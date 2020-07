L’Art Thinking per l’industria dell’ospitalità e del Made in Italy è il titolo del quarto “webinar del venerdì” di Arteprima Progetti, in diretta su Zoom oggi dalle 14 alle 15.30, dedicato alle pratiche dell’arte e alle nuove esperienze seduttive realizzabili nei settori economici della vita pubblica e privata attraverso approcci creativi e innovativi. Interverranno: Angelo Argento, presidente di Cultura Italiae, avvocato e imprenditore, Claudio Cervellati, managing director di Alvarez & Marsal, insieme all’artista Filippo Riniolo. Per Arteprima Progetti, prenderanno parte al webinar Guido Guerzoni, responsabile Heritage Management, Emanuele Montanelli, architetto e ideatore del Metodo Teylor, moderati dal direttore artistico Francesco Cascino.

Estetica funzionale, creatività, qualità, life style: durante l’incontro digitale si indagheranno gli aspetti soft del Made in Italy che hanno favorito la crescita dell’autenticità e delle reputazione delle creazioni italiane nel mondo, in particolare nei settori del design, dell’arte, della moda, dell’arredamento, dell’automazione, nell’industria dell’intrattenimento, dell’ospitalità e dell’agroalimentare.

Il webinar offrirà l’occasione di confrontarsi su quanto il Made in Italy sia frutto di applicazione delle pratiche dell’arte nei diversi settori della vita pubblica e privata, intesa come capacità creativa di risolvere problemi e generare soluzioni non convenzionali e attrattive, permanenti, intelligenti ma soprattutto seduttive, suadenti e funzionanti nel tempo.

Esempi chiari sono le città d’arte che hanno alimentato il nostro immaginario per millenni, realizzate grazie all’ingegno, alla conoscenza e all’estro creativo di grandi artisti impegnati nella progettazione e costruzione, non solo di opere e monumenti, ma anche di strade, piazze e luoghi di funzionamento della vita, del lavoro e della convivenza. Città che ancora oggi generano esperienze estetiche potenti con la loro armonia eterna e universale.

Da qui l’urgenza di recuperare le pratiche dell’Art Thinking per continuare ad applicarle a ogni processo della sfera pubblica, per esempio per risolvere problemi legati all’ambiente, all’urbanistica, al paesaggio, così come alla sfera privata per ricucire estetica e funzione, restituire seduzione e piacere al consumo, all’esperienza di acquisto, in un momento storico in cui è necessario ripensare anche il distanziamento fisico in funzione anticovid.

Durante il webinar si indagherà anche il potere dell’immagine artistica che valorizza i processi di comunicazione corporate e di prodotto e accresce l’esperienza emotiva del pubblico, lo stupore e la comprensione culturale dei significati a cui sottende, creando maggiore consapevolezza e senso critico, a beneficio della reputazione aziendale, della fidelizzazione e della responsabilità sociale e culturale dell’impresa.

L’Art Thinking per il Made in Italy: i relatori

Angelo Argento: imprenditore comproprietario del marchio Benheart con negozi a Los Angeles, avvocato e presidente di Cultura Italiae, impegnato nella divulgazione dei valori e delle valenze civiche, politiche e imprenditoriali della cultura.

Francesco Cascino: art consultant, curatore, fondatore e direttore artistico di Arteprima Progettie di Arteprima per il Sociale, si occupa di progettazione culturale e di consulenza per collezionisti progettando acquisti di arte di ricerca o intere collezioni di arte contemporanea. Ha curato, tra le altre cose, proprio un progetto di valorizzazione degli hotel e di emersione delle loro valenze storico, artistiche e antropologiche per Matera Capitale europea della Cultura 2019, installando sei opere permanenti e partecipative all’interno di altrettanti hotel nei Sassi di Matera e in città (Matera Alberga).

Claudio Cervellati:una lunga carriera in primarie multinazionali, da McKinsey a Esso, da Italcementi a LafargeHolcim, da AT Kearney fino all’attuale posizione di Managing Director di Alvarez & Marsal, società di consulenza strategica con sede a Zurigo.

Guido Guerzoni: manager, progettista, autore e docente universitario che da venticinque anni si occupa in Italia e all’estero di gestione museale, progettazione e pianificazione culturale e produzione editoriale e multimediale.

Emanuele Montanelli: architetto e designer,nel 2017 fonda Teylor, una filosofia e un metodo che hanno come obiettivo la casa salubre, che si riconosce nel benessere psicofisico dei suoi abitanti, nel rispetto verso la città e nella tutela dell’ecosistema.

Filippo Riniolo: artista relazionale da sempre impegnato nella congiunzione tra arte e società, impresa e diritti civili. Autore di diverse performance e molti progetti di Art Thinking per imprese come Fiera Milano e Deutsche Bank, e per istituzioni come Comune di Matera e Fondazione Matera-Basilicata 2019 (con opera permanente per il progetto Matera Alberga), ha ideato e curato, insieme a Raffaele Giannitelli, Responsabile di Architettura e Rigenerazione urbana di Arteprima Progetti, il progetto Mare2020, dedicato al distanziamento fisico nelle spiagge caratterizzato da armonia, estetica e sicurezza.