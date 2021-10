Vedere, toccare, sentire, gustare, odorare, perché non c’è una gerarchia dei sensi, soprattutto quando si tratta dei prodotti della creatività. Ed è da questa affermazione, che è una sorta di manifesto all’inclusività e alla valorizzazione delle differenze, che prende le mosse la 12ma edizione di Venice Design Week, al grido di “DESIGN X TUTTI”: dal 9 al 17 ottobre 2021, un ricco programma di incontri, conferenze, installazioni site specific e mostre, diffuso per tutta Venezia, la città per eccellenza in cui l’arte e il sapere fare hanno sempre trovato un equilibrio – e una produzione – di alto profilo.

«Ogni anno incoraggiamo la presentazione di progetti innovativi che trattino argomenti attenti all’economia circolare e all’inclusività in tutti i sensi, ma in quest’anno speciale vogliamo ancor di più sottolineare quanto un progetto possa contribuire a migliorare il nostro contesto», ha commentato Lisa Balasso, architetto e fondatrice della manifestazione, istituita nel 2010, con l’appoggio di Gillo Dorfles. «Ecco perché “Design X tutti”, il tema che ispira ogni evento della settimana. Attiveremo la fruizione esperienziale in presenza e da remoto, daremo attenzione al design che aiuta ma orienteremo la riflessione anche sulla relazione tra reale e virtuale, sui nuovi materiali, sulle innovazioni nel confezionamento dei cibi, in agricoltura con esperti dal mondo del progetto e della produzione».

Oltre a varie conferenze tematiche ispirate ai sensi come lente per esplorare il tema “DESIGN X TUTTI”, il programma di Venice Design Week 2021 si dipanerà tra percorsi eterogenei da seguire mappa alla mano, tra installazioni luminose e virtuali, realtà aumentata, laboratori artigianali e showroom. Tra questi, “Pixel City – Venezia”, itinerario tra calli e campielli per seguire le tracce del passato, proiettandosi nel futuro grazie agli interventi dei designer contemporanei, dal Chiostro dei Gesuiti alla Scoletta dei Calegheri, da Campo San Tomà alle Fondamenta Zattere al Ponte Longo, fino al Ponte di Rialto.

Ma molti altri saranno gli spazi coinvolti, tra i quali la Galleria Franchetti alla Ca’ D’Oro, con l’installazione Insula dei Luminari a cura dello Studio di_archon, il Ca’ Pisani Deco Design Hotel, sede del consolidato concorso VDW Jewelry Selection giunto all’ottava edizione, l’Hotel Ca’ Nigra Lagoon Resort dove si terrà il Design Market il 16 e 17 ottobre, la Galleria S. Eufemia che ospiterà il Collettivo di artigiani dalla Basilicata, e Palazzo Bembo, che ospiterà i progetti architettonici legati alla VDW2021.

Qui potete dare un’occhiata al programma, giorno per giorno.