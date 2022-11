Torino Art To Date #4: da Artissima alle Gallerie d’Italia

In occasione della settimana di apertura delle principali fiere d’arte torinesi – Artissima, Flashback, The Others – in concomitanza con l’uscita di un leaflet rinnovato di Torino Art to Date, Untitled Association è lieta di lanciare un’edizione speciale di Torino Art to Date che fornisca a professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi qualche spunto per un itinerario con le iniziative da non perdere, tra mostre nei circuiti istituzionali e off, eventi collaterali, spazi indipendenti, gallerie private (per gli altri itinerari, potete cliccare qui).

Nel giorno di inaugurazione di Artissima, la principale fiera d’arte contemporanea in Italia, che potrete visitare fino a domenica 6 novembre, vi invitiamo a visitare in Centro città alcune delle iniziative che ogni anno la fiera organizza in collaborazione con istituzioni e operatori torinesi.

A partire dalla stazione di Porta Nuova, raggiungibile facilmente in metropolitana dall’Oval, sede principale di Artissima, potete iniziare a risalire via Roma, alla fine della quale troverete l’Hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze. Anche per quest’anno il salone delle feste di questo storico hotel, in collaborazione con Artissima, ospita l’installazione di Diego Cibelli, dal titolo Tempo rizomatico. Il lavoro realizzato in ceramica, materiale caro all’artista, rimanda ai fuochi d’artificio e ai giochi di corte tipici delle celebrazioni festive settecentesche. La sua progettazione parte invece dai disegni di giostre in legno ideati da importanti architetti italiani e dai magnifici archivi che la storia ha potuto produrre.

Dalla parte opposta – in linea d’aria poco distante dall’hotel – si trova invece Umberto Benappi. La galleria ospita al suo interno una mostra intitolata Encounter Narratives curata da Lóránd Hegyi, che segna il primo di tre appuntamenti legati tra loro.

Encounter Narratives presenta una selezione complessa e multistrato di opere di tre artisti provenienti da Italia, Austria ed Ungheria: Gianni Dessì, Alois Mosbacher and László Fehér. Tre pittori della stessa generazione, i cui esordi sembrano inseparabili, se si considerano i profondi e fondamentali cambiamenti del paradigma dell’arte tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del Novecento.

Molte le presenze di Luci d’Artista in questa parte della città. In Piazza Bodoni, a pochi passi dalla galleria di Umberto Benappi, è possibile individuare My Noon, di Tobias Rehberger. L’opera di Rehberger si presenta come una sequenza di forme geometriche che si accendono e spengono secondo una sequenza apparentemente casuale. In realtà il pubblico può interpretare il significato di queste accensioni, osservando l’opera per un certo lasso di tempo: cerchi bianchi, linee orizzontali rosse e linee verticali bianche corrispondono rispettivamente a ore, frazioni di dieci minuti e minuti: contando gli elementi accesi si saprà che ora è.

Proseguendo verso piazza San Carlo, alle Gallerie d’Italia, una collaborazione tra Artissima e Intesa Sanpaolo, che, nel suo museo recentemente aperto, ospita per l’occasione Collective Individuals: una rassegna curata da Leonardo Bigazzi di opere video, molte delle quali presentate per la prima volta in Italia, di artisti rappresentati dalle gallerie partecipanti ad Artissima.

Ancora pochi passi e in piazza Castello, a Palazzo Madama, uno degli appuntamenti del progetto di Artissima So will your voice vibrate (Così vibrerà la tua voce): tre interventi sonori che animeranno per alcuni giorni aree dedicate della GAM, del MAO, oltre che di Palazzo Madama. Qui il 4 e 5 novembre, alle 11 del mattino, sarà presentata una performance di Darren Bader in collaborazione con la galleria Franco Noero di Torino. Antipodes: musical quartets è un’opera performativa del 2013 con due ensemble musicali che interagiscono tra loro, un quartetto d’archi e una rock band di quattro elementi. Le musiche sono liberamente scelte dai musicisti, una composizione sinfonica da parte del quartetto e una cover del proprio repertorio da parte della rock band. Gli esecutori iniziano a suonare entro dieci secondi l’uno dall’altro, per terminare una volta conclusa l’esecuzione della composizione che hanno scelto di suonare.

Itinerario #4, giovedì 3 novembre

Artissima

OVAL Lingotto Fiere

Via Giacomo Matte’ Trucco, 70

04.11 > 06.11.2022

Principi di Piemonte | UNA Esperienze

Via Piero Gobetti, 15

Tempo rizomatico

Diego Cibelli

03.11 > 06.11.2022

Galleria Umberto Benappi

Via Andrea Doria, 10

Encounter Narratives – 1/3 Promenade

Gianni Dessì, Alois Mosbacher and László Fehér, a cura di Lóránd Hegyi

>12.11

Luci d’Artista Torino

Piazza Bodoni

My Noon

Tobias Rehberger

27.10 > 08.01.23

Gallerie d’Italia – Torino

Piazza San Carlo, 156

Collective Individuals

Jonathas de Andrade, Cinthia Marcelle & Tiago Mata Machado, Hiwa K, Adelita Husni-Bey, Larry Achiampong, Yael Bartana, Alice Dos Reis

A cura di Leonardo Bigazzi

04.11 > 06.11.2022

Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica

Piazza Castello

So will your voice vibrate

Darren Bader (performance)

04.11 > 05.11.2022 | H: 11am