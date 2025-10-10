Photo London cambia casa

Tanti saluti alla storica sede alla Somerset House. Forte dei risultati della decima edizione, Photo London è pronta a iniziare un nuovo capitolo trasferendosi nella – storica, ma rinnovata – Olympia nel 2026. Una destinazione culturale e di intrattenimento dinamica, proprio nel cuore del centro di Londra, co-progettata da Heatherwick Studio e SPPARC, vicina ad alcune delle principali istituzioni culturali della capitale, come il V&A, il Design Museum e la Serpentine.

«Nel corso del suo primo decennio», spiegano i fondatori Michael Benson e Fariba Farshad, «Photo London si è guadagnata la reputazione di fiera d’arte fotografica del futuro per l’innovazione e siamo orgogliosi di aver contribuito negli ultimi dieci anni all’evoluzione della Somerset House come centro culturale di Londra. È in questa tradizione di innovazione e leadership culturale che abbiamo deciso di stabilire la nostra nuova sede all’Olympia, nel cuore di Kensington, una destinazione con una visione ambiziosa incentrata su una rinnovata identità culturale. Questa entusiasmante iniziativa colloca Photo London saldamente all’avanguardia di uno degli sviluppi culturali più significativi che avranno luogo a Londra negli ultimi dieci anni».

Quindi, le primissime anticipazioni per l’edizione 2026. Ospitata interamente sotto la storica volta della National Hall di Olympia, gestita da Olympia Events, la nuova sede offre alle gallerie e ai partner di Photo London la flessibilità di progettare spazi che valorizzino al meglio le loro opere d’arte e la loro visione curatoriale, migliorando al contempo la navigazione e l’orientamento all’interno della fiera. Oltre ai suoi spazi espositivi all’avanguardia completamente rinnovati, l’Olympia, nella sua nuova veste, vanterà anche un teatro da 1575 posti, una sala concerti da 4000 posti, due hotel e oltre 30 ristoranti, bar e punti ristoro a disposizione dei visitatori.

«Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Photo London a Olympia, che sta entrando in un nuovo entusiasmante capitolo», dichiara Andy O’Sullivan, CEO di Olympia Events. «Essendo una delle fiere fotografiche più importanti al mondo, Photo London si allinea perfettamente alla nostra visione di affermare Olympia come un nuovo punto di riferimento culturale per la capitale, attraendo i migliori talenti nei settori dell’arte, della cultura e della creatività. Questa partnership segna una pietra miliare importante nella nostra trasformazione e siamo orgogliosi di essere la nuova sede di un evento così dinamico e riconosciuto a livello mondiale. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il team di Photo London per contribuire a plasmare il prossimo decennio di questa fiera leader del settore all’interno dei nostri storici spazi per eventi, sullo sfondo della più recente destinazione culturale di Londra». L’appuntamento nella nuova sede è dal 14 al 17 maggio 2026.