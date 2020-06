Età diverse, percorsi distanti. Stili e livelli di maturità artistica alternativi. E soprattutto l’uso di linguaggi assolutamente personali.

E’ stato sicuramente premiato il percorso artistico complessivo, che nel caso di Uwe, vale oltre 20 anni di una vita artistica al limite dell’annullamento umano. Ma anche la maturità acerba di giovanissimi talenti come Alice Guerra e Roberta Ciaurro.

Basso, Riniolo e Simone Lingua rappresentano delle conferme già note al mercato e al pubblico più attento. E’ bello che stiano tutti lì. Insieme. Ognuno con il suo passato ed un futuro da far passare.

Alcuni di questi finalisti li abbiamo già presentati nelle settimane passate attraverso le nostre interviste, altri ve li presenteremo a breve.

Una cosa importante! Il sistema di gestione delle votazioni è stato pensato in modo che ogni giurato può esprimere il suo giudizio usando un sistema casuale per la selezione dell’artista da giudicare oppure selezionandolo in modo autonomo e non correlato con gli altri giurati. Questo significa che non c’è alcuna corrispondenza tra la data di iscrizione di un artista e il momento in cui verrà giudicato. Nella teoria il primo ad essersi iscritto potrebbe essere l’ultimo ad entrare a far parte dei finalisti!

Per i prossimi nomi bisognerà attendere i primi del mese di Luglio. Infatti ogni mese, fino a novembre 2020, la giuria pubblicherà i finalisti selezionati nel mese precedente.