Modenantiquaria, tutto pronto per la XXXIX edizione

Alla soglia della quarantesima, Modenantiquaria è pronta ad aprire i battenti della 39^ edizione, testimoniando la vitalità di un settore capace di rinnovarsi anche dialogando con i linguaggi del presente senza rinunciare al fascino e al valore della grande tradizione. Il nuovo anno segna un momento di rinnovamento significativo: Marte S.r.l., società controllata da Confcommercio Modena, assume la governance della manifestazione con l’obiettivo di rilanciarne ulteriormente il prestigio e il posizionamento.

«Siamo orgogliosi di aver acquisito da Modenafiere l’organizzazione di Modenantiquaria, la più importante manifestazione annuale di alto antiquariato in Italia – dichiara Tommaso Leone, Presidente di Marte S.r.l. e di Confcommercio Modena – l’obiettivo, che perseguiremo insieme a tutti gli stakeholder e partner coinvolti, sarà quello di rafforzare l’identità della manifestazione, avvicinando gallerie di grande prestigio a collezionisti, appassionati, mercanti d’arte e semplici curiosi, e di coinvolgere sempre di più la città con un piano d’azione che sveleremo nelle prossime settimane».

La nuova edizione coinvolge oltre ottanta tra le più prestigiose gallerie e antiquari italiani e internazionali prenderanno parte a questa edizione, tra cui: Raffaello Pernici – Best Ceramics, Phidias Antiques, Milani Antichità, Antichità Marcelli, Arcuti Fine Art, Giusti Antichità, Fine Art Barbieri, Subert, Longari Arte Milano, Antichità all’Oratorio, Galleria d’Arte del Caminetto, Fondantico di Tiziana Sassoli, Cantore Galleria Antiquaria, Matheus Gallery, Maurizio Brandi Antiquario, Antichità La Bagatelle, il Mercante Antichità, Atelier Du Bois, i Volpini, Bulgarelli Fausto, Antichità Bertacchi Orfeo, Antiqua, Antiques Par Force, Viezzi Arte, Galleria le Due Torri, Santa Barbara Art Gallery, Galleria d’Orlane, E.L.A. Antichità, , Antichità G.N. di Luciano Guagenti, Alice Fine Art, Galleria Mirco Cattai, Antichità Giglio, Galleria Antiquaria Camellini, Mattarte, Altomani & Sons, Renzo Moroni, Studiolo, Cortona Fine Art, Antiques Scarapazzi, Galleria 900, Attilio Cecchetto Antiquario, Ars Antiqua, Antichità La Pieve, Galleria Arte Cesaro, Antichità Fabrizio Fallavena, Sine Tempore Studio, Galleria Roberto Ducci, Piva & C., Galleria Sinigaglia, Tornabuoni Arte, B&Facchini Antique Galerie, Ossimoro Gallerie d’Arte, Giovanni Asioli Martini Antiquariato, Federico Andrisani, Verdini Antiquariato, 800–900 Artstudio, Butterfly Institute Fine Art, Bottega d’Arte, Paolo Campopiano, Della Scala Antichità, Galleria d’Arte Goldoni, Quadreria dell’800, Carlo Orsi, Maurizio Nobile Fine Art, Art Dècoratif, R.V. Art Gallery Studio, Enrico Gallerie d’Arte, Galleria San Barnaba, Reve Art, Galleria Mason, Galleria d’Arte Bentivegna, Merigo Art Book, Iotti Antichità, Longo Antichità, Lanfranco Donatone, Lampronti Gallery, Gems and Antiques, La Cornice Antica.

Una cosi ricca partecipazione testimonia l’eccezionale livello qualitativo della manifestazione, che negli ha saputo reinventarsi costantemente, registrando un aumento continuo di espositori italiani e internazionali, attratti dalla qualità, dal rigore selettivo e dal prestigi, e che – come afferma Pietro Cantore, Vicepresidente AAI e Direttore Artistico dell’evento – «è più di una fiera, è un dialogo costante tra collezionisti ed esperti, un ponte tra passato e presente. Modena, con la sua storia e la sua eleganza discreta, è il luogo ideale per un evento come questo».

Grazie al consolidato rapporto con l’Associazione Antiquari Italiani, sarà allestita una preziosa mostra nella mostra dal titolo Ritratto tra Sacro e Profano, con dipinti, sculture, disegni e oggetti d’arte provenienti dalle principali gallerie internazionali, offrendo ai visitatori un percorso di alto valore culturale e scientifico. In più, ad arricchiere Modenantiquaria, ci saranno due importanti riconoscimenti: il Premio Milano Palace Hotel per le arti decorative e il Premio Malpighi per il dipinto, assegnati da storici dell’arte e da una commissione FIMA.

Appuntamento, dal 7 febbraio, con Modenantiquaria, appuntamento imprescindibile per il mercato dell’arte antica.