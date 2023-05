Meraviglia, stupore e altre emozioni, da vivere e attraversare in uno spazio sognante, rigorosamente all’aria aperta: ritorna per la seconda edizione BAM Circus, il Festival internazionale dedicato alla creatività in tutte le sue forme, che si diffonderà dal 26 maggio nel grande giardino botanico di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano. Presentato da Fondazione Riccardo Catella e ideato e diretto da Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, BAM Circus porterà per tre giorni in città il teatro di strada e le arti circensi contemporanee, promuovendo una nuova modalità di entrare in connessione con la natura. Ad aprire il programma, il 26 maggio, dalle 20 alle 20:30, la spettacolare traversata del funambolo Andrea Loreni tra i grattaceli di Milano dall’iconico Bosco Verticale all’UniCredit Tower, a 140 metri di altezza lungo un tragitto di 205 metri. Con un accompagnamento del pianista Cesare Picco, la passeggiata sospesa sarà visibile da ogni punto del parco e verrà trasmessa anche in streaming.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BAM – Biblioteca degli Alberi Milano (@bam.milano)

Verticalità, aria, gravità ed equilibrio, questi alcuni dei termini chiave della performance di Loreni e che entreranno in gioco anche per questa seconda edizione di BAM Circus che, tra gli altri appuntamenti, prevedrà uno spettacolo dedicato agli 80 anni de “Il Piccolo Principe”, capolavoro onirico di Antoine de Saint-Exupéry, una rappresentazione inedita ispirata ai 100 anni dalla nascita del grandissimo scrittore Italo Calvino – il cui Barone Rampante sceglie di trascorrere la sua vita all’altezza degli alberi – e l’omaggio al Clown Bianco, a Fellini e alle Nuvole.

Si prosegue dunque con lo spettacolo, in prima italiana e seconda replica europea, “Approach 18. stairs / Touch” di Yoann Bourgeois, artista, attore, acrobata, danzatore, circense, coreografo e giocoliere, e della sua Art Company. L’esibizione vedrà un performer fluttuare nell’aria grazie a una struttura inserita al centro del parco, dotata di una scalinata e di un tappeto elastico. Sempre di Bourgeois, la performance “Democratie” vedrà la partecipazione attiva del pubblico, coinvolgendolo in un’esperienza che metterà alla prova abilità di equilibrio del corpo e lotta alla forza di gravità.

Sabato, 27 maggio, alle 21:30, lo spettacolo “Il Principe tra i Pianeti – Asteroide B612” della compagnia di teatro aereo Gruppo Puja!, omaggio agli 80 anni de “Il Piccolo Principe”, che si svolgerà a 40 metri da terra. A ripetizione nel weekend e itinerante nel parco, “Bauci”, spettacolo omaggio a “Le Città Invisibili” di Italo Calvino, commissionato da BAM a cura di Quattrox4. Sempre il 27 maggio, alle 19:15 e alle 21:30, lo spettacolo itinerante e surreale “Tra le nuvole”, di Baracca dei Buffoni, omaggio al Clown Bianco e a Fellini.

Alle 19 si terrà invece il talk “Arte, valori e comunità: l’impatto sociale del Circo”, con Alessandro Serena, Giulia Schiavone, Fra Mauro Biletta (Chapitò Danisinni, da Palermo), Salvatore Triolo, che approfondiranno il tema del linguaggio del Circo come strumento di inclusione e coesione sociale, ma non solo.

«Con BAM Circus portiamo la meraviglia in città e dentro di noi!», racconta Francesca Colombo. «BAM si trasforma da teatro open air a parco magico con performance, laboratori e workshop che scioglieranno lo stress del quotidiano come farebbe un balsamo gentile capace di donare benessere, umanità e grandi sorrisi, come recita anche il nostro Manifesto delle Meraviglie, che tutti potranno sottoscrivere. Il mistero condurrà a nuovi incontri inaspettati, con altri passanti di BAM e con gli artisti di un circo fuori dal comune. BAM Circus è teatro, danza, musica, amicizia, il piacere di stare insieme in mezzo alla natura sentendosi uniti, semplicemente umani, nel più umano dei sentimenti: la Meraviglia».

Per il programma completo, potete dare un’occhiata qui.