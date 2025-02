Davide Ferri, classe 1974, è il nuovo direttore artistico di Arte Fiera. Il rumor era nell’aria, già alle prime ore di apertura della fiera (ne abbiamo parlato qui) e adesso la notizia è confermata: sarà il curatore di Palazzo De’ Toschi – Banca di Bologna e della Fondazione Coppola di Vicenza, oltre che della sezione arte del Festival teatrale Ipercorpo (dal 2012), ad affiancare Enea Righi, che proseguirà nel suo mandato di direttore operativo, come confermato dal presidente di Bologna Fiere, Gianpiero Calzolari.

La direzione artistica di Simone Menegoi, che è stato in carica dal 2018, si conclude con una serie di obiettivi sicuramente realizzati. Solo un anno fa, sulle nostre pagine, proprio Menegoi tracciava un primo bilancio del suo mandato, inziato nel 2018, e ci raccontava così: «Questi anni hanno visto crescere l’intesa e la collaborazione fra Arte Fiera e il MAMbo, il cui direttore, Lorenzo Balbi, è anche il curatore di Art City, il programma di eventi in città durante Arte Fiera. Fra i risultati di questi anni, cito la creazione del Trust per l’Arte Contemporanea, uno dei cui compiti è quello di ampliare le collezioni del MAMbo attraverso degli acquisti mirati ad Arte Fiera; il deposito a lungo termine al MAMbo di una parte degli arredi fosforescenti realizzati da Alberto Garutti per il suo intervento ad Arte Fiera del 2023, acquisiti da BolognaFiere; la collaborazione istituzionale fra la fiera e il museo nell’ambito della quale ha lavorato Uliana Zanetti, curatrice delle collezioni del MAMbo, per realizzare “Praticamente nulla da vendere”, la mostra di cui parlavamo prima, sulla performance ad Arte Fiera nel 1976. Ma forse il risultato più evidente della collaborazione di questi anni è la costruzione di un’Art Week bolognese a cui tutte le istituzioni per l’arte contemporanea in città, pubbliche e private, partecipano, e in cui tutte trovano il loro momento di visibilità: musei e fondazioni, gallerie e spazi off. Bologna si presenta all’appuntamento più importante dell’anno, la settimana della fiera, compatta e concorde. Era l’obiettivo comune mio e di Balbi, e mi sembra che sia stato conseguito».

La nomina di Davide Ferri a direttore di Arte Fiera è arrivata nel mentre della mostra di Peggy Franck nella Sala Convegni Banca di Bologna di Palazzo De’ Toschi (fino al 2 marzo 2025).

Docente di Museografia nelle Accademie di Belle Arti di Macerata e di Bologna,tra le tante mostre che ha curato ricordiamo anche Quadri come luoghi, realizzata in cinque sedi per Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura nel 2023; Bettina Buck, Finding Form, a Palazzo De’ Toschi a Bologna nel 2023; Italo Zuffi, Fronte e retro, curata con Lorenzo Balbi per il Museo MAMbo; Palazzo De’ Toschi a Bologna nel 2022 e Markus Schinwald – Misfits, alla Fondazione Coppola di Vicenza nel 2020; Neo Rauch – Rosa Loy, La Torre, sempre alla Fondazione Coppola a Vicenza, nel 2019; Afro. Pensieri nella mano, nei Musei San Domenico di Forlì nel 2015; Franco Guerzoni – Nessun luogo, da nessuna parte. Viaggi randagi con Luigi Ghirri, alla Triennale di Milano nel 2014; La figurazione inevitabile. Una scena della pittura oggi, al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, a Prato nel 2013.

Conseguito, sì, ulteriormente evoluto, altrettanto. A Simone Menegoi il merito di quanto ha saputo fare e il sostegno per i nuovi incarichi che seguiranno, a Davide Ferri l’augurio di un buon lavoro.