della cornice disegnata dalla installazione adattiva firmata dal Design Team di Kia. Opposites United costituisce uno spazio di incontro tra pensatori, accademici, artisti, designer e musicisti tra cui Murakami, Martino Gamper, Nathalie Du Pasquier e Andrea Lissoni, impegnati nell’indagine sul concetto di forma attraverso prospettive diverse.

Piazzale Lavater si trasforma in un club all’aperto

La singolare collaborazione tra C41 Kiosk e Rayban dà vita a un momento di leggerezza, portando il clubbing in Piazzale Lavater a Milano dall’8 al 12 aprile. Rayban celebra il suo nuovo Mega Balorama, reinterpretato per il 2025, unendo il suo modello inedito alla ricerca creativa ed eclettica di C41 Magazine, rivista indipendente dedicata a design, moda, fotografia e arti visive, diventata negli anni una piattaforma di produzione creativa. L’iniziativa si inscrive nel progetto editoriale Mega Balorama Ends Up in the Club, spiegato nella pagine C41 Magazine (Issue17), in uscita ad aprile. La città di Marsiglia è stata scelta quale sfondo visivo e il fervido clima culturale della città sarà raccontato tramite le fotografie di Morgan Delaygue. Musica, fotografia e moda dialogano in uno spazio aperto a tutti dove si alterneranno performance di musica elettronica: l’8 aprile suonerà la dj Fatima Koanda seguita da Vicky & Soy (9 aprile) con sonorità afro-futuristiche ed elettroniche mentre l’11 aprile è previsto il Closing Party con Populous e Duwe.

Debora Hirsch per American Express

American express non mancherà l’appuntamento del Fuorisalone 2025, portando a Milano l’installazione site specific Digital Garden dell’artista Debora Hirsch, un giardino nascosto in cui i visitatori possono addentrarsi, che affronta il binomio natura e digitale. Nello stesso complesso architettonico, situato in Via Palermo 16 a Milano, al secondo piano si trova una temporary lounge dedicata ai clienti American Express che potranno rilassarsi nel ritmo frenetico della manifestazione.

Il Giardino delle meraviglie di Elena Salmistraro

Dal 7 aprile, Eataly Milano Smeraldo di Piazza XXV Aprile ospiterà l’installazione Giardino delle meraviglie della designer Elena Salmistraro, un percorso immersivo e fantastico che conduce il visitatore in un’esplosione di colori, forme e natura. Questo cammino eclettico, metafora del processo creativo, si snoda all’interno della sede di Eataly Milano Smeraldo, sulla cui facciata compare un grande disegno quale invito ad addentrarsi nell’universo immaginifico che si nasconde all’interno dell’edificio. L’opera di Salmistrato si inserisce nella mostra evento di Interni al Fuorisalone 2025 dal titolo Cre-Action, imperniata sul binomio creazione-azione, binomio che costituisce la fonte del processo creativo.

Il progetto degli studenti di NABA mette al centro l’imperfezione

L’imperfezione si fa valore estetico nell’esposizione A taste of Rugged Beauty in arrivo a Milano dall’8 al 13 aprile 2025, in occasione della Milano Design Week. Il progetto nasce dal lavoro congiunto di Filson e WP Archivio, in collaborazione con NABA Nuova Accademia di Belle Arti e intende celebrare l’imperfezione come criterio ordinante e rilevare il legame che intercorre tra essere umano e natura selvaggia. Un dialogo aperto tra moda, arte e design; un clima culturale fervido che coinvolge talenti emergenti dell’industria creativa selezionati in collaborazione con NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, insieme a AutOfUser Berlin, duo di affermati opinion leader del mondo del collezionismo e ad artigiani interni di WP. Un progetto che guarda molto ai giovani talenti: le studentesse e studenti del triennio di Fashion Design, Design e Interior Design di NABA Nuova Accademia di Belle Arti, sono stati guidati e coinvolti nella realizzazione dell’intero processo creativo. Articolato in tre fasi, il progetto fa fede ai codici etici ed estetici della tradizione Filson, traducendoli in un linguaggio contemporaneo.

Longchamp x Pierre Renart – Milano Design Week 2025

Longchamp annuncia una partnership creativa con Pierre Renart, che sarà presentata alla Milano Design Week dal 7 al 13 aprile 2025. La collaborazione rappresenta per Renart, designer di mobili ed ebanista francese, la prima esperienza nell’unione di legno e pelle. Entrambi i progetti, realizzati in noce americano e rivestiti in pelle, riprendono le linee pure e fluide che rappresentano il segno distintivo dei lavori del designer. Le creazioni, che esprimono leggerezza e movimento ininterrotto, saranno esposte nella boutique Longchamp di Via della Spiga a Milano, con le sedie disponibili in edizione limitata per l’acquisto.

Juliana Lima Vasconcellos per Lavazza

Dal 6 al 13 aprile 2025 Palazzo del Senato a Milano ospiterà la monumentale installazione Source of Pleasure di Juliana Lima Vasconcellos, architetta e designer internazionale. La sua opera riflette la filosofia che presiede la sua pratica: trovare la bellezza nelle cose di tutti i giorni e celebrare allo stesso modo il valore degli oggetti rari. L’oggetto che intende celebrare questa volta la designer con questo progetto, in occasione della Milano Design week, è il caffè esaltato attraverso un’esperienza sensoriale unica.