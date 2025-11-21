Arte Fiera 2026 prende forma: annunciati gli espositori della 49ma edizione

Continua a delinearsi il panorama di Arte Fiera, la fiera di Bologna che, nel 2026 raggiungerà la sua 49ma edizione e che, dal 6 all’8 febbraio, con preview il 5, inaugurerà idealmente un nuovo ciclo con la prima direzione artistica di Davide Ferri, affiancato da Enea Righi nel ruolo di Direttore Operativo. Dopo il lungo mandato di Simone Menegoi, la fiera più longeva d’Italia torna a ridefinire la propria identità, confermando alcune tradizioni e introducendo elementi di rinnovamento. Oggi è stato presentato l’elenco degli espositori: saranno 174 le gallerie partecipanti, affiancate da 12 realtà dell’editoria e 14 istituzioni, per un totale di 200 partecipanti. Numeri che confermano la fiducia del sistema dell’arte in un’edizione orientata alla riscoperta dell’eclettismo italiano, tra ritorni di storiche gallerie e numerosi debutti.

Tema, layout e sezioni

Il titolo scelto per il 2026, Cosa sarà, suggerisce una proiezione verso il futuro e una componente di mistero: quella stessa tensione che, storicamente, mantiene vivo il rapporto tra collezionisti, appassionati e opere d’arte. È su questa soglia tra attesa e possibilità che Ferri costruisce la nuova fisionomia curatoriale della fiera.

Il layout conferma la tradizione dei due padiglioni in luce diurna: il 26, dedicato al Novecento storico, e il 25, dedicato al contemporaneo e alle ricerche delle ultime generazioni. Ma non mancano le novità: Ventesimo+, il nuovo progetto per il moderno affidato ad Alberto Salvadori, che esplora la pratica del collezionare attraverso traiettorie trasversali dal XX secolo a oggi; Fotografia e dintorni, curata da Marta Papini, che racconta il medium fotografico in senso espanso; Multipli, per la prima volta a cura di Lorenzo Gigotti, dedicata alle edizioni, ai formati riproducibili e ai nuovi media; Pittura XXI, ora guidata da Ilaria Gianni, che riafferma la centralità della pittura contemporanea; Prospettiva, curata da Michele D’Aurizio, che torna con il suo focus monografico sulle nuove generazioni.

A rafforzare l’equilibrio tra storicizzazione e ricerca, cambia anche il Comitato di Selezione, che passa da cinque a sette membri: Benedetta Spalletti, Gian Marco Casini, Davide Mazzoleni ed Enzo Savoia si aggiungono a Federica Schiavo, Fabrizio Padovani e Carlo Repetto, definendo un asse critico che rispecchia la doppia anima della fiera, tra Novecento e contemporaneo.

Sul fronte delle collaborazioni, si conferma il progetto sulla performance curato da Bruna Roccasalva (Fondazione Furla) e il sostegno di BPER come Main Partner. Prosegue inoltre il tavolo di confronto con Angamc, a testimonianza di una filiera compatta tra fiera e gallerie.

Arte Fiera 2026: l’elenco completo degli espositori

Main Section

1/9unosunove, Roma

a arte invernizzi, Milano

abc – arte, Genova, Milano

af gallery, Bologna

Armanda Gori Arte, Prato

art d2, Milano

artesilva, Seregno (MB)

Alfonso Artiaco, Napoli

artopia gallery, Milano

Enrico Astuni, Bologna

Piero Atchugarry Gallery, Miami (USA), Garzon (UY)

Atipografia, Arzignano (VI), Milano

Biasutti & Biasutti, Torino

Flora Bigai, Pietrasanta (LU)

Bottegantica, Milano

Thomas Brambilla, Bergamo

c+n gallery canepaneri, Milano, Genova

ca’ di fra’, Milano

Studio d’Arte Campaiola, Roma

car gallery, Bologna

Cardelli & Fontana, Sarzana (SP)

Galleria Alessandro Casciaro, Bolzano, Venezia

Glauco Cavaciuti, Milano

Ciaccia Levi, Paris (FR), Milano

Galleria Clivio, Milano, Parma

Galleria d’Arte Contini, Venezia, Cortina d’Ampezzo (BL)

Galleria Continua, San Gimignano (SI), Beijing (CHN), Les Moulins (FR), Habana (CU), Roma, São Paulo (BR), Paris (FR)

Copetti Antiquari, Udine

Maurizio Corraini, Mantova

Cortesi Gallery, Lugano (CH), Milano

Lara, Alberto e Rino Costa, Valenza (AL)

De’ Bonis, Reggio Emilia

De’ Foscherari, Bologna

dep art gallery, Milano, Ceglie Messapica (BR)

e3 arte contemporanea, Brescia

Eddart, Roma

Eidos Immagini Contemporanee, Asti

Fanta-MLN, Milano

Galleria d’Arte Frediano Farsetti, Milano

Federica Schiavo Gallery, Roma

Ferrarinarte, Verona

Forni, Bologna

Francesca Antonini Arte Contemporanea, Roma

Franco Noero, Torino

Frittelli, Firenze

Fuocerello, Volvera (TO)

Galleria Alessandro Bagnai, Firenze, Foiano della Chiana (AR)

Galleria d’Arte Cinquantasei, Bologna

Galleria d’Arte Roccatre, Torino

Galleria Fonti, Napoli

Galleria Gaburro, Verona, Milano

Galleria Giampaolo Abbondio, Milano, Todi (PG)

Galleria Giovanni Bonelli, Milano, Pietrasanta (LU), Canneto sull’Oglio (MN)

Galleria Giraldi, Livorno

Galleria Massimoligreggi, Catania

Galleria Poggiali, Firenze, Milano, Pietrasanta (LU)

Galleria Quam, Scicli (RG)

Galleria Russo, Roma

Galleria Studio G7, Bologna

Galleria Tonelli, Milano, Porto Cervo (SS)

Studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea, Milano

Guastalla Centro Arte, Livorno

Herald St, London (UK)

Il Chiostro Artecontemporanea, Saronno (VA)

Il Ponte, Firenze

Kaufmann Repetto, Milano, New York (USA)

Kromya Art Gallery, Lugano (CH)

Labs Gallery Arte Contemporanea, Bologna

L’Ariete Artecontemporanea, Bologna

Laveronica, Modica (RG)

L’Incontro, Chiari (BS)

Lorenzelli Arte, Milano

Luca Tommasi, Milano

Lupo – Lorenzelli Projects, Milano

M77, Milano

MAAB, Milano, Padova

Magazzino, Roma

Galleria d’Arte Maggiore G.A.M., Bologna, Paris (FR), Venezia

Marcorossi Artecontemporanea, Milano, Pietrasanta (LU), Torino, Verona

Primo Marella, Milano, Lugano (CH)

Matèria, Roma

Matteo Bellenghi Modern & Contemporary Art, Alassio (SV), Milano

Mazzoleni, Torino, London (UK), Milano

Mazzoli, Modena, Berlin (DE)

Menhir Art Gallery, Milano

me vannucci, Pistoia

Galleria Michela Rizzo, Venezia

Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea, Milano

Francesca Minini, Milano

Galleria Massimo Minini, Brescia

Monitor, Roma, Lisboa (PT), Pereto (AQ)

Galleria d’Arte Niccoli, Parma

Nicola Pedana, Caserta

np artlab, Milano

Open Art, Prato

Osart Gallery, Milano

P420, Bologna

Paci Contemporary, Brescia, Porto Cervo (SS)

Giorgio Persano, Torino

Pinksummer, Genova

Poleschi Fine Art, Milano

Progettoarte Elm, Milano

Prometeo Gallery, Milano, Lucca

Raffaella Cortese, Milano

Galleria Erica Ravenna, Roma

Repetto Gallery, Lugano (CH)

Richard Saltoun, London (UK), Roma, New York (USA)

Rizzutogallery, Palermo, Düsseldorf (DE)

Romero Paprocki, Paris (FR), Milano

Ronchini, London (UK)

Rossovermiglioarte, Padova

Secci Gallery, Milano, Pietrasanta (LU)

Martina Simeti, Milano

Edouard Simoens Gallery, Knokke (BE)

SpazioA, Pistoia

Stefano Forni, Bologna

Studio d’Arte Raffaelli, Trento

Studio la Linea Verticale, Bologna

Studio Sales, Roma

Studio Trisorio, Napoli

Torbandena, Trieste

Tornabuoni Arte, Firenze, Milano, Roma, Paris (FR), Forte dei Marmi (LU), Crans Montana (CH)

Tucci Russo, Torre Pellice (TO), Torino

21art, Treviso, Padova, Roma, Montecarlo (MC)

Umberto Di Marino, Napoli

Galleria Antonio Verolino, Modena

Galleria Vigato, Alessandria

Vistamare, Milano, Pescara

z2o Sara Zanin, Roma

Zero…, Milano

Fotografia e dintorni

apalatzzogallery, Brescia

Barbati Gallery, Venezia

Gian Marco Casini Gallery, Livorno

Gilda Lavia, Roma

Martini & Ronchetti, Genova

ncontemporary, Milano, Venezia, London (UK)

P420, Bologna

Spazio Nuovo, Roma, Amsterdam (NL)

Galleria Tiziana Di Caro, Napoli

Multipli

Albicocco, Udine

Caputocolossi Incontro d’Arte, Chiari (BS)

Colli, Roma, Foligno (PG)

Colophonarte, Belluno, Venezia

Danilo Montanari Editore, Ravenna

Archivio Ugo Ferranti, Roma

Litografia Bulla, Roma

Spazio Giallo Interiors, Roma

Studio Bruno Tonini / Tonini Editore, Gussago (BS)

Treccani, Roma

Pittura XXI

A+B Gallery, Brescia

Acappella, Napoli

Boccanera, Trento, Milano

Castiglioni, Milano

Colli, Roma, Foligno (PG)

Galleria Eugenia Delfini, Roma

Galleria Doris Ghetta, Ortisei (BZ), Milano

Fuoricampo, Siena

Lunetta11, Mombarcaro (CN)

mc2gallery, Montenegro (ME)

Richter Fine Art, Roma

Rizzutogallery, Palermo, Düsseldorf (DE)

Simóndi, Torino

UNA, Piacenza, Milano

Prospettiva

Alice Amati, London (UK)

Artnoble Gallery, Milano

Capsule, Shanghai (CHN)

Ermes Ermes, Roma

Gian Marco Casini Gallery, Livorno

Matta, Milano

Mazzoleni, Torino, London (UK), Milano

Spazio Nuovo, Roma, Amsterdam (NL)

Studio Sales, Roma

Triangolo, Cremona

Zazà, Milano, Napoli

Ventesimo+

800/900 Artstudio, Livorno, Lucca

ED Gallery, Piacenza

Galleria d’Arte Mainetti, Milano

Galleria Gomiero, Montegrotto Terme (PD)

Montrasio Arte, Monza, Milano, Piacenza

Paradisoterrestre, Bologna

Società di Belle Arti, Viareggio (LU), Milano

Galleria Antonio Verolino, Modena