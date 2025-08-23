Non ci sono solamente Marsiglia, Lisbona e Ibiza, con nuove fiere e gallerie, a ridisegnare la mappa dell’arte contemporanea Europea; in un tour dettato da collezionisti e amanti dell’arte prendono forma anche altre rotte del contemporaneo. In questo sistema in evoluzione, si fa notare a fine estate molto più di una fiera d’arte e di design, un’attitudine nella quale emerge lo stile di vita nordico, dal nome CHART Art Fair 2025.

Fondata dieci anni fa da cinque importanti gallerie di Copenaghen con la direzione di Julie Quottrup Silbermann, l’evento annuale inclusivo di tre giorni di fine estate, questo anno dal 28 al 31 agosto, offre una boccata d’aria inedita nella scena artistica e nel design contemporaneo nella regione con trentasei gallerie che espongono al Kunsthal Charlottenborg.

Tra le gallerie si fanno notare: BORCH Editions il cui cuore è lo studio di stampa di Copenaghen frutto di una stretta collaborazione tra gli artisti e il fondatore e maestro stampatore Niels Borch Jensen; C.C.C. che esporrà una personale di opere dell’artista danese Mads Lindberg, composta da un ampio corpus di circa cinquanta dipinti recenti, appesi a parete in una griglia; Alice Folker Gallery che attraverso diverse modalità esporrà il grottesco, arrivando all’assurdo optando per un dialogo che vede i nuovi vasi in terracotta di Karim Boumjimar, le sculture in bronzo di grandi dimensioni raffiguranti orecchie di Ragnhild May, interagire con le sculture murali con figure femminili e ostriche di Anna Stahn, insieme a dipinti di Frederik Næblerød.

Sono le mostre diffuse le geografie in divenire intorno all’evento principale: l’arte in movimento da visitare in bicicletta, passeggiando nei parchi diventa fondamentale attività mentre ci si ‘immerge’ nell’arte contemporanea. È una fiera che non si ferma alla mera vendita; capace di trasformare il tessuto di Copenaghen, cercando di instaurare un dialogo intenso con l’arte pubblica, che ha un indubbio potere nel trasformare gli ambienti condivisi, rendendoli più vivaci e coinvolgenti. Portare l’arte contemporanea nella sfera pubblica vuol dire attivare prospettive, promuovendo un legame più profondo tra le persone e il luogo.

Per capire la natura di questa nuova edizione, bisogna visitare la mostra annuale di sculture all’interno dello storico parco di divertimenti Tivoli Gardens. I visitatori possono ammirare tra le esposizioni floreali e le attrazioni del giardino le opere di Tal R, Frederik Næblerød, Frederik Nystrup-Larsen, Sif Itona Westerberg, Bjørn Nørgaard, Kirsten Ortwed, Jenny Brockmann e Harry Anderson. Una nuova iniziativa che contraddistingue questa edizione di CHART vede la collaborazione con la metropolitana di Copenaghen che espone opere video di quattro artisti internazionali – Elina Brotherus, Janaina Tschäpe, Heini Aho e Valentin Ranger – su schermi pubblicitari nelle stazioni della città, l’arte viene presentata ai pendolari nel mezzo della loro vita quotidiana.

Questa fusione nella quotidianità di Copenaghen è sintomatica di una visione che abbraccia inclusività e corrispondenze dinamiche nei confronti della società, promuovendo l’arte che arriva a tutti rendendo le proprie giornate più stimolanti e colte.

Anche l’architettura trova la sua posizione all’interno di CHART Architecture, invitando architetti emergenti a realizzare ambiziose proposte di strutture temporanee. Quest’anno, la direzione ha invitato a presentare proposte per una scenografia immersiva che trasformi i cortili di Charlottenborg in un’installazione totale. L’obiettivo che si prepone CHART Public è quindi quello di rimodellare l’esperienza visiva e spaziale dei cortili esterni di CHART, plasmando l’ambiente per i visitatori della fiera d’arte e fornendo la scenografia per un ambizioso programma pubblico di spettacoli e musica dal vivo.

CHART, principale fiera d’arte nordica, ogni anno riunisce le gallerie più affermate della regione, insieme a realtà più giovani con programmi emergenti, esponendo presentazioni curate all’interno della Kunsthal Charlottenborg. Nel 2025, i visitatori possono assistere a presentazioni di artisti, conferenze, performance e musica, oltre a opere d’arte pubbliche in tutta la città, dalle stazioni della metropolitana, a Tivoli Gardens, a Kongens Nytorv e alle piste ciclabili cittadine. La popolare mostra curata “Start Collecting with CHART” tornerà alla Cappella di Charlottenborg, offrendo opere di artisti affermati ed emergenti. Tra i partecipanti di quest’anno figurano Anna Zacharoff, i cui poetici dipinti sono popolati da ogni tipo di vita marina e contraddistinti dal tratto essenziale; Emma Kohlmann, le cui opere spaziano dal disegno e alla pittura e il danese Mads Hilbert. Non resta che visitare questa fiera, viverla in sinergia con la città e i suoi abitanti.