CAN Madrid: nuova identità per la fiera UVNT, che compie 10 anni

In concomitanza con la sua decima edizione, UVNT Art Fair cambia nome e si unisce al marchio Contemporary Art Now, diventando CAN Madrid Art Fair. L’evento, che si terrà dal 5 all’8 marzo 2026 al Matadero Madrid, mantiene il suo spirito di piattaforma per la scoperta di nuovi linguaggi, ma rafforza la sua portata internazionale sotto un’identità condivisa con la fiera gemella di Ibiza. Con questa evoluzione, CAN Madrid si posiziona come una proposta distintiva all’interno dell’Art Week, optando per un format che fonde boutique e contemporaneo.

Il cambio di nome non rappresenta una svolta, ma piuttosto un passaggio naturale nel consolidamento di un progetto iniziato nel 2016, quando Sergio Sancho, ex esperto di pubblicità, individuò un’esigenza nell’ecosistema fieristico spagnolo. Ispirato dalle gallerie e dalle tendenze emergenti che aveva osservato in città come New York, Seul, Shanghai e Parigi, Sancho concepì una fiera che abbracciasse il nuovo. Nacque così UVNT, che nella sua prima edizione riunì 17 gallerie e si prepara ad ospitarne più di 50 per la prossima. In questi dieci anni, si è spostata in tre sedi – il Palacio de Neptuno, il COAM (Consejo Nacional de Madrid) e una grande tenda a Matadero – e ha riunito 150.000 visitatori e quasi 1500 artisti.

Con la creazione di CAN Ibiza Art Fair nel 2022, il marchio Contemporary Art Now ha ampliato la sua portata e si è affermato come piattaforma internazionale di trendsetter. La fiera delle Baleari, che ha celebrato la sua quarta edizione a giugno con oltre 30 gallerie partecipanti, ha recentemente introdotto una sezione dedicata al design da collezione, in risposta al crescente interesse per le pratiche che sfumano i confini tra arte e design. Questo approccio, sottolinea Sancho, definirà anche la direzione di CAN Madrid: «Vogliamo riunire artisti che non si vedono in altre fiere, per essere scopritori di nuovi talenti».

Le candidature per le gallerie sono ora aperte e gli organizzatori prevedono una maggiore partecipazione da parte di espositori internazionali. Matadero Madrid ospiterà ancora una volta questa fiera esclusiva che, lungi dal replicare il modello dei grandi eventi commerciali, si concentra su un’atmosfera curata, una forte identità visiva e un’esperienza personalizzata. Come afferma il suo fondatore: “Entrambe le fiere condividono lo stesso DNA: presentare i progetti che definiscono i tempi. Ecco perché unirle sotto un unico ombrello aveva senso”.

Con questo nuovo impulso, CAN Madrid Art Fair punta a affermarsi come una fiera unica nel panorama internazionale dell’arte contemporanea, senza perdere il legame con il contesto locale.

