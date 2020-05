Fiere e Covid-19: anche la Biennale di Parigi rinviata al 2021

In un momento in cui i musei stanno gradualmente tentando la via della riapertura un po’ in tutto il mondo, il calendario degli eventi sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus continua però ad allungarsi. Questa volta è la Biennale di Parigi ad arrendersi al Covid-19: la 32ma edizione della fiera di antiquariato e modernariato, che avrebbe dovuto svolgersi dal 17 al 21 settembre 2020, al Grand Palais, è stata rinviata all’anno prossimo. Destino simile per Art Paris che però, come ci raccontava il direttore Guillaume Piens in questa intervista, presenterà una edizione online dal 27 al 31 maggio.

«Abbiamo preso questa decisione con Anisabelle Berès-Montanari, presidente del Syndicat National des Antiquaires, e con tutti i membri del consiglio di amministrazione, riconoscendo che la situazione generale e le misure sanitarie non consentiranno di organizzare un evento di portata internazionale come la Biennale di Parigi, che ogni edizione riunisce migliaia di professionisti e visitatori», ha dichiarato Georges De Jonckeere, presidente della Biennale.

Per questa edizione, già 85 espositori avevano confermato la loro partecipazione ma l’organizzazione, cosciente che gli assembramenti di oltre 5mila persone sono stati vietati dal Governo francese fino alla fine di agosto, ha preferito evitare ogni rischio.

L’ottobre caldissimo dell’arte internazionale

A questo punto, se la priorità è la salute, verrebbe da chiedersi come mai le altre grandi manifestazioni previste per quel periodo non abbiano preso la stessa decisione. Per esempio, Art Basel Miami si terrà esattamente nelle stesse date della Biennale di Parigi, dal 17 al 20 settembre 2020 ma sembra che la decisione sia quella di mantenere le date, almeno fino a ora.

Oltre alle questioni sanitarie, però, c’è da considerare anche l’opportunità di entrare in competizione con altri eventi, quali appunto Art Basel, che potrebbero causare non solo una emorragia di visitatori ma anche una scarsa disponibilità a condurre acquisti. E infatti, anche in Belgio sembra che la piega sia simile: la sesta edizione di Art on Paper, la fiera internazionale di disegno che si tiene a Bruxelles e in programma ancora dal 17 al 20 settembre, è stata cancellata.

DI certo a ottobre ci sarà il pienone. Subito dopo Art Basel Miami, si dovrà volare a Londra, per l’edizione superstite di Frieze, dall’8 all’11 ottobre, e ancora a Parigi, per FIAC, dal 22 al 25 ottobre, sempre al Grand Palais. E c’era anche qualcuno che parlava di sostenibilità degli spostamenti e di presa di responsabilità da parte del mondo dell’arte e della cultura.