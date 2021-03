Iscrizioni aperte per ArtVerona 2021, che fa tappa anche online

La strada verso la 16ma edizione di ArtVerona, che si terrà dal 15 al 17 ottobre 2021 nel polo fieristico di Veronafiere, continua ad arricchirsi di nuove tappe. Dopo #Paradigmzero, il progetto dedicato valorizzare i protagonisti del fortunato format espositivo Level 0, questa volta si presentano due nuovi format, #Talks e #Pages, ancora attraverso le infinite possibilità del mondo online, per dare voce al sistema dell’arte italiano nelle sue molteplici sfaccettature, come da tradizione della fiera. D’altra parte, già lo scorso anno ArtVerona aveva seguito il flusso del cambiamento, puntando con coraggio sulle piattaforme digitali, lanciando la fitta serie di appuntamenti della serie Digital Black, Yellow e White, tra la fine del 2020 e l’inizio del nuovo anno.

Iscrizioni aperte: le aree espositive

Nel frattempo, sono aperte le iscrizioni per partecipare alla 16ma edizione di ArtVerona, che sarà diretta da Stefano Raimondi: è possibile inviare la richiesta di partecipazione entro il 31 maggio 2021, cliccando qui. L’esito delle selezioni verrà comunicato alle gallerie entro il 30 giugno 2021.

Due le aree in cui sarà possibile esporre. Nella Main Section, troveranno spazio i Maestri, gli artisti mid career e alcune giovani proposte. L’Area Ricerca e Sperimentazione, invece, comprende una galassia dedicata a filoni specifici: “Solo”, otto spazi per presentazioni monografiche di giovani artisti emergenti; “Next”, 16 spazi di ricerca dedicati a proposte progettuali più strutturate con massimo tre artisti; “Evolution”, sei spazi rivolti a gallerie che presentano opere sperimentali di realtà virtuale, intelligenza artificiale, robotica, videogiochi, animazione 3D, big data, nanotecnologie. Due sono inoltre le sezioni speciali su invito: Introduction e Pages.

I format online, sulla strada di ArtVerona 2021

Insomma, in attesa di varcare le porte di Veronafiere, presteremo occhi e orecchie per #Talks, programma realizzato in media partnership con exibart e curato da Maria Chiara Valacchi che, sul canale IGTV e nel feed della pagina IG di ArtVerona, condurrà brevi interviste di 15 minuti ciascuna. «Dopo l’esperienza di Counterpoint, un’indagine trasparente e trasversale sul sistema dell’arte contemporanea attuata tramite le testimonianze dirette di personaggi come Barnaba Fornasetti, Veleria Manzi, Massimo Osanna, Laura Cherubini, Emanuele Coccia e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, questa seconda edizione è rivolta a personalità italiane della cultura a tutto tondo, che hanno permeato la propria vita nella creatività», ha spiegato Valacchi. «Confronti inediti per comprendere la totale trasversalità del linguaggio artistico e di come l’arte influisca nella complessità del mondo».

Ospite del primo appuntamento è Arturo Galansino, storico e critico d’arte italiano, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, che ha appena annunciato la prossima mostra d’arte contemporanea: questa volta toccherà allo street artist JR intervenire nello storico edificio. Seguiranno poi altri sette appuntamenti, che andranno in onda ogni mercoledì. Il 10 marzo con Giuseppe Oscar Damiani, procuratore sportivo, ex calciatore e collezionista, mentre il 17 marzo sarà la volta di Antonio Marras, stilista, costumista, artista. Il 24 marzo sarà invece ospite Chiara Valerio, scrittrice, traduttrice, curatrice editoriale, direttrice artistica e conduttrice radiofonica.

Ma nella roadmap di ArtVerona 2021 c’è spazio anche per chi, di solito, è dalla parte del foglio, cartaceo o html: dal 18 marzo, il profilo Instagram di ArtVerona ospiterà le sei redazioni che sono state chiamate a partecipare a #Pages, la sezione curata da Ginevra Bria e dedicata alla curatela editoriale nell’ambito di ArtVerona.

«Come si trasforma il concetto di curatela quando affidato al nucleo collettivo di una redazione? Come si modifica il legame tra artista e redazione, nel momento in cui si pianifica un progetto espositivo? E con quali modalità evolve la prospettiva di una mostra, trasponendo, oppure fondendo modelli di lettura ideati per la carta stampata con una dimensione pubblica tridimensionale? Le sei redazioni che sono state chiamate a partecipare a #Pages saranno portate a dialogare su questi temi, presentando sé stesse e anticipando i loro percorsi», ha spiegato la curatrice della sezione, Ginevra Bria. «Attraverso sei appuntamenti, uno ogni giovedì, verranno introdotti i protagonisti con l’intento di delineare una dedicata carta di identità, relativa al panorama delle riviste d’arte italiane. Seguendo visioni e punti di vista quasi completamente opposti».

A inaugurare questo ciclo di appuntamenti sarà Giacomo Golinelli di Archivio, seguiranno, il 25 marzo, Matteo Bergamini di exibart, l’8 aprile Sebastiano Leddi di Perimetro, il 15 aprile Dario Giovanni Alì di Kabul, il 22 aprile Valerio Mannucci di Nero Magazine.

Continuano poi ogni martedì gli appuntamenti di #Paradigmzero, a cura di Ashtart Consultancy, che ospitano ogni settimana una video intervista dedicata a ciascuno dei 17 artisti selezionati durante Level 0, il format di ArtVerona che ha visto 19 tra i più importanti musei e fondazioni italiani selezionare durante ArtVerona Digital 2020 un artista da presentare nella programmazione dell’istituzione durante il 2021.