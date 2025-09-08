Qual è stato il tuo percorso artistico?

Ringrazio per l’opportunità di condividere il mio percorso artistico e le riflessioni sul ruolo dell’arte nella società. Mi chiamo Claudio Castilletti, nato nel 1990 in Sicilia, e il mio cammino artistico si è evoluto attraverso molteplici esperienze e discipline, che spaziano dalla pittura, alla fotografia, alla scenografia e al video. La mia formazione presso l’Istituto Statale d’Arte di Comiso, l’Accademia di Belle Arti di Catania e il mio continuo aggiornamento attraverso esposizioni e premi, hanno contribuito a definire una poetica personale volta a esplorare temi come la cerimonia, la libertà espressiva e il rapporto tra arte e società.

Quali sono gli elementi principali del tuo lavoro?

Gli elementi principali del mio lavoro si concentrano sull’espressività ironica, sul linguaggio fotografico di reportage e sulla narrazione visiva della cultura civica e del senso civico, come evidenziato nelle mie esposizioni e nelle recenti premiature internazionali. La mia attività si sviluppa inoltre in progetti di collaborazione con istituzioni e gallerie, finalizzati a stimolare una riflessione critica e a coinvolgere il pubblico in discussioni su valori sociali e culturali.

In quale modo secondo te l’arte può interagire con la società, diventando strumento di riflessione e spinta al cambiamento?

Ritengo che l’arte possa essere un potente strumento di interazione sociale, capace di fungere da catalizzatore di riflessione e cambiamento. Attraverso immagini e narrazioni visive, l’arte può mettere in luce questioni di legalità, civismo e umanità, contribuendo a sensibilizzare e a rafforzare il senso di comunità. La mia esperienza nel progetto sulla Guardia di Finanza, ad esempio, dimostra come la cultura possa essere utilizzata per educare e promuovere valori condivisi.

Quali sono i tuoi programmi per il futuro?

Per il futuro, continuo a lavorare su progetti che uniscono arte e impegno civico, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’attenzione e del rispetto tramite la fotografia e l’arte visiva. Vorrei sviluppare ulteriormente iniziative di collaborazione tra artisti, istituzioni e comunità per creare spazi di dialogo e progettualità collettiva.

In quale modo le istituzioni potrebbero agevolare il lavoro di artisti e curatori

In conclusione, credo che le istituzioni possano giocare un ruolo fondamentale nel sostenere e agevolare il lavoro degli artisti e dei curatori attraverso un maggiore sostegno alla ricerca, alla formazione e alla promozione di eventi espositivi, così da creare un ecosistema fertile per la creatività, l’innovatività e il dialogo culturale.