L’opera selezionata a concorso nella categoria materiali e tecniche non convenzionali ha titolo ‘Credi in te’ ed è parte della recente ricerca Fragilità con cui l’artista approfondisce la fragilità della condizione umana.

‘Ogni giorno – afferma Alice Voglino – ciascuno di noi sperimenta la fragilità dell’esistenza nel confrontarsi con un mondo in continuo cambiamento che ci impone costante adattamento facendoci diversi giorno dopo giorno, senza però per questo sentirci sufficientemente capaci. Per questa ricerca ho appositamente imparato ad utilizzare l’uncinetto e il ricamo, lasciando spazio all’imperfezione della mia inesperienza come parte del processo. Ho preso spunto da lavori tradizionali del passato tipicamente femminili: la cucina luogo in cui si svolgeva la vita familiare e il lavoro a maglia insieme di tradizione, creatività, conoscenza, competenza, abilità, progetto, ma anche di esclusione sociale di genere e marginalità economica’.

La ricerca nel suo insieme è come una specie di percorso verbo-visivo composto da:

– 4 tele che tessute in cotone all’uncinetto, dipinte e ricamate con frasi, che in successione sono:

→ La vita è trasformazione

→ Desiderare Sognare Creare

→ Siamo capaci di amore

→ Respiro profondo

– 1 assemblaggio di tovaglioli antichi cuciti, dipinti e ricamati con la scritta ‘Credi in te’, dalla forma ottagonale come la fonte battesimale, simbolo di rinascita

– 20 tele (cm24x18 ciascuna) dipinte con colori acrilici su fondo nero per descrivere l’energia sottile dell’esistenza a cui possiamo connetterci.

VII Premio Internazionale “GAeM Giovani Artisti e Mosaico 2025”

18 ottobre 2025 – 18 gennaio 2026

Biblioteca Classense, Manica Lunga

Via Alfredo Baccarini 3, Ravenna

IX Biennale di Mosaico Contemporaneo

MAR-Museo d’arte della città di Ravenna

inaugurazione: sabato 18 ottobre ore 17,30

Informazioni

Alice Voglino

T. 340 799 8911

info@alicevoglino.com

www.alicevoglino.com