Bart Drenth è il nuovo amministratore delegato globale di TEFAF

Cambio ai vertici di TEFAF, The European Fine Art Foundation. Il Comitato Esecutivo e il Consiglio di TEFAF annunciano la nomina di Bart Drenth come Amministratore Delegato Globale della fiera. Direttore ad interim di TEFAF da febbraio a dicembre 2022, Drenth condivide il titolo di AD con Charlotte van Leerdam, attualmente in congedo per malattia.

Uno sguardo alla sua carriera. Consulente manageriale e business strategist nel settore governativo e in quelli di arte, cultura, media, informazione e comunicazione, con una specializzazione in infrastrutture e integrazione globale. Una nutrita esperienza in piccole e grandi imprese, associazioni di categoria e no profit, quasi tutte dotate di spirito cooperativo. Non solo: a TEFAF, organizzazione tradizionalmente guidata dai galleristi, è responsabile di unire una varietà di parti interessate all’interno della comunità TEFAF, mettendo in atto la visione del Consiglio, quella del Comitato Esecutivo e quella del Comitato Consultivo Globale.

«Sono davvero onorato di lavorare insieme al Comitato Esecutivo e al Consiglio di TEFAF, a Hidde van Seggelen e al talentuoso team della Fondazione», ha rivelato Bart Drenth alla stampa. «Sono grato della loro continua fiducia nei confronti della mia amministrazione e non vedo l’ora di scrivere con l’intera comunità TEFAF – i nostri espositori, i partner, i colleghi, e tutte le parti interessate – questo nuovo, entusiasmante capitolo».

Gli fa eco Hidde van Seggelen, Presidente del Comitato Esecutivo di TEFAF. «Sotto la guida di Bart Drenth», dichiara, «TEFAF si prepara a continuare a rafforzare la propria posizione, quella di uno degli eventi d’arte più importanti al mondo». E aggiunge: «Grazie alla sua doppia veste, sia di fondazione che di fiera d’arte globale, TEFAF occupa una posizione unica nell’ecosistema artistico. L’esperienza comprovata di Bart nel campo di sviluppo aziendale, strategia, no profit nel settore culturale è una preziosa risorsa con cui l’Organizzazione potrà continuare a raggiungere i propri obiettivi. In pochissimo tempo, Bart ha contribuito in maniera significativa al piano di crescita di TEFAF, e non vediamo l’ora di scoprire cosa il 2023, con lui alla guida, ci riserverà».

I prossimi appuntamenti del colosso TEFAF, supervisionati da Drenth: TEFAF Maastricht, dall’11 al 19 marzo 2023 (vi davamo qui le prime anticipazione sulle gallerie partecipanti) e TEFAF New York, in primavera, dal 12 al 16 maggio 2023.