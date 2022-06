‘Centro Pecci Summer Live’: ogni giovedì sera, a Prato

Il 7 luglio, con il djset TOMBOYS DON’T CRY si apre il secondo mese dell’edizione 2022 di Centro Pecci Summer Live, la rassegna che per due mesi porta nel teatro all’aperto del Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci concerti, live e dj set, permettendo al pubblico di tornare a ballare e vivere gli spazi del Centro come una piazza cittadina, aperta ai molteplici linguaggi dell’arte. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Prato e sostenuta da ChiantiBanca e Unicoop Firenze, partner storici del museo.

Potete trovare il programma completo qui.

Stefano Collicelli Cagol, neo direttore del Pecci, ha spiegato: «Il Centro Pecci Summer Live è il programma musicale dell’estate 2022 che si svolge nel teatro all’aperto per rinnovare le relazioni con il territorio e le sue comunità attraverso una speciale area per ballare. A partire dall’inaugurazione di inizio giugno della mostra “Schema 50, una galleria fra le neo-avanguardie (1972-1994)“, ogni giovedì sera fino al 21 luglio una serie di djset a ingresso gratuito faranno muovere i corpi, eliminando tossine e creando nuove connessioni. Inteso come medium artistico, il djset grazie alla musica apre opportunità di relazione e di esplorazione di pulsioni e desideri. Industria Indipendente, Playgirls from Caracas, Luwei, la serata Immaginari. Habitat di resistenza a cura di Jermay Michel Gabriel in collaborazione con The Recovery Plan, Firenze, TOMBOYS DON’T CRY e Hugo Sanchez sono le creature che animano le notti di Prato con le loro playlist. La rassegna dei djset è anche una ricognizione della scena musicale queer italiana in un’ottica di rottura e messa in discussione di una visione eteronormata dei corpi e delle istituzioni culturali.

Dall’11 al 15 luglio, cinque concerti – Il Tre, Ramy Essam con opening act di Charlie Risso, Zen Circus, POP X e R.Y.F. – continuano la tradizione dei grandi eventi musicali al Centro Pecci. Realizzati in collaborazione con il Comune di Prato e il Festival delle Colline le cinque serate offrono uno spaccato della produzione musicale italiana dalle sonorità più pop a quelle più di ricerca. Il Centro Pecci Summer Live è una festa dei sensi e sottolinea la priorità del Centro a tornare a essere un luogo attivo e aperto a tutte le comunità che vivono nel nostro Paese. Insieme alle mostre “l’Arte e la città“, con opere della collezione; “Il giardino dell’arte. Opere, Collezioni” con capolavori da collezioni private e con i materiali dall’archivio della galleria Schema, il Centro Pecci è pronto per un’estate ricca di appuntamenti».