In arte scrittorə: il nuovo progetto di Tlon ed exibart

In arte scrittorə è il nuovo progetto di Tlon ed exibart che si articolerà in una serie di presentazioni e in un podcast dedicati ai libri, tra saggi e graphic novel, in cui le arti visive sono protagoniste.

In arte scrittorə, perché ci piace immaginare le autrici e gli autori coinvoltə come artistə che hanno deciso di invadere il campo editoriale, senza però evadere da quello visuale. «In arte», quindi, perché pur vestendo i panni (l’alias) di scrittorə, non abbandonano il campo…di colore!

Primo appuntamento in diretta facebook, sabato 12 dicembre, alle 19.00, con Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram, nuovo volume di Riccardo Falcinelli, pubblicato per Einaudi. A discuterne, insieme all’autore, Marco Petrucci, di Testi Manifesti, e Yasmin Riyahi, di exibart.

Per seguire la diretta, vi basterà cliccare qui.