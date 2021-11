Il Festival della Peste 2021 arriva a casa, con una sorpresa delivery

Dal 10 novembre 2021 torna con un’inedita versione da asporto “IL FESTIVAL DELLA PESTE!” promosso dalla Fondazione Il Lazzaretto di Milano. Al centro della IV edizione dell’evento ci sarà il dibattito su Ordine/Disordine, di cui i protagonisti saranno la live artist Sara Leghissa, il collettivo fotografico Cesura, gli studenti della Scuola Mohole di Milano, l’illustratrice catalana Luci Gutiérrez, insieme al team creativo del Lazzaretto e il vincitore del Premio Lydia, Daniele Costa (qui la nostra intervista).

Il Festival, come dichiarato da Linda Ronzoni, Direttrice Creativa della Fondazione, risponde a una serie di domande su cosa possa rappresentare un evento di questo tipo in periodo di pandemia: «Cosa può diventare un festival senza la presenza fisica delle persone? Come restare in dialogo anche se distanti? A partire da queste domande e dalla situazione pandemica che abbiamo vissuto ci siamo chiesti come utilizzare questa complessità per sperimentare nuove formule di fruizione culturale».

La soluzione? La creazione di «Un vero e proprio festival in versione delivery, pensato per portare la cultura direttamente a casa», ha spiegato la Ronzoni. Proprio per questo è stata pensata una speciale scatola d’artista numerata, che nell’estetica ricorda un semplice cartone della pizza, simbolo della vita in lockdown ma che, in verità, cela inattesi oggetti meravigliosi. Il contenuto, un risultato dei progetti nati durante il programma dei Virus! della Fondazione, sarà svelato con approfondimenti attraverso il sito del Festival e potrà essere facilmente fruito da casa, senza alcun limite. Tutti gli oggetti sono i piccoli estratti dei lavori di un anno condotti dalla Fondazione e i suoi collaboratori. La Direttrice ha così concluso il suo discorso: «Stavolta non arriva a casa una pizza o un sushi, ma un festival».

Oltre alla versione delivery, il FESTIVAL DELLA PESTE 2021 seguirà anche una programmazione dal vivo limitata alla serata di mercoledì, 10 novembre, presso la Fondazione il Lazzaretto, in via Lazzareto 15 a Milano. Tra le iniziative, troviamo “Trapezia” di Daniele Costa, vincitore del premio Lydia! Sostenuto dalla Fondazione, un video concentrato sulla cultura Drag realizzato con la collaborazione di Movie Cinerental o CHE CARATTERE! una collaborazione inedita con Scuola Mohole, la grande Accademia di Cinema, Musica, Comunicazione Visiva e Storytelling di Milano. La Fondazione chiederà a un gruppo di 30 studenti del secondo anno di Graphic Design, sotto la guida dei docenti Franco Cervi e Beppe Del Greco, di sviluppare un carattere tipografico display da utilizzare per la comunicazione.

La Fondazione Il Lazzaretto organizza il FESTIVAL DELLE PESTE! dal 2018. Il Lazzaretto nasce nel 2014 e la sua missione è quella di sostenere e promuovere progetti nei quali arti visive, pratiche psico-fisiche, letteratura e arti performative convergono e si incontrano. La scelta del nome non è nata solo dal desiderio di mantenere un legame con l’antica toponomastica, ma anche e soprattutto dalla volontà di dare voce al desiderio che un pezzo fondamentale della storia del Lazzaretto di Milano possa essere rivisitato in senso positivo nel presente.