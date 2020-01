Tra blockchain e collezionismo: l’arte 3.0 ai talk di Bergamo Arte Fiera

Domenica, 12 gennaio, è la giornata di uno dei progetti collaterali più attesi nell’ambito di BAF – Bergamo Arte Fiera fiera, quello dei talk dell’arte, curati da Cesare Biasini Selvaggi, giornalista e manager culturale, con ospiti d’eccezione nel panorama del sistema dell’arte contemporanea.

Si comincia alle ore 11 con l’intervista ad Andrea Concas, fondatore della startup Art Backers, che supporta gli artisti, gli enti pubblici e privati, nella produzione di opere d’arte e multipli d’artista) e di Art Rights, piattaforma per la gestione e certificazione delle opere d’arte con tecnologia Blockchain e Intelligenza Artificiale, nonché titolare delle gallerie d’arte The AB Gallery e di ProfessioneARTE.it, la prima community dedicata alla formazione, aggiornamento e orientamento verso le professioni dell’arte. Andrea Concas presenterà in anteprima al pubblico della Fiera di Bergamo il suo nuovo libro ProfessioneARTE, edito da Mondadori, in libreria dal prossimo 28 gennaio. ProfessioneARTE è la prima guida che esplora l’intero Sistema dell’Arte incentrata sui suoi protagonisti, sul Mercato tra collezionismo e investimento, e sulla Valorizzazione per approfondire i temi della comunicazione, delle mostre e della promozione.

Alle ore 15 sarà, invece, la volta del talk che BAF – Bergamo Arte Fiera dedica al focus sul collezionismo d’arte moderna e contemporanea tra prospettive di sviluppo e di continuità. Lo scopo è raccontare il collezionismo nelle sue poliedriche evoluzioni, e immaginare le prospettive di questo anello centrale del Sistema dell’Arte, oltre le ben più note dinamiche connesse a investimenti/speculazioni di natura economico-finanziaria. Si parlerà anche dell’identikit del collezionista d’arte 3.0: dove risiede prevalentemente in Italia, qual è la sua età media, in quali settori economici opera, cosa lo spinge a collezionare, cosa predilige acquistare e dove. Partecipano al talk Alessandra Pioselli, critico d’arte, curatore e giornalista pubblicista, direttore dell’Accademia di belle arti G. Carrara di Bergamo, docente di Storia dell’arte contemporanea presso la stessa Accademia e di Arte pubblica al Master in economia e management dell’arte e dei beni culturali del Sole24Ore, insieme ai collezionisti e associati ACACIA – Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana, Fabio Bernasconi, Riccardo Gianni e Alessandro Valentinis.