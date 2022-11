Artissima 2022, tutti i numeri della fiera, i premi e le acquisizioni

Anche questa 29ma edizione di Artissima si è chiusa e dunque, com’è andata questa prima uscita del direttore Luigi Fassi? La risposta ai numeri (e qui il nostro report dall’Oval Lingotto).

Visitatori, VIP e opere: i numeri di Artissima 2022

In quattro giorni di apertura, dal 3 al 6 novembre, sono stati circa 33.200 i visitatori, di cui 650 collezionisti provenienti da 30 Paesi, dall’Arabia Saudita all’Australia, dagli Stati Uniti al Perù, oltre che praticamente da tutta Europa. Quasi 8mila i VIP e 800 art professional, tra direttori, curatori e altri addetti ai lavori. Inoltre, già nella fase organizzativa, a partire dai primi mesi del 2022, sono stati coinvolti più di 1500 collezionisti, di cui 810 internazionali e 700 italiani. 25 invece le delegazioni di Patron museali, dall’Art Club Fondation Beyeler (Svizzera), al KW Institute for Contemporary Art – Berlin (Germania), dall’ADIAF Association for the international diffusion of French art (Francia) ai Phileas Members (Austria), con gli italiani Club GAMeC, Members di Palazzo Grassi e Punta della Dogana, Benefattori del MART, Amici del MAXXI, Amici del Madre, Amici di Palazzo Strozzi.

Per quanto riguarda i numeri della parte espositiva, le quattro sezioni di Artissima 2022 – Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions – e le tre curatoriali – Disegni, Present Future e Back to the Future – hanno presentato circa 1.500 opere, con 28 Paesi e 4 Continenti rappresentati da 174 gallerie, di cui 69 italiane e 105 straniere, con 35 progetti monografici e 42 prime partecipazioni.

Gli sponsor e i partner

Terzo anno di collaborazione con Intesa Sanpaolo come main partner della manifestazione. In fiera, questa intesa si è concretizzata con l’esposizione di un nucleo di sei opere fotografiche realizzate dal celebre fotografo statunitense Gregory Crewdson (Brooklyn, 1962) su committenza della Banca, nell’ambito della mostra “Eveningside”, visitabile alle Gallerie d’Italia –Torino fino al 22 gennaio 2023, ed entrate a far parte della Collezione di Intesa Sanpaolo. Artissima e Juventus hanno riconfermato per il quarto anno la loro collaborazione, presentando la nuova edizione di Artissima Junior dedicata ai più piccoli, protagonisti di un’operazione immersiva pensata dall’artista Giovanni Ozzola, di galleria Continua, che ha realizzato anche una nuova opera, all’interno dell’Allianz Stadium.

Con Lauretana, storico partner di Artissima, sono state promosse le AudioGuide, mentre i lavori video dei vincitori della terza edizione del Torino Social Impact Art Award, in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo, sono stai presentati in fiera. Jaguar, dopo aver promosso, nelle precedenti edizioni, un tour alla scoperta di nuovi talenti dell’arte attraverso le Accademie, ha presentato il progetto “An Alchemic Experience”.

I premi e le acquisizioni

Numeri importanti anche per i premi organizzati da Artissima 2022: dieci i riconoscimenti assegnati in Fiera, di cui quattro premi in collaborazione con aziende partner, due riconoscimenti in memoria di figure di spicco del mondo dell’arte e quattro supporti istituzionali per artisti e gallerie.

Il Premio illy Present Future è stato assegnato a Peng Zuqiang, presentato dalla galleria Antenna Space di Shanghai. Giunto alla sua ventiduesima edizione e sostenuto da illycaffè dal 2001, il premio è conferito al progetto ritenuto più interessante in Present Future, la sezione dedicata ai talenti emergenti. Nohemí Pérez, presentata dalla galleria mor charpentier di Parigi e Bogotà, ha vinto il Premio FPT for Sustainable Art, promosso da FPT Industrial con l’intento di generare un incontro tra sostenibilità e arte.

A Teresa Giannico, presentata dalla galleria Viasaterna di Milano, è andato il Premio VANNI occhiali #artistroom, alla sua seconda edizione. Il Premio Tosetti Value per la fotografia è stato assegnato a Oroma Elewa, presentata dalla galleria In Situ – Fabienne Leclerc di Parigi.

A Vasilis Papageorgiou, presentato dalla galleria UNA di Piacenza, è stata assegnata la prima edizione del Matteo Viglietta Award by Collezione La Gaia, pensato per ricordare Matteo Viglietta, grande e appassionato collezionista, che ha avuto un legame particolarmente forte con Artissima fin dagli esordi. Ad Anna Perach, presentata dalla galleria ADA di Roma, va il Premio Carol Rama by Fondazione Sardi per l’Arte.

Premio Ettore e Ines Fico by MEF Museo Ettore Fico di Torino è stato assegnato a Kate Newby, presentata dalla galleria Art: Concept di Parigi. Istituito nel 2009, il riconoscimento promosso da MEF Museo Ettore Fico di Torino vuole promuovere e valorizzare il lavoro di giovani artisti attraverso un’acquisizione. Un ex-aequo per “ad occhi chiusi…” by Fondazione Merz: Alex Ayed, presentato dalla galleria ZERO… di Milano, e Nona Inescu, presentata dalla galleria SpazioA di Pistoia. Il riconoscimento, giunto alla sua seconda edizione, nasce dalla collaborazione tra Artissima e Fondazione Merz/ZACentrale, tra i protagonisti del progetto A Sud, e viene assegnato all’artista internazionale che meglio rispecchia le attività di ricerca della Fondazione sulla giovane arte del mediterraneo.

ISOLA SICILIA 2022 by Fondazione Oelle è stato assegnato a Dala Nasser, presentata dalla galleria Deborah Schamoni di Monaco: l’artista che avrà l’opportunità di effettuare una residenza ad Aci Castello durante la quale poter approfondire la ricerca sul concept “Sicilia, Isola tra le Isole”.

Annunciati i quattro artisti di METAmorphosis, la seconda edizione della piattaforma Beyond Production nata dalla collaborazione tra la Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e Artissima che, nel 2022, invita gli artisti contemporanei a esplorare il fenomeno del Metaverso. Dopo una selezione degli artisti presenti in fiera, operata da Ilaria Bonacossa, direttrice del Museo Nazionale dell’Arte Digitale, sono stati annunciati: Marcos Lutyens (Alberta Pane, Paris, Venezia), Eva & Franco Mattes (Apalazzogallery, Brescia), Ada M. Patterson (Copperfield, London), R M (Martina Simeti, Milano). L’artista vincitore sarà scelto da questa shortlist e avrà l’opportunità di digitalizzare la sua opera fisica: le due versioni, quella fisica e quella digitale, saranno acquisite grazie al budget dell’OGR Award ed entreranno a far parte della collezione di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, in comodato a OGR Torino.

E infine le acquisizioni. La Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT ha acquisito dieci nuove opere di sette artisti che andranno a implementare la storica Collezione della Fondazione. Importanti lavori di Klaus Rinke, Rossella Biscotti e Pietro Moretti confluiranno nella collezione permanente del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Un altro nucleo di quattro opere di Claudia Losi, Francesco Gennari, Simone Forti e Nicolò Cecchella saranno rese disponibili per le sale della GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino.