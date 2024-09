Tefaf volta pagina con la nomina di Dominique Savelkoul come direttrice

TEFAF, la rinomata European Fine Art Foundation che anima ogni anno le prestigiose fiere d’arte di Maastricht e New York, ha annunciato la nomina di Dominique Savelkoul come nuova direttrice generale. Questa nomina, la quinta in quattro anni, arriva in un momento cruciale per l’istituzione, segnata da recenti turbolenze e polemiche che hanno scosso il suo prestigio. Bart Drenth, predecessore di Savelkoul, si era infatti dimesso a giugno 2023, dopo appena sei mesi di incarico, in seguito a una controversia scatenata da alcuni tweet infelici rivolti contro i “Sinistrorsi”, i “Musulmani” e la cultura “Woke”.

Savelkoul, figura di spicco nel panorama culturale internazionale, porta con sé un bagaglio di esperienza dirigenziale maturato in istituzioni di rilievo. Prima di approdare a TEFAF, ha guidato il Mu.Zee di Ostenda, un museo belga dedicato all’arte dal 1850 a oggi, e ha ricoperto posizioni strategiche presso il Festival delle Fiandre di Bruxelles, la London Philharmonic Orchestra, la National Gallery di Londra e la Triennale della Ruhr. La sua carriera è ulteriormente arricchita dall’esperienza come consigliere nel gabinetto del ministro della cultura fiammingo.

Nel suo nuovo ruolo, Savelkoul intende consolidare il ponte tra il mondo istituzionale e il mercato dell’arte, sottolineando l’importanza di TEFAF come punto di riferimento per il dialogo tra il settore non-profit e un mercato in costante evoluzione. «TEFAF ha un ruolo cruciale nel connettere istituzioni culturali e mercato dell’arte, e sono entusiasta di lavorare con il team per sviluppare una visione sostenibile e lungimirante per il futuro della fondazione», ha dichiarato. Savelkoul ha sottolineato l’intento di far emergere il potenziale ancora inesplorato di TEFAF, specialmente nell’ampliare il suo impatto sociale e accademico, garantendo che l’istituzione continui a essere un faro di eccellenza per le nuove generazioni di mercanti d’arte e collezionisti.

Accanto a Savelkoul, TEFAF ha rafforzato il proprio consiglio di amministrazione con l’ingresso di due figure di rilievo nel panorama dell’arte londinese: Adrian Sassoon, gallerista specializzato in arte contemporanea e porcellane francesi del XVIII secolo, e Valentina Vico, direttrice della Benappi Fine Art, nota per la sua expertise in dipinti e sculture di maestri antichi italiani ed europei.