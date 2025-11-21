Arte Fiera 2026 prende forma: annunciati gli espositori della 49ma edizione
Fiere e manifestazioni
di redazione
Continua a delinearsi il panorama di Arte Fiera, la fiera di Bologna che, nel 2026 raggiungerà la sua 49ma edizione e che, dal 6 all’8 febbraio, con preview il 5, inaugurerà idealmente un nuovo ciclo con la prima direzione artistica di Davide Ferri, affiancato da Enea Righi nel ruolo di Direttore Operativo. Dopo il lungo mandato di Simone Menegoi, la fiera più longeva d’Italia torna a ridefinire la propria identità, confermando alcune tradizioni e introducendo elementi di rinnovamento. Oggi è stato presentato l’elenco degli espositori: saranno 174 le gallerie partecipanti, affiancate da 12 realtà dell’editoria e 14 istituzioni, per un totale di 200 partecipanti. Numeri che confermano la fiducia del sistema dell’arte in un’edizione orientata alla riscoperta dell’eclettismo italiano, tra ritorni di storiche gallerie e numerosi debutti.
Tema, layout e sezioni
Il titolo scelto per il 2026, Cosa sarà, suggerisce una proiezione verso il futuro e una componente di mistero: quella stessa tensione che, storicamente, mantiene vivo il rapporto tra collezionisti, appassionati e opere d’arte. È su questa soglia tra attesa e possibilità che Ferri costruisce la nuova fisionomia curatoriale della fiera.
Il layout conferma la tradizione dei due padiglioni in luce diurna: il 26, dedicato al Novecento storico, e il 25, dedicato al contemporaneo e alle ricerche delle ultime generazioni. Ma non mancano le novità: Ventesimo+, il nuovo progetto per il moderno affidato ad Alberto Salvadori, che esplora la pratica del collezionare attraverso traiettorie trasversali dal XX secolo a oggi; Fotografia e dintorni, curata da Marta Papini, che racconta il medium fotografico in senso espanso; Multipli, per la prima volta a cura di Lorenzo Gigotti, dedicata alle edizioni, ai formati riproducibili e ai nuovi media; Pittura XXI, ora guidata da Ilaria Gianni, che riafferma la centralità della pittura contemporanea; Prospettiva, curata da Michele D’Aurizio, che torna con il suo focus monografico sulle nuove generazioni.
A rafforzare l’equilibrio tra storicizzazione e ricerca, cambia anche il Comitato di Selezione, che passa da cinque a sette membri: Benedetta Spalletti, Gian Marco Casini, Davide Mazzoleni ed Enzo Savoia si aggiungono a Federica Schiavo, Fabrizio Padovani e Carlo Repetto, definendo un asse critico che rispecchia la doppia anima della fiera, tra Novecento e contemporaneo.
Sul fronte delle collaborazioni, si conferma il progetto sulla performance curato da Bruna Roccasalva (Fondazione Furla) e il sostegno di BPER come Main Partner. Prosegue inoltre il tavolo di confronto con Angamc, a testimonianza di una filiera compatta tra fiera e gallerie.
Arte Fiera 2026: l’elenco completo degli espositori
Main Section
Fotografia e dintorni
Multipli
Pittura XXI
Prospettiva
Ventesimo+
