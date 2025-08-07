In arrivo a Sarzana la XXXVII edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato

Torna l’appuntamento con l’antiquariato alla Fortezza Firmafede di Sarzana, in provincia di La Spezia. Dal 14 al 24 agosto 2025, questa location storica ospiterà la XXXVII edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato Città di Sarzana, organizzata dall’Associazione Sarzana Antiquaria, in collaborazione con Confcommercio La Spezia e il Comune di Sarzana. «È molto più di un appuntamento consolidato nel panorama del commercio antiquario italiano», spiegano gli organizzatori, «è un evento che celebra l’arte in tutte le sue forme, offrendo un’esperienza culturale autentica, profonda e accessibile».

Già la location esclusiva vale la visita: la Fortezza Firmafede è «un capolavoro dell’architettura rinascimentale fiorentina e un luogo carico di storia e suggestione», che nel 2025 ha ospitato un ampio calendario di eventi culturali – tra cui la mostra di Giorgio de Chirico La metafisica della creazione. Tra le sue mura antiche, la Fortezza ospiterà una selezione di antiquari provenienti da tutta Italia, con proposte che spaziano dai mobili d’epoca ai dipinti, dai tappeti antichi alla ceramica artistica, dal vetro d’autore alle creazioni di celebri designer del Novecento. «Ogni oggetto esposto è il frutto di una ricerca attenta, guidata da passione, competenza e profondo rispetto per il tempo e per l’arte».

Ce n’è per tutti i gusti: la Crocifissione di Sant’Andrea di Vincent Malò (1602/6-1644), una Natura morta con cesti di prugne e albicocche di Adriaen van der Cabel (1630/31-1705), Il piccolo mercato (preparativi per la cena di Cana) attribuito a Leandro Bassano (1557-1622); ma anche complementi d’arredo, come la bowl giapponese in porcellana Imari del periodo Edo, e una credenza del designer Edoardo Gellner, prodotta in Italia dal 1955 e tanto altro ancora. Saranno tutti esposti lungo il percorso espositivo, articolato come da tradizione su due livelli delle storiche “cellette”, per poi culminare al secondo piano, nella sala esposizioni dedicata a Fiorella Carelli Carozzi, storica antiquaria sarzanese e figura simbolo della cultura antiquaria locale. «Eleganti e curati in ogni dettaglio», spiegano gli organizzatori, «gli allestimenti, studiati appositamente per creare un ambiente in cui il visitatore potrà apprezzare al meglio le opere esposte».

Non mancherà la consueta mostra collaterale nei sotterranei della Fortezza, dedicata ad artisti locali – emergenti e affermati – in un dialogo affascinante tra passato e presente. La mostra di quest’anno, dal titolo Ieri. È già futuro, riunisce dieci artisti che, attraverso sculture e opere site-specific, interpretano gli ambienti del passato come terreno fertile per immaginare nuove visioni, dove le tracce del tempo diventano materia viva e il confine tra storia e contemporaneità si dissolve.

«In un luogo dove pietra, silenzio e luce raccontano secoli di vita, le opere si fanno voce del passato attraverso il presente e con sguardo sul futuro, offrendo un percorso immersivo che intreccia identità, radici e prospettive diverse. È un’occasione per riscoprire la Fortezza non solo come presidio del passato, ma come spazio generativo di pensiero e creatività».