Cortina d’Ampezzo, i Mondiali di Sci e l’arte

Cortina d’Ampezzo, la “Regina delle Dolomiti” è riuscita in quello che in tempi di pandemia appare quasi un miracolo: lo svolgimento dei Campionati Mondiali di Sci 2021.

Il paese nel cuore delle Dolomiti ha fatto il massimo sforzo per arrivare a questo appuntamento, e, nonostante le restrizioni, non mancano gli eventi culturali e legati alla creatività in concomitanza con i giorni dello svolgimento delle gare, come la proiezione di Mario Arlati sulla facciata principale dell’Hotel Cristallo, realizzata in collaborazione con Galleria d’Arte Contini; l’apertura della nuova sede di FarsettiArte negli spazi della ex-funivia Belvedere-Pocol con una mostra con 50 opere di grandi artisti, le mostre al Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi.

In questi giorni si è svolta anche la seconda edizione del Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, organizzato da Lagazuoi Expo Dolomiti – una delle gallerie espositive più in alta quota al mondo -, importante riconoscimento che guarda alla montana come hub di innovazione in ottica ecosostenibile.

Intervista a Luigi Alverà, Vicesindaco di Cortina

Cortina e i Campionati Mondiali di Sci 2021. Che cosa significa essere riusciti a realizzare questo evento in un momento complesso come questo?

«Significa sicuramente tornare ad aprirsi ai palcoscenici internazionali con una prospettiva di sviluppo, quindi con una ripartenza importante in un momento così difficile per Cortina e per tutto il territorio delle Dolomiti».

Cortina e l’arte contemporanea. Una tradizione radicata nel territorio…

«Cortina tradizionalmente non è solo sport, è un paese che storicamente annovera relazioni culturali di rilievo e che ha avuto come centro delle attività culturali la Collezione Mario Rimoldi, una delle collezione d’arte contemporanea più importanti d’Italia, che segna la vita del paese fin dal suo processo di nascita. A tutto ciò si è aggiunta l’attività delle gallerie d’arte che lavorano sul territorio proponendo, da anni, mostre e progetti».

Può ricordaci, brevemente, le origini della Collezione Rimoldi?

«Mario Rimoldi è stato collezionista, presidente dello storico Istituto d’Arte di Cortina, nato a fine Ottocento, e albergatore. Ha unito la sua passione per l’arte e per l’ospitalità, portando i grandi artisti di allora a Cortina, loro spesso hanno ripagato l’ospitalità donando delle opere e dando così origine alla grande Collezione Mario Rimoldi, che oggi è patrimonio delle Regole d’Ampezzo.

La sua attività ha favorito lo sviluppo di un sensibilità collettiva per i temi dell’arte e della creazione artistica, soprattutto è stata molto significativa per molti studenti, che alle pareti del vecchio istituto d’arte – purtroppo demolito una cinquantina d’anni fa – potevano trovare appesi i quadri di autori come Filippo de Pisis, Massimo Campigli e molti dei grandi pittori attivi tra l’inizio e la prima metà del Novecento. Il panorama Museale delle Regole d’Ampezzo si completa con il Museo Paleontologico Rinaldo Zardini e il Museo Etnografico».

Quali sono le speranze per i prossimi mesi, sia in termini di turismo che di cultura?

«Per quanto riguarda il turismo speriamo che ci sia un finale di stagione invernale con la possibilità di sciare, oltre alla prosecuzione di tutte le attività che, anche se limitatamente, siamo riusciti a proporre in questo periodo di pandemia, come sport all’aria aperta e la possibilità di vivere la montagna.

Accanto a questo c’è la voglia di riprendere completamente l’attività dei musei – che anche nei mesi scorsi non mai smesso di proporre, iniziative, spostandosi sui web e social – e di sviluppare attività nuove nell’ambito culturale. Molte delle nostre attività culturali sono legate a “Una Montagna di Libri. Il festival internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo“, dedicato soprattutto all’editoria, ma che aperto anche all’arte e alla cultura in generale. Speriamo di poter tornare presto a realizzare le attività in presenza, per incrementare il rapporto tra cittadini di Cortina, ospiti e cultura in generale».

Che cosa vedere a Cortina in questi giorni

Galleria d’Arte Contini: la proiezione di Mario Arlati sulla facciata dell’Hotel Cristallo

«Il Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, in collaborazione con la Galleria d’Arte Contini ha scelto di rappresentare i Campionati Mondiali di Sci 2021 con le opere di Mario Arlati (1947, Milano), raffiguranti le sue Incomplete Flags, «in modo da accogliere simbolicamente il pubblico di tutto il mondo dentro lo stesso abbraccio». «In questi giorni – ha spiegato la galleria – il Cristallo si trasformerà in una vera e propria opera d’arte, grazie alla proiezione delle bandiere di Arlati nella facciata principale dell’albergo, così da dare il benvenuto alle diverse nazionalità che si incontreranno nella splendida cornice ampezzana per dare inizio alle gare. Negli spazi comuni interni all’Hotel invece si potranno ammirare alcune delle opere dell’artista», appartenti alla su recente produzione, sviluppata a partire da un progetto dell’Unione Europea e dichiarato omaggio alla pittura dell’artista Jasper Johns.

FarsettiArte: la nuova sede negli spazi della ex-funivia Belvedere-Pocol

Galleria storica di Cortina, dove ha aperto una sede nel 1964, FasettiArte apre una nuova sede nella struttura che un tempo era la partenza della funivia Belvedere-Pocol, in Piazza Roma 10. L’edificio, acquistato nel 2001 dalla galleria, è stato ristrutturato e celebra ora l’apertura con la mostra “50 opere da collezione“, in cui «alle opere di protagonisti del Novecento italiano (Gino Severini, Mario Sironi, Ardengo Soffici, Giorgio de Chirico, Giacomo Balla) si affianca un nucleo di importanti lavori della scuola Romana degli anni ’60 (Mario Schifano, Tano Festa, Carla Accardi, Renato Mambor, Franco Angeli, Achille Perilli). Completano il percorso espositivo capolavori di pionieri dell’arte Moderna e Contemporanea internazionali (Lucio Fontana, Christo, Hermann Nitsch, Hans Hartung)», ha spiegato la galleria.

«La nuova Galleria si propone come polo attrattivo sia per manifestazioni d’arte che per eventi culturali ad ampio raggio, caratterizzandosi tra gli spazi più esclusivi sia a livello nazionale che internazionale», ha aggiunto la galleria.

Lagazuoi Expo Dolomiti: una delle gallerie espositive più in alta quota al mondo

Si tratta di uno spazio espositivo per mostre temporanee sulla cima del monte Lagazuoi a Cortina d’Ampezzo, a quasi 3mila metri d’altitudine che, inaugurata nel febbraio 2018, si raggiunge in pochi minuti, a bordo della funivia Lagazuoi.

Lagazuoi Expo Dolomiti ha dato vita a Lagazuoi Winning Ideas Mountain Awards, giunto quest’anno alla seconda edizione con il tema La montagna come hub di innovazione e rivolto a quattro ambiti: attrezzature e abbigliamento (vinto da Index 01 di Salomon), turismo sostenibile (assegnato a Ice Music del Consorzio Pontedilegno-Tonale), innovazione digitale & app (vinto da Mugo, dell’omonima start up), produzioni enogastronomiche (assegnato al San Brite di Cortina d’Ampezzo).

I Musei delle Regole d’Ampezzo

Dopo la lunga chiusura imposta dalla pandemia i musei di Cortina tornano ad accogliere il pubblico: il Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, il Museo Paleontologico Rinaldo Zardini e il Museo Etnografico Regole d’Ampezzo.

Nel primo sono in corso due mostre: “Montagna sacra. Un paesaggio silente tra il bianco e il colore” e “Una montagna di mattoncini a Cortina” (entrambe fino al 5 aprile).

La prima è curata da Stefano Cecchetto ed è «dedicata al tema della montagna nella sua rappresentazione; il paesaggio si trasforma in qualcos’altro: un luogo dell’anima pieno di speranza e pace, lontano dal banale quotidiano», analizzato attraverso «circa quaranta opere che, partendo da quattro capolavori del Rinascimento italiano, a firma Raffaello, Tiziano, Romanino e Padovanino, presenta opere di artisti che hanno saputo descrivere al meglio questo sentimento», ha spiegato il museo.

“Una montagna di mattoncini a Cortina”, invece, è una «mostra di variegati diorami, costruiti con mattoncini LEGO, curata da LAB, una delle collezioni private di LEGO più grandi d’Europa. In occasione dei Campionati Mondiali di Sci, sarà presentato un diorama dedicato all’evento: una montagna alta quasi 2 metri raffigurante le principali attività della montagna, con lo scopo di divertire, affascinare, ma anche lasciare messaggi educativi: rispetto dell’ambiente, importanza di vivere in un contesto pulito e benefici che derivano da un corretto comportamento verso natura», ha proseguito il museo. (Silvia Conta)