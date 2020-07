È uscito il nuovo exibart108: scarica la tua copia online

Dammi mille baci, poi cento, poi ancora mille, poi di nuovo cento, poi senza smettere altri mille, poi cento, poi, quando ce ne saremo dati molte migliaia, li confonderemo. Già, per Catullo era facile a dirsi e contarsi, fino ai 24mila almeno. E poi, cosa è successo? È capitato – e non certo per caso o per sfortuna – che anche un gesto così spontaneo è diventato un po’ più critico. Ed è questo atto di fiducia – raccontato visivamente da MP5 (intervista a pagina 56) – che apre la copertina di 108 exibart.onpaper, un numero arricchito con il contributo dei nostri collaboratori e delle nostre firme e grazie al preziosissimo supporto dei nostri partner, con i quali abbiamo attraversato mesi tanto difficili quanto stimolanti. Un numero nuovo in molti sensi, scaricabile gratuitamente e interattivo, con tantissimi contenuti speciali da scrollare sul vostro smartphone in qualunque luogo voi abbiate deciso di trascorrere questa estate così inattesa ma, vi auguriamo, in speciale compagnia. Perché «Fidarsi gli uni degli altri è difficile ma stare insieme è cruciale», come scrive Giuliana Ciancio (pag. 36).

«La questione a mio avviso più urgente in questo momento sta nel fatto che il problema non è deantropocentrizzare. Il vero problema in qualche modo, senza essere conservatori, è quello di riantropocentrizzare», ci dice Carolyn Christov-Bakargiev (pag. 22) in una delle ultime puntate dei nostri podcast. Di hackeraggio, monumenti e Black Lives Matter parla Pietro Gaglianò (pag. 28). «Dopo questa pandemia, quante speranze ha la nuova generazione di prendere a morsi la propria vita?», secondo Franco Bifo Berardi, «Nessuna» (pag. 32). Ma per Andreco, artista ed ecologista, qualche possibilità c’è, a partire da una «Rivoluzione culturale» e da una «Coscienza critica collettiva».

E poi, le parole delle gallerie, dei musei e delle istituzioni culturali, con le interviste a Lorenzo Fiaschi, Luca Lo Pinto, Sarah Cosulich, Ilaria Bonacossa, Angel Moya Garcia e Massimo Minini. E il futuro dei lavoratori della cultura, con i risultati e i commenti al nostro sondaggio che, aperto in quei durissimi mesi di lockdown, ci fa capire da dove poter immaginare una ripartenza. Una domanda che sarà passata tra i pensieri di molte persone. L’abbiamo chiesto al collettivo Campo Innocente (pag. 50). E, ovviamente, anche tanta arte, dai nomi storici, con i ricordi di Christo e Germano Celant e l’intervista a Daniel Buren, alle ultime ricerche, con l’intervista a Zaelia Bishop ed Emanuele Napolitano, il Talent Zoom dedicato a Luisa Turuani e l’Origami del collettivo GTT – Giusto il Tempo di un Tè. E infine, le nostre rubriche, tra Faces e l’oroscopo.

Baci a tutti.