Oltre la pandemia. A novembre torna RO.ME – Museum Exhibition

Oltre 35 appuntamenti in tre giorni tra eventi speciali, panel e workshop, animati da oltre 150 speaker nazionali e internazionali, più di 50 aziende nazionali e internazionali partecipanti e oltre 500 gli incontri professionali e le vendor sessions in calendario con buyer provenienti dai musei internazionali di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Spagna.

Sono i numeri di RO.ME – Museum Exhibition, che dopo l’edizione digitale del 2020 imposta dall’emergenza sanitaria, torna in presenza, dal 17 al 19 novembre, questa volta presso il Museo di Arte Classica della Sapienza Università di Roma. Promossa da Fiera Roma e Isi.Urb, la manifestazione sarà inaugurata da Antonella Polimeni, Magnifica Rettrice di Sapienza Università di Roma e dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, a cui seguirà come da tradizione, il Convegno inaugurale alla presenza dei direttori dei musei italiani organizzato in collaborazione con Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura retta dal direttore generale Massimo Osanna.

Protagoniste della manifestazione saranno ancora una volta le più autorevoli istituzioni culturali, gli speaker e professionisti internazionali, i casi di successo globali e le più innovative aziende del settore.

I cambiamenti degli ultimi mesi hanno intaccato irreversibilmente i tradizionali modelli di fruizione da parte del pubblico e il funzionamento di istituzioni e imprese culturali, portando all’adozione di strategie nuove e allo sviluppo di progetti innovativi. Per questo motivo i numerosi eventi in presenza e da remoto, fruibili sulla piattaforma romemuseumexhibition.com, quest’anno saranno incentrati sul tema Oltre la pandemia – Beyond the pandemic.

Tra gli eventi speciali in programma il workshop organizzato in collaborazione col Segretariato Generale del MiC riguardante “Il Piano nazionale di resilienza e ripresa e i musei” dove si esporranno le misure di intervento, i criteri di allocazione e destinazione delle risorse del PNRR per il settore. Per il secondo anno consecutivo verrà conferito il premio Fondazione Santagata per i territori Unesco 2021, attribuito da una giuria di esperti sotto il patrocino della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. In quest’occasione verrà celebrata anche la ricorrenza del 75° anniversario della fondazione dell’UNESCO Italia.

Un focus specifico sarà dedicato ad Africa e Medio Oriente, aree geografiche emergenti nel settore dell’arte e della cultura, e punti di partenza per una riflessione sugli innovatori nel campo dell’arte, della filantropia, dei beni culturali, e valorizzando le eccellenze locali.

Nell’ottica di guardare oltre la transizione digitale, che ha avuto un marcato impatto durante la pandemia nell’interazione del pubblico con i musei e i luoghi culturali, di ampio e autorevole respiro sarà la riflessione offerta sui nuovi pubblici, sulla condivisione, la dimensione phygital, sulle forme di digital engagement. Particolarmente significativo il panel sul tema Visitor experience in cui saranno approfondite le strategie di fruizione e condivisione del pubblico, sempre più ibrida tra il fisico e il digitale.

Al centro della riflessione della relazione tra il pubblico, l’arte e i musei, si colloca il tema della Digital Trasformation. Le nuove tecnologie, l’utilizzo della mixed reality, le piattaforme di fruizione di libraries digitali animeranno il confronto tra i principali specialisti del settore di diversa provenienza.

Proseguono anche in questa edizione gli approfondimenti sulle forme di cooperazione pubblica – privata, a partire dal tema della filantropia, dell’art bonus, della valorizzazione di collezioni pubbliche e private, degli archivi e dei marchi storici d’impresa. Tra i workshop in programma: Musei, strategie e scenari, promosso e realizzato da Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura e Ville e giardini storici: progetti di recupero e valorizzazione coordinato da ICOM Lazio.

Grande novità in tema di media. RO.ME – Museum Exhibition ha dato vita, in collaborazione col Ministero della Cultura, ad un Podcast dal titolo Ro. e Me. alla scoperta dei Piccoli Musei. Il format narrativo, articolato in sette episodi della durata che varia dai 5 agli 8 minuti, è centrato sul racconto di due ragazzi, l’italiano ROmeo e l’australiana MElany, in un viaggio on the road per il Paese alla scoperta delle meraviglie che i musei cosiddetti “piccoli” custodiscono, come il Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica (Brescia), Museo della Certosa di Pavia, Museo Archeologico di Ferrara, Museo Archeologico di Spoleto, Galleria Nazionale dell’Umbria, Villa Giustiniani e Palazzo Altieri, I luoghi culturali dell’Archeologia Industriale a Roma.