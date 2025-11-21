CAMERA organizzerà EXPOSED – Torino Foto Festival 2026

La Fondazione per la Cultura Torino ha assegnato ufficialmente a CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia l’organizzazione della prossima edizione di EXPOSED – Torino Foto Festival, in programma dal 9 aprile al 2 giugno 2026. La decisione, sostenuta dalla Cabina di Regia che riunisce Regione Piemonte, Città di Torino, Camera di commercio, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT con Fondazione Arte CRT e Intesa Sanpaolo, segna l’inizio di una nuova fase per il Festival, giunto ormai alla sua terza edizione.

A guidare il progetto del prossimo anno sarà Walter Guadagnini, tra i principali riferimenti della fotografia contemporanea, già curatore, storico dell’arte e direttore di manifestazioni internazionali. Per EXPOSED 2026, Guadagnini immagina «un Festival che unisca qualità curatoriale e partecipazione diffusa, in un dialogo costante tra luoghi, autori e pubblici».

Mettersi a nudo: il tema di Torino Foto Festival 2026

Il tema scelto per l’edizione 2026 è Mettersi a nudo ed esplorerà le relazioni tra identità e rappresentazione, corpo e immagine, visibile e invisibile: è un invito a guardare senza filtri, oltre le apparenze, che guiderà mostre, talk e iniziative diffuse in tutta Torino.

Come racconta lo stesso Guadagnini: «La nudità non è solo svelamento fisico ma possibilità di spogliarsi delle sovrastrutture, presentarsi per ciò che si è, accogliere lo sguardo dell’altro. La fotografia è il linguaggio ideale per raccontare tutto questo».

L’assegnazione a CAMERA

Per CAMERA, l’assegnazione rappresenta un riconoscimento a un percorso decennale che ha trasformato Torino in una capitale della fotografia, grazie a mostre, attività educative e collaborazioni internazionali con istituzioni come MoMA, Jeu de Paume e Rencontres d’Arles.

«Siamo orgogliosi di mettere a disposizione del Festival la nostra esperienza e la nostra rete» afferma Emanuele Chieli, Presidente di CAMERA «Con Walter Guadagnini e François Hébel, nuovo direttore artistico di CAMERA, possiamo contare su una squadra internazionale capace di far crescere ulteriormente la manifestazione e consolidare la vocazione fotografica della città».