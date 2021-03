Fiere che si trasformano: proseguono gli appuntamenti online di ArtVerona

In questo ultimo, difficile anno, abbiamo avuto modo di seguire le trasformazioni, più o meno notevoli e a diversi gradi di profondità, delle fiere d’arte. Tra i tanti soggetti colpiti dalle ripercussioni della pandemia, era evidente che proprio il settore fieristico sarebbe stato quello più in difficoltà: densità di affluenza, spazi concentrati e prevalentemente al chiuso, movimentazione pesante di oggetti e persone anche su lunghe distanze, costi di gestione difficilmente sostenibili. Di conseguenza, proprio le fiere hanno giocato, con convinzione, il ruolo di apripista per esplorare modalità alternative di organizzazione e di fruizione, tentando principalmente le strade della diffusione e della molteplicità, in senso letterale. Non più concentrate in un periodo e in un luogo, molte hanno favorito un calendario scorporato, con focus tematici e nel corso di vari mesi, contando anche sulla pervasività delle piattaforme web, che sono diventate dei veri e propri hub popolati di contenuti. È questo il caso di ArtVerona, che aveva seguito il flusso del cambiamento, lanciando la fitta serie di appuntamenti online della serie Digital Black, Yellow e White, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021.

Road to ArtVerona 2021: il calendario degli appuntamenti online

E così, aspettando di tornare a visitare i booth di Veronafiera, la cui 16ma edizione si terrà dal 15 al 17 ottobre 2021, occhi e orecchie aperti per #Talks, programma realizzato in media partnership con exibart e curato da Maria Chiara Valacchi che, sul canale IGTV e nel feed della pagina IG di ArtVerona, condurrà brevi interviste di 15 minuti ciascuna, pillole d’arte contemporanea, attraverso le parole e le esperienze degli addetti ai lavori. Dopo gli appuntamenti con Arturo Galansino, storico e critico d’arte italiano, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, con Giuseppe Oscar Damiani, procuratore sportivo, ex calciatore e collezionista, con Antonio Marras, stilista, costumista, artista, e Chiara Valerio, scrittrice, traduttrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica, sarà la volta di Emanuele Soldini, Direttore di IED Italia, il 31 marzo, e Gianluigi Ricuperati, scrittore, saggista e curatore, il 7 aprile. A chiudere questo primo ciclo, il 14 aprile, sarà Pierpaolo Calzolari, artista e figura emblematica dell’arte contemporanea.

E nella roadmap online di ArtVerona 2021 c’è spazio anche per chi, di solito, è dalla parte del foglio, cartaceo o html. Sul profilo Instagram di ArtVerona hanno trovato spazio le sei redazioni che sono state chiamate a partecipare a #Pages, la sezione curata da Ginevra Bria e dedicata alla curatela editoriale nell’ambito di ArtVerona. A inaugurare questo ciclo di appuntamenti è stato Giacomo Golinelli di Archivio, la settimana scorsa è stato Matteo Bergamini a presentare exibart, mentre l’8 aprile toccherà a Sebastiano Leddi di Perimetro, il 15 aprile a Dario Giovanni Alì di Kabul, il 22 aprile a Valerio Mannucci di Nero Magazine.

Continuano poi ogni martedì gli appuntamenti di #Paradigmzero, a cura di Ashtart Consultancy, che ospitano ogni settimana una video intervista dedicata a ciascuno dei 17 artisti selezionati durante Level 0, il format di ArtVerona che ha visto 19 tra i più importanti musei e fondazioni italiani selezionare, durante ArtVerona Digital 2020, un artista da presentare nella programmazione dell’istituzione durante il 2021.