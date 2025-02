FAB Paris cambia date, nel 2025 si svolgerà a fine settembre

Anticipa gli affari di due mesi FAB Paris, la fiera francese dedicata all’arte antica che nel 2025 si svolgerà al Grand Palais dal 20 al 24 settembre. Con tanti saluti al sovraffolamento di novembre, tra fiere e aste sparse in giro per il globo. «Settembre», dichiara Louis de Bayser, Presidente di FAB Paris, «è un mese meraviglioso per le arti a Parigi, con collezionisti, curatori e turisti internazionali che convergono in città per approfittare di tutto ciò che ha da offrire. Questo segna un nuovo grande capitolo nello sviluppo della fiera e non vediamo l’ora di questa quarta edizione». E rivela: «Volevamo assicurarci queste date sin dall’inizio di FAB Paris, nel 2022».

Apriva i battenti nel 2022 in effetti FAB Paris, con un’iniziativa volta a combinare le sinergie, la competenza e la reputazione globale di due fiere d’arte francesi con una storia lunga e rinomata: La Biennale des Antiquaires (fondata nel lontano 1956) e Fine Arts Paris (che iniziava come fiera boutique con 34 espositori nel 2017). Le prime tre edizioni si sono svolte a fine novembre, nel 2022, al Carousel du Louvre e nel 2023, al Grand Palais Ephémère. L’anno scorso, la fiera si è trasferita negli spazi del restaurato Grand Palais – scelta peraltro condivisa da altri colossi dell’art system, come per l’ultimissima Art Basel Paris. E proprio la terza edizione, in particolare, è stata accolta con grande entusiasmo, accogliendo oltre 30.000 visitatori da tutto il mondo nel corso di sei giorni.

Quindi, ecco le primissime anticipazioni di FAB Paris 2025. Saranno circa un centinaio i dealers e gli antiquari di fama internazionale a settembre, negli spazi luminosi del Grand Palais, rappresenteranno oltre 20 categorie nei campi delle belle arti, dell’arredamento, delle antichità e della gioielleria. Coinciderà con l’apertura di alcune delle principali fiere della stagione autunnale, e non solo: «Una fiera di settembre», dicono da Fab Paris, «rappresenta anche un ritorno simbolico alle date dell’antenata di fama mondiale della fiera, la Biennale des Antiquaires».