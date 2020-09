E alla fine anche Paris Photo si sposta al 2021. “In seguito all’annuncio del governo del 23 settembre 2020, che limita la dimensione dei grandi eventi a 1.000 persone contro le 5.000 previste finora, Paris Photo è costretta a cancellare la fiera in programma dal 12 al 15 novembre 2020, e di posticipare la sua 24a edizione dall’11 al 14 novembre 2021, al Grand Palais Éphémère sul Champ de Mars”.

Con queste parole l’organizzazione della grande fiera delle immagini, appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia mondiale annuncia il posticipo, nei giorni in cui la Francia segna nuovi record di cittadini positivi al Covid19.

Florence Bourgeois, Direttore di Paris Photo, ha dichiarato: “Avevamo una grande voglia di andare avanti con agilità e determinazione nella massima sicurezza possibile per tutti, ma quest’ultima decisione del governo non ci lascia scelta. Abbiamo preso la decisione di cancellare la fiera con immenso rammarico, ma con senso di responsabilità verso tutti. Vorremmo ringraziare tutti i players per il loro supporto e fiducia, che hanno mostrato solidarietà e comprensione nelle nostre scelte”