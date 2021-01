Liste 2021 conferma le date ma cambia sede, in buona compagnia

Liste 2021 si farà: la fiera di Basilea tradizionalmente dedicata alle gallerie emergenti e sperimentali ha confermato la sua prossima edizione, che si terrà a giugno, proprio come previsto, ma in un nuovo spazio. Conosciuta anche per la sua caratteristica sede nell’ex birrificio Werkraum Warteck in mattoncini rossi, la fiera aveva annunciato già l’anno scorso un cambio di location, a Dreispitzhalle, per venire incontro alle misure di sicurezza per il Covid-19. Ma poi l’emergenza aveva continuato a mordere e così gli organizzatori furono costretti a gettare definitivamente la spugna a spostare i booth online, pur mantenendo un progetto dal vivo, sui muri di Basilea.

Insomma, per il 2021 le speranze sono alte. «Siamo rimasti colpiti dal numero di candidature che abbiamo ricevuto e dalla diversità geografica dei candidati. Ammiriamo inoltre coraggio delle gallerie, che lavorano instancabilmente per una nuova generazione di artisti, nonostante le difficili circostanze», dichiarano gli organizzatori. Nei prossimi mesi saranno resi noti ulteriori dettagli sulle novità che Liste ha in serbo per il 2021 che, sicuramente, riguarderanno anche varie attività sul web, una frontiera che le fiere hanno appena iniziato a esplorare ma che, nell’immediato futuro, sarà fondamentale approfondire, anche in maniera innovativa, con nuove idee.

Per il momento, Liste sembra aver trovato una chiave interessante nella vicinanza alle altre fiere. A Messe Basel, il centro fieristico progettato da Herzog & de Meuron e diventato una delle architetture più iconiche di Basilea, si terranno infatti anche gli altri appuntamenti della settimana dell’arte svizzera, cioè Art Basel, che è l’evento trainante, e poi Design Miami e la presentazione degli Swiss Art Awards