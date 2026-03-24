Miart 2026 verso l’apertura: cosa aspettarsi dall’edizione dei 30 anni

Una configurazione che non punta tanto alla sintesi, quanto alla coesistenza di traiettorie differenti, mantenendo come asse la relazione tra storicizzazione e contemporaneità. A poche settimane dall’apertura, miart ha presentato le novità della sua 30ma edizione, in programma dal 17 al 19 aprile 2026, con preview il 16. Come anticipato, la fiera, diretta da Nicola Ricciardi, si sposta nella South Wing di Allianz MiCo e adotta come titolo New Directions, dichiarando subito un orientamento teso a una trasformazione graduale che riguarda struttura, contenuti e modalità di fruizione.

Miart 2026: le sezioni, sullo sfondo di Coltrane

Con 160 gallerie provenienti da 24 Paesi, miart però conferma la propria estensione cronologica, mettendo in relazione oltre un secolo di produzione artistica. Il riferimento al jazz, in particolare a John Coltrane, agisce come modello operativo, con i temi di standard, variazione e improvvisazione che informano il nuovo layout e la costruzione del programma.

La fiera si articola in tre sezioni. Emergent, curata da Attilia Fattori Franchini, apre il percorso con 29 gallerie e nuovi ingressi da Los Angeles, Johannesburg, New York, Londra, Istanbul e Varsavia, per una forte attenzione alla sperimentazione, tra installazioni site specific e una presenza significativa di artiste. Established rimane il nucleo principale, con 111 gallerie che costruiscono un dialogo continuo tra moderno e contemporaneo, includendo anche il design da collezione. A queste si aggiunge Established Anthology, nuova sezione che riunisce progetti espositivi di 20 gallerie intorno a una riflessione condivisa: raccontare la complessità, le traiettorie e le trasformazioni del tempo.

Tra le principali novità figura anche Movements, progetto dedicato all’immagine in movimento, sviluppato in collaborazione con lo St. Moritz Art Film Festival e curato da Stefano Rabolli Pansera. Il programma, articolato in cinque nuclei tematici, esplorerà il rapporto tra suono e immagine, introducendo in modo più strutturato il linguaggio del film d’artista all’interno della fiera.

Anticipazioni da Established

Tra le presentazioni monografiche, MASSIMODECARLO dedica lo stand a Nicole Wittenberg, mentre Galleria dello Scudo presenta un focus su Emilio Vedova tra anni Ottanta e Novanta. Andrew Kreps Gallery e SpazioA portano il lavoro di Chiara Camoni, in dialogo con la sua partecipazione alla Biennale di Venezia, mentre Trautwein Herleth include tra gli artisti Sung Tieu.

Ampio spazio è riservato ai dialoghi tra artisti. EHRHARDT FLÓREZ accosta Luis Claramunt e Fernando García, mentre Corvi-Mora mette in relazione Bethan Lloyd Worthington e David Lieske. Galerie Hubert Winter propone un confronto tra Simone Fattal e Judith Feger, e Consonni Radziszewski presenta un progetto intergenerazionale con nuove opere di Buhlebezwe Siwani. VISTAMARE combina lavori storici e contemporanei, tra cui opere di Goshka Macuga e Rosa Barba.

La sezione conferma inoltre la capacità di intrecciare moderno e contemporaneo. Gió Marconi costruisce uno stand che attraversa il secondo Novecento fino al presente, mentre Dep Art Gallery propone un focus sulla figurazione tra Italia e Stati Uniti con artisti come Salvo, Adami, Wesselmann e Katz.

Non mancano letture storico-critiche e tematiche: DIE GALERIE guarda al gruppo CoBrA, Studio Guastalla all’arte italiana tra anni Sessanta e Ottanta, mentre Galleria Clivio e Osart Gallery riflettono sul rapporto tra arte e linguaggi della comunicazione. Sul piano geografico, WHATIFTHEWORLD presenta un focus sul Sud Africa e Avantgarde Gallery sulla scena croata. Alcuni stand si concentreranno su temi e materiali: Galleria Michela Rizzo sviluppa un progetto sull’acqua, mentre ED Gallery esplora la ceramica come linguaggio contemporaneo.

I premi e le collaborazioni in città

Accanto alla ridefinizione espositiva, miart rafforza il sistema di premi e collaborazioni. Si conferma il Fondo di Acquisizione di Fondazione Fiera Milano da 100mila euro, insieme a riconoscimenti consolidati come il Premio Herno e il Premio LCA per Emergent. Tra le novità, l’Archivorum Publication Award, dedicato alla sperimentazione editoriale, segnala un’attenzione crescente verso formati ibridi tra mostra e pubblicazione.

Il rapporto con i partner si traduce anche in progetti espositivi diffusi nell’ambito del programma della Milano Art Week, con le collaborazioni con istituzioni e realtà culturali, dal PAC a Pirelli HangarBicocca, dalla Triennale a Fondazione Prada.

Tutte le gallerie di miart 2026

1/9unosunove, Roma | 193 Gallery, Parigi – Venezia – Saint-Tropez | A arte Invernizzi, Milano | Galleria Giampaolo Abbondio, Milano – Todi | ABC-ARTE, Genova – Milano | AF Gallery, Bologna | Alarcón Criado, Siviglia | Alessandro Albanese, Milano – Matera | Amanita, New York – Roma | APALAZZOGALLERY, Brescia | Alfonso Artiaco, Napoli | Artopia Gallery, Milano | GALLERIA ENRICO ASTUNI, Bologna | Atipografia, Arzignano – Milano | Avantgarde Gallery, Zagabria | Barbati Gallery, Venezia | Bernini Gallery, Milano – Misinto | Sébastien Bertrand, Ginevra | Bo Lee Gallery, Bruton | Bortolami, New York | Bottegantica, Milano | Thomas Brambilla, Bergamo | Ben Brown Fine Arts, Londra – Hong Kong – New York – Venezia | Buchholz, Berlino – Colonia – New York | Bukia Vakhania, Tbilisi – Berlino | C+N Gallery CANEPANERI, Milano – Genova | Ca’ di Fra’, Milano | Cadogan Gallery, Milano – Londra | Cardelli & Fontana arte contemporanea, Sarzana | Cardi Gallery, Milano – Londra | GLAUCO CAVACIUTI, Milano | ChertLüdde, Berlino | Il Chiostro Arte & Archivi, Saronno | Clages, Colonia | Galleria Clivio, Milano – Parma | Sadie Coles HQ, Londra | COMMUNE, Vienna | Consonni Radziszewski, Lisbona – Milano – Varsavia | GALLERIA D’ARTE CONTINI, Venezia – Cortina d’Ampezzo | GALLERIA CONTINUA, San Gimignano – Pechino – Les Moulins – L’Avana – Roma – San Paolo – Parigi | Copetti Antiquari, Udine | Cortesi Gallery, Lugano – Milano | Corvi-Mora, Londra | Crome Yellow M & C, Johannesburg | Galleria de’ Bonis, Reggio Emilia | Monica De Cardenas, Milano – Zuoz | Galleria Eugenia Delfini, Roma | Galleria Luisa Delle Piane, Milano | Dellupi Arte, Milano | Dep Art Gallery, Milano – Ceglie Messapica | DES BAINS, Londra | DIE GALERIE, Francoforte | eastcontemporary, Milano | Rose Easton, Londra | ED Gallery, Piacenza | EHRHARDT FLÓREZ, Madrid | Ehrlich Steinberg, Los Angeles | Eidos Immagini Contemporanee, Asti | Eredi Marelli, Cantù | EX ELETTROFONICA, Roma | Galleria d’Arte Frediano Farsetti, Milano | Ferda Art Platform, İstanbul | Andrea Festa, Roma | Galerie Fleur & Wouter, Amsterdam | Alice Folker Gallery, Copenaghen | Frittelli arte contemporanea, Firenze – Milano | Gaa, New York – Colonia | Gaep, Bucarest | Galleria d’arte l’Incontro, Chiari | Galleria dello Scudo, Verona | Galleria Open Art, Prato | FELIX GAUDLITZ, Vienna | Ginny on Frederick, Londra | Galleria Gomiero, Montegrotto Terme | Huxley-Parlour, Londra | Ilenia, Londra | IPERCUBO, Milano | KALI Gallery, Lucerna | kaufmann repetto, Milano – New York | Peter Kilchmann, Zurigo – Parigi | Andrew Kreps Gallery, New York | KRUPA, Londra – Breslavia | Lang, Amsterdam | Gilda Lavia, Roma | Galerie Lelong, Parigi | Lovay Fine Arts, Ginevra | Lyles & King, New York | M77, Milano | MAAB Gallery, Milano – Padova | Galleria d’Arte Maggiore g.a.m., Bologna – Parigi – Venezia | Mai 36 Galerie, Zurigo | Manuš, Spalato – Zagabria | Gió Marconi, Milano | Marcorossi artecontemporanea, Milano – Pietrasanta – Torino – Verona | Primo Marella Gallery, Milano – Lugano | MASSIMODECARLO, Milano – Londra – Hong Kong – Parigi | MATTA, Milano | Mazzoleni, Torino – Londra – Milano | MERKUR, Istanbul | Nino Mier Gallery, New York – Bruxelles | Francesca Minini, Milano | Galleria Massimo Minini, Brescia | ML fine art I Matteo Lampertico, Milano | MLB Maria Livia Brunelli Gallery, Ferrara – Porto Cervo | Montrasio Arte, Monza – Milano – Piacenza | N.A.S.A.L., Guayaquil – Città del Messico | Ncontemporary, Milano – Venezia | Maurizio Nobile Fine Art, Bologna | Nuova Galleria Morone, Milano | Orma, Milano | Osart Gallery, Milano | P420, Bologna | Francesco Pantaleone, Palermo | Nicola Pedana Arte Contemporanea, Caserta | Podbielski Contemporary, Milano | Galleria Poggiali, Firenze – Milano – Pietrasanta | Prometeo Gallery, Milano – Lucca | RED LAB GALLERY, Milano – Lecce | Repetto Gallery, Lugano | REVE ART, Bologna | RIBOT, Milano | Galleria Michela Rizzo, Venezia | robertaebasta, Milano – Londra | Romero Paprocki, Parigi | Galleria Lia Rumma, Milano – Napoli | Galleria Russo, Roma | Richard Saltoun, Londra – Roma – New York | Satine, Venezia | Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea, Milano | SECCI, Milano – Pietrasanta | Paula Seegy Gallery, Milano | Società di Belle Arti, Viareggio – Milano – Cortina d’Ampezzo | Soft Opening, Londra | South Parade, Londra | SpazioA, Pistoia | GIAN ENZO SPERONE, Sent | Sprovieri, Londra | STUDIO D’ARTE CAMPAIOLA, Roma | Studio Guastalla Arte Moderna e Contemporanea, Milano | Studio la Linea Verticale, Bologna | TBA, Varsavia | Galleria Tonelli, Milano – Porto Cervo | Tornabuoni Arte, Firenze – Milano – Roma – Parigi – Forte dei Marmi – Crans-Montana | Traffic Gallery, Bergamo | Trautwein Herleth, Berlino | Triangolo, Cremona | GALLERIA ANTONIO VEROLINO, Modena | Galleria Paola Verrengia, Salerno | Galleria Carlo Virgilio & C., Roma | VISTAMARE, Milano – Pescara | Kate Werble Gallery, New York | WHATIFTHEWORLD, Città del Capo | Galerie Hubert Winter, Vienna | WIZARD GALLERY, Milano | z2o Sara Zanin, Roma | Shahin Zarinbal, Berlino | zaza’, Milano – Napoli | ZERO…, Milano